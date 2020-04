Actualiza acuerdo de reunión de ministros europeos, salida de Johnson de cuidados intensivos, misa del papa, gestión de Brasil para obtener mascarillas, comentario de Saviano ///Bruselas, 9 Abr 2020 (AFP) - La Unión Europea acordó el jueves un plan de rescate económico para enfrentar el impacto de la pandemia del coronavirus, que deja más de 90.000 muertos en el mundo y amenaza con hundir al planeta en un desastre económico sin precedentes.En una intensa jornada de varias reuniones de líderes mundiales sobre la pandemia, los ministros de Finanzas europeos acordaron en videoconferencia un plan de ayudas por 500.000 millones de euros (550.000 millones de dólares)."Europa ha tomado una decisión y está lista para enfrentar la gravedad de la crisis", tuiteó el ministro francés de Finanzas, Bruno Le Maire, tras el encuentro, que acabó "con los aplausos de los ministros", según Mario Centeno, ministro de Finanzas portugués que preside el Eurogrupo.Esa ayuda estará disponible "inmediatamente", sin condiciones, explicó Le Maire. Sin embargo, los 27 descartaron una vez más la idea de una emisión de deuda común como pedían España e Italia, y a lo que se oponían los países del norte, especialmente Holanda y Alemania. Esa diferencia había hecho fracasar una primera reunión.Y es que la pandemia provocará "la peor caída económica desde la Gran Depresión" de 1929, alertó más temprano la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.Por primera vez desde el inicio de la pandemia, el Consejo de Seguridad de la ONU se reúne también este jueves para intentar olvidar sus desacuerdos, especialmente entre Estados Unidos y China, en un encuentro por videoconferencia a puerta cerrada dedicado a la COVID-19.El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, subrayó que es "el momento de la unidad", y no de las críticas, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, reprochara la gestión de la Organización Mundial de la Salud (OMS).Asimismo, los principales países productores de petróleo, encabezados por los miembros de la OPEP, se reunieron por videoconferencia para intentar acordar un recorte de producción que ponga fin al desplome de precios debido a la pandemia y la reducción brutal de la demanda. El precio cayó un 9% en Nueva York este jueves.Según el ministro kuwaití de Petróleo, Jaled al Fadhel, se busca "restablecer el equilibrio del mercado e impedir nuevas caídas de los precios", y por ello se plantean reducir la producción en entre 10 y 15 millones de barriles diarios. - Una "pesadilla" - La pandemia no da tregua. Del millón y medio de contagiados en el mundo, más de 90.000 han muerto, la mitad en Italia, España y Estados Unidos, según un recuento de la AFP establecido la tarde del jueves basándose en fuentes oficiales.Estados Unidos (más de 16.000 muertos y 430.000 casos) es el país con más infecciones y donde la enfermedad avanza más rápidamente.En Nueva York, epicentro del brote estadounidense, se registró un nuevo récord de 799 muertes en 24 horas, pero sólo hubo 200 nuevos pacientes ingresados a hositales, "el menor número que hemos tenido desde que empezó esta pesadilla", dijo el gobernador Andrew Cuomo.El desempleo en Estados Unidos sin embargo no cesaba de alcanzar niveles históricos: unos 6,6 millones de personas más pidieron subsidios de desempleo, según cifras publicadas este jueves.En Europa, Italia, con más de 140.000 casos y 18.279 muertos, encabeza la lista trágica. Entre los fallecidos figuran un centenar de médicos. Una noticia positiva entre tantas cifras nefastas: un bebé de dos meses, probablemente el paciente más joven de COVID-19 en Italia, fue dado de alta este jueves de un hospital de la ciudad de Bari.En España, el balance diario se redujo este jueves tras dos días consecutivos al alza, con 683 fallecidos en 24 horas. Pero el número total de decesos superó la cifra simbólica de los 15.000."El incendio que desató la pandemia comienza a estar bajo control", dijo el jefe de gobierno socialista, Pedro Sánchez, en una sesión en el Congreso para ratificar la prórroga hasta el 25 de abril del confinamiento iniciado a mediados de marzo.En el Reino Unido reportó este jueves 881 nuevas muertes para un total de 7.978, mientras el primer ministro, Boris Johnson, que lleva cuatro días hospitalizado por la COVID-19, salió de la unidad de cuidados intensivos.El Reino Unido estudia prolongar el confinamiento, mientras que la canciller Ángela Merkel pidió a los alemanes "paciencia". Francia, que supera ya los 12.000 fallecidos, también prevé ampliar más allá del 15 de abril el confinamiento, como ya lo hicieron Sudáfrica, Hungría y otros países. - Semana Santa inédita - A partir de este jueves, millones de cristianos confinados en los cinco continentes van a celebrar la Pascua en unas circunstancias inéditas.Sin fieles, excepto un reducido número de asistentes, el papa Francisco celebró en el Vaticano la misa del Jueves Santo, que recuerda la Última Cena de Jesús, uno de los momentos más importantes del año litúrgico."En estos días más de sesenta curas han muerto en Italia mientras se ocupaban de enfermos en los hospitales", dijo, al homenajearlos en la homilía.Debido al coronavirus, el pontífice argentino no pudo efectuar el ritual del lavatorio de los pies.Las autoridades de los países más fervorosos han insistido en que durante estas fiestas, en las que tradicionalmente se reúnen las familias, se respeten más que nunca las consignas de confinamiento.En España y en varios países de América Latina, las procesiones y misas se siguen por internet en las redes sociales para que los creyentes puedan revivir la Pasión de Jesús. - "El pobre no tiene nada" - En América Latina y el Caribe, se han registrado 1.814 muertes y unos 45.000 casos.Brasil, el país latinoamericano más golpeado, con 800 muertos y 15.927 contagios, prepara un megaoperativo de hasta 40 vuelos para transportar desde China un cargamento de 240 millones de mascarillas.En Ecuador, el segundo más afectado de la región, el gobierno amenazó con cárcel a quienes violen la cuarentena. En la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, la ciudad latinoamericana más golpeada por la COVID-19, quedó varado un vuelo que repatriaba a 300 europeos rumbo a París por un problema técnico.La oenegé Oxfam advirtió que 500 millones de personas en todo el mundo podrían caer en la pobreza por la pandemia si no se adoptan planes de ayuda.En Italia, la mafia está distribuyendo comida y prestando dinero sin intereses para los más necesitados, al mismo tiempo que planea apoderarse de los pequeños comercios en dificultades, según el autor y especialista en la materia Roberto Saviano.bur-es/bl-mis/jz ------------------------------------------------------------- Central-ActualizaciónEEUU pierde 17 millones de empleos y suma medidas económicas masivas por COVID-19 Por Alina DIESTEWashington, 9 Abr 2020 (AFP) - Estados Unidos perdió 17 millones de empleos desde mediados de marzo por la pandemia de la COVID-19, indicaron el jueves las autoridades, en tanto anunciaron nuevas medidas económicas masivas en medio de pronósticos de la peor recesión mundial desde la Gran Depresión de 1929. Aún así, las repetidas intervenciones por cientos de miles de millones de dólares por parte del gobierno de Donald Trump, el Congreso y la Reserva Federal (Fed, banco central) dan esperanza de un rápido repunte de la primera economía del mundo una vez superada la emergencia sanitaria.La Fed anunció nuevas facilidades de financiamiento por 2,3 billones de dólares para ayudar a los hogares, las empresas y los gobiernos estatales y locales.La noticia hizo que Wall Street cerrara en alza compensando otro gran aumento de las solicitudes de seguro de paro ante la paralización de las actividades para evitar la propagación del nuevo coronavirus. El Departamento del Trabajo dijo que otros 6,6 millones de personas solicitaron subsidios por desempleo la semana pasada, después de que 6,9 millones lo hicieran la semana anterior, y 3,3 millones, la semana que terminó el 21 de marzo.Esas cifras podrían ser solo la mitad de los empleos perdidos por la pandemia, lo cual equivaldría al triple de los puestos de trabajo eliminados por la crisis financiera de 2008, indicó la consultora Oxford Economics, que pronosticó una tasa de desempleo de 14% en abril y 16% en mayo.Unos 316 millones de personas (96% de la población estadounidense) han sido llamados a quedarse en casa, pero el consejero económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, dijo que el presidente ha estado "hablando con sus asesores" sobre cómo podría reiniciarse la actividad, señalando que aún "no hay nada formal".El secretario del Tesoro, Steven Munchin, fue más concreto: la economía podría reabrirse en mayo, declaró a CNBC. Estas previsiones se dan cuando el virus, reportado por primera vez en China a fines de 2019, sigue diseminándose por el planeta. Estados Unidos, que ya superó las 16.000 muertes por COVID-19, lidera el conteo mundial de casos confirmados (más de 454.000).El mundo debería prepararse para "las peores consecuencias económicas desde la Gran Depresión" de 1929, dijo la jefa del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, quien anticipó una fuerte contracción del crecimiento mundial en 2020.Incluso en el mejor de los casos, el FMI espera solo una "recuperación parcial" de la economía el próximo año, suponiendo que el virus desaparezca en 2020. Pero "podría empeorar", advirtió Georgieva. - Señales de optimismo - El presidente de la Reserva Federal (Fed, banco central), Jerome Powell, dio señales de optimismo para Estados Unidos."Hay muchas razones para creer que el repunte económico, cuando llegue, puede ser sólido", dijo Powell en una videoconferencia organizada por la Brookings Institution. Según Ian Shepherdson, analista de Pantheon Macroeconomics, la caída constante de las búsquedas en Google sobre cómo acogerse al seguro de paro permiten pensar que se eliminarán menos puestos de trabajo, aunque aún así vaticina una pérdida de 4,5 millones la próxima semana.Powell dijo que las nuevas medidas de la Fed buscan dar "estabilidad" y "ayudarán a garantizar que la reactivación sea lo más vigorosa posible".Para "asegurar el flujo de crédito a las pequeñas y medianas empresas" (pymes), la Fed abrió un programa de préstamos que le permitirá otorgar créditos por 600.000 millones de dólares, con el apoyo de fondos del masivo paquete de 2,2 billones de dólares que el Congreso estadounidense aprobó a fines del mes pasado.El plan apoya a las empresas "que estaban en buena salud financiera antes de la crisis", dijo la Fed, ofreciendo préstamos a cuatro años a las compañías que emplean hasta 10.000 trabajadores o con facturación de menos de 2.500 millones de dólares, con pagos de capital e intereses diferidos por un año.Mnuchin dijo que el programa "marcará una diferencia significativa para las 40.000 empresas medianas que emplean a 35 millones de estadounidenses". Otro nuevo programa de la Fed ayuda a los gobiernos estatales y locales "a manejar las tensiones de flujo de efectivo", al otorgar hasta 500.000 millones de dólares en préstamos a estados y municipios mediante la compra directa de deuda a corto plazo.La nueva inyección de dinero de la Fed en la economía real se suma a un paquete de asistencia de 350.000 millones de dólares para empresas con 500 o menos empleados lanzado por el Tesoro la semana pasada después de la votación del gigantesco plan de estímulo en el Congreso.Mnuchin pide ahora 250.000 millones de dólares adicionales para las pymes. Pero los republicanos no lograron aprobar la propuesta en el Senado, en tanto la oposición demócrata quiere agregar otros 250.000 millones para los hospitales y los gobiernos locales.bur-ad/gma -------------------------------------------------------------