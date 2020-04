Incluye alcance de la designación y más detalles ///Washington, 6 Abr 2020 (AFP) - Estados Unidos incluyó el lunes a un grupo de ultraderecha de Rusia en su lista de organizaciones terroristas extranjeras, la primera vez que apunta contra supremacistas blancos con las herramientas que suele usar contra extremistas islamistas.El Departamento de Estado agregó al Movimiento Imperial Ruso y a tres de sus líderes, Stanislav Vorobiev, Denis Gariev y Nikolai Trushchalov, a su lista de "terroristas internacionales", dijo el coordinador de contraterrorismo, Nathan Sales.Esto significa que no podrán ingresar a Estados Unidos y que los activos que posean en el país serán bloqueados."Esta es la primera vez que Estados Unidos designa como terroristas a supremacistas blancos, lo que ilustra lo seria que es para el gobierno la amenaza", precisó Sales.Washington acusa a este grupo de "proporcionar capacitación paramilitar a neonazis y supremacistas blancos" en dos centros en San Petersburgo, y de haber entrenado a suecos que luego llevaron a cabo ataques en su país a fines de 2016 y principios de 2017. El gobierno estadounidense también cree que el Movimiento Imperial Ruso "juega un papel importante en tratar de reunir a europeos y estadounidenses en un frente común contra aquellos que perciben como sus enemigos", explicó Sales."Desde 2015, el mundo ha visto un aumento en el terrorismo relacionado con el supremacismo blanco", indicó el diplomático. "Estados Unidos no es inmune a esta amenaza", agregó, refiriéndose a los recientes ataques "dirigidos a personas por su raza o religión en lugares como Pittsburgh, Poway (California) o El Paso (Texas)". El presidente estadounidense, Donald Trump, ha enfrentado críticas generalizadas por su trato ambiguo hacia los supremacistas blancos, así como por su discurso que demoniza a los inmigrantes no blancos.En 2017, por ejemplo, Trump dijo que había "personas muy buenas" entre los neonazis en una marcha en Charlottesville, Virginia, que derivó en actos de violencia. Ese día, un joven supremacista arrolló a manifestantes de una contraprotesta con su vehículo, causando la muerte de una mujer y más de 20 heridos.Sales insistió en que la administración Trump quiere demostrar que se toma en serio el peligro que suponen los grupos nacionalistas neonazis o blancos."Este grupo tiene sangre inocente en sus manos", dijo sobre el Movimiento Imperial Ruso."Las designaciones de hoy envían un mensaje inequívoco de que Estados Unidos no dudará en utilizar agresivamente nuestro poder sancionatorio y que estamos preparados para apuntar contra cualquier grupo terrorista extranjero, independientemente de su ideología, que amenace a nuestros ciudadanos, nuestros intereses en el extranjero o nuestros aliados", afirmó Sales.sct-fff/ad/mls