Líder de UE advierte al Reino Unido contra el "espléndido aislamiento" =(Fotos)= Bruselas, 31 Ene 2020 (AFP) - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió este viernes al Reino Unido del riesgo que conlleva caminar en solitario y subrayó que la fuerza no reside en el "espléndido aislamiento" sino en la unión."Durante todos estos años, 47 años, la Unión Europea (UE) se ha convertido en una potencia (...) La fuerza no reside en el espléndido aislamiento, sino en nuestra única Unión", aseguró Von der Leyen, en rueda de prensa.El "espléndido aislamiento" se refiere a la política exterior del Reino Unido en el siglo XIX basada en mantenerse al margen de la política del continente europeo, mientras Londres extendía su imperio comercial mundial.El Reino Unido pondrá fin a las 23H00 GMT de este viernes a 47 años de membresía al proyecto europeo, si bien seguirá respetando las reglas europeas hasta finales de 2020 mientras negocia un nuevo acuerdo político y comercial con la UE.La titular del ejecutivo comunitario deseó en este sentido "la mejor asociación posible" con Londres tras el divorcio, pero advirtiendo que no tendrá los mismos beneficios de la pretenencia a la UE y al "mercado único".tjc/bl