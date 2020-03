Jill Warren, quien no tiene parentesco alguno con la legisladora, sabía que las cosas no pintaban bien y que probablemente se retirase de la contienda por la nominación demócrata a la presidencia. La noticia de que, efectivamente, lo había hecho, no obstante, fue devastadora, no solo porque creía en sus propuestas sino también porque representaba el fin de la ilusión de que fuese una mujer quien se enfrentaría a Donald Trump en noviembre.