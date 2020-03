Actualiza con cambio de origen, nuevo balance en el mundo, primer muerto en Gran Bretaña, anulación de foro ruso y del maratón de París y declaración de funcionario estadounidense sobre tasa de mortalidad. ///Roma, 5 Mar 2020 (AFP) - La OMS fustigó a una "larga lista de países" por no hacer lo suficiente para frenar la propagación de la epidemia de COVID-19 que ha llevado a adoptar draconianas medidas que han dejado a cerca de 300 millones de alumnos sin clases y han frenado en seco el turismo, hiriendo de muerte a muchas compañías aéreas.Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), "no es el momento de abandonar (...) ni de hallar excusas, es el momento de ir a fondo", declaró a la prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien criticó que esa "larga lista" de países no han movilizado todos sus efectivos.Y es que la epidemia se propaga como un reguero de pólvora por todo el mundo. Ya ha dejado 3.346 muertos y 97.510 infectados, afecta a 85 países de todos los continentes salvo la Antártida y perturba la vida cotidiana de un número creciente de países. Italia, al igual que Irán, India, Corea del Sur o Japón, ha dado vacaciones a sus estudiantes por la epidemia.El cierre cierre de 58.000 escuelas, colegios, institutos y universidades es una medida sin precedentes en Italia, donde ni siquiera los bombardeos de la II Guerra Mundial paralizaron los cursos.La decisión fue "difícil" y con consecuencias económicas "de peso", según el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, que la adoptó la víspera en contra del parecer de algunos de sus consejeros, según la prensa italiana.Según Organización de Naciones Unidas para la Educación y la Cultura (UNESCO), la epidemia de COVID-19 ha llevado a 13 países a cerrar escuelas lo que afecta a casi 300 millones de alumnos, una "cifra sin precedentes".Hace dos semanas, solo China, donde el virus surgió en diciembre, era el único país que cerró sus escuelas. - Espacios confinados - Transportes públicos, estadios, salas de conciertos o lugares de culto. Todos los espacios cerrados que acogen a grupos de personas son lugares a evitar. Rusia anuló su principal foro económico previsto en junio en San Petersburgo.El Parlamento Europeo también trasladó su sesión plenaria prevista la semana próxima en Estrasburgo a Bruselas, debido a la propagación del virus en Francia, donde se han registrado 7 muertos y 138 casos en las últimas 24 horas, con lo que el número total de infectados se eleva a 423 y ya afecta a todo el país.En Grecia, en plena crisis por la migración, 21 de los 24 pasajeros de un autocar, turistas que habían viajado durante varios días a Israel, dieron positivo al coronavirus, aumentando el número de casos en el país a 31.Muchos países toman medidas para prohibir la entrada a su territorio de viajeros procedentes de zonas de riesgo o imponen cuarentenas para tratar de protegerse de la epidemia.Treinta y seis países han impuesto restricciones a la entrada de personas procedentes de Corea del Sur, según Seúl, y otros 22 han impuesto medidas de cuarentena. La Autoridad Palestina prohibió el jueves durante dos semanas el turismo en Cisjordania donde cerró la basílica de la Natividad en Belén, lugar de nacimiento de Jesús, según la tradición cristiana, tras la aparición de siete casos en este territorio ocupado por Israel. - China, el país más afectado - China sigue siendo el país más afectado con 80.409 casos y 3.012 muertos (sin contar los territorios de Hong Kong y Macao).Le siguen Corea del Sur (6.088 casos -467 nuevos- y 35 muertos), Italia (3.858 casos, contra 3.089 la víspera y 148 muertos), Irán (3.513 casos, de ellos 591 nuevos y 107 muertos).Como Suiza, Reino Unido anunció el jueves un primer muerto por la epidemia, una persona mayor que sufría otra patología.El virus afecta cada día a nuevos países. Sudáfrica registró el primer caso confirmado, un hombre de 38 años que había estado recientemente en Italia y Chile ya cuenta con cuatro casos.El mundo del deporte también se ha visto afectado. El encuentro de rugby del Torneo de las Seis Naciones Italia-Inglaterra, previsto en Roma el 14 de marzo, fue aplazado, al igual que el maratón de París, previsto inicialmente para el 5 de abril con 6.000 inscritos, se realizará ahora el 18 de octubre.Sin embargo, un alto funcionario de salud de Estados Unidos dijo el jueves que la tasa de mortalidad general para el nuevo coronavirus se estima en un 1% o menos, más baja de lo que se pensaba, basando la nueva cifra en un alto número de casos no reportados. - Tráfico aéreo - En unas semanas, las mascarillas, los geles desinfectantes, los guantes, la ropa de protección y los lentes se han agotado en muchos países, que han tomado medidas para prohibir la exportación de material médico.China teme ahora nuevas infecciones de individuos que regresan al país, como un estudiante chino que regresó el lunes de Irán a Shanghái.La cuarentena en Wuhan y su provincia -epicentro de la epidemia- desde finales de enero parece que ha dado frutos, ya que el número de nuevos fallecidos está cayendo y más de 50.000 personas se han recuperado.Sin embargo, estas medidas draconianas han paralizado la economía del gigante asiático y amenazan el crecimiento mundial.Víctima colateral, la compañía aérea británica Flybe echó el cierre, hundida por una caída brutal del tráfico aéreo en el mundo.En total, las compañías aéreas mundiales podrían perder 113.000 millones de dólares de ingresos, una crisis "casi sin precedentes", dijo este jueves la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA).burx-sbr/af C -------------------------------------------------------------