"El Consejo del Estado piensa que ya está bastante avanzado este proceso, esa decisión definitiva será tomada en este primer semestre del año", afirmó Pazos. Los ambientalistas sostienen que las técnicas no convencionales pondrán en riesgo los suministros de agua, la salud y se sumarán a la crisis climática global. El debate de más de una década sobre el fracking se aceleró en 2014, cuando el anterior Gobierno anunció que permitiría a las compañías de petróleo y gas comenzar a explorar los depósitos. "Para las empresas no ha sido fácil dado que algunas de ellas tienen contratos firmados desde hace 10 años y les ha correspondido una espera larga", dijo a Reuters el presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, Francisco José LLoreda. La ACP aseguró que cuatro proyectos pilotos potenciales en los departamentos de Cesar y Santander podrían generar una inversión de 5.000 millones de dólares y eventualmente aumentar la producción de petróleo en 450.000 barriles por día. El Consejo de Estado ordenó la suspensión temporal de la exploración no convencional en 2018. Aunque confirmó la prohibición el año pasado, una semana después aclaró que la suspensión no bloqueaba los proyectos pilotos, después de una interpretación errónea generalizada. En diciembre, el tribunal ordenó a la minera productora de carbón Drummond suspender las operaciones en 15 pozos en el campo La Loma. El fallo fue aclamado por los ambientalistas como un triunfo contra la energía no convencional, pero Drummond negó haber usado métodos de extracción no convencionales, diciendo que estaba produciendo metano en el lecho de carbón usando pozos verticales convencionales. Aunque los ambientalistas en contra del fracking han celebrado la prohibición de producir hidrocarburos con esa técnica, Pazos dijo que la "medida cautelar de protección" no es una indicación de cuál podría ser el fallo final. "El hecho de estar suspendidas las normas no quiere decir un prejuzgamiento", aseguró. EMPRESAS LISTAS PARA EMPEZAR PILOTOS El Gobierno, acosado por las críticas de los políticos de izquierda y los grupos ambientalistas, se ha esforzado por enfatizar que no está a favor ni en contra del fracking y respetará la decisión del Consejo de Estado. Sin embargo, este mes publicó regulaciones para proyectos pilotos que permiten la perforación, fracturación y medición de depósitos no convencionales. Aunque otras reglas para desarrollar los proyectos pilotos dependen de varios ministerios, los grupos anti fracking dijeron que el decreto era un acto de desprecio contra la medida cautelar. Las empresas insisten en que estarán listas para comenzar proyectos pilotos una vez que se aprueben las licencias. "Nosotros vamos a estar listos. ¿Qué quiere decir? que seguimos trabajando en todo tema planeado, en todo tema preparación", dijo recientemente el presidente de la petrolera Ecopetrol, Felipe Bayón.