El lunes 13 de abril llegaron dos vuelos de deportados, según el Instituto Guatemalteco de Migración: uno con 106 migrantes procedentes de El Paso y el otro con 76 desde Brownsville, ambos en Texas. Pasajeros de este último fueron los que resultaron contagiados, informó a The Associated Press un oficial de gobierno con conocimiento de la situación, pero que pidió guardar el anonimato porque no está autorizado a dar información.