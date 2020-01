SHOTLIST GINEBRA, SUIZA31 DE ENERO DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Plano medio de Christian Lindmeier, portavoz de la OMS, llegando a la sala de prensa de la ONU2. Primer plano de Christian Lindmeier, portavoz de la OMS,3. Plano general de la sala de prensa de la ONU 4. SOUNDBITE 1 - Christian Lindmeier, portavoz de la OMS (hombre, inglés, 20 seg.): "Cuando la gente quiere viajar, lo hará y si las fronteras oficiales no están abiertas, encontrarán otros puntos de paso informales. Pero la única manera de controlar y revisar la fiebre por ejemplo, de revisar el registro de viajes, de monitorear quién pasa por tu frontera y ver si muestran algún signo de infección es a través de los puntos de paso oficiales." "Travel and trade restrictions are not recommended by the WHO. It might be a logical step to first look into this and then: +look, we see a danger from outside, so let's lock ourselves up but as we know from other scenarios, be it Ebola or other cases, when ever people want to travel, they will and if the official paths are not open, they will find unofficial paths. But the only way to control and to check fever for example, to identify travel history, to try to monitor who's coming across your border and to see whether they have any signs of infection is through official border crossing points." WUHAN, HUBEI, CHINA30 DE ENERO DE 2020FUENTE: AFPTV 5. Plano general de una ambulancia6. Primer plano de personal médico llevando a un paciente en camilla7. Travelling de personal médico trasladando a un paciente a una ambulancia8. Plano general de personas desinfectando un edificio9. Primer plano de personas desinfectando un edificio10. Plano medio de personas desinfectando un edificio11. Primer plano de personas formadas fuera de una farmacia12. Plano general de personas formadas fuera de una farmacia ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: La OMS considera contraproducente cerrar fronteras por coronavirusGinebra, 31 Ene 2020 (AFP) - La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este viernes que el cierre de fronteras con China, donde apareció un nuevo coronavirus, sería contraproducente y podría incitar a la gente a viajar de forma ilegal, lo que favorecería la propagación de la epidemia. "Se dijo y se reiteró claramente que la Organización Mundial de la Salud no recomienda las restricciones a los viajes y al comercio", subrayó un portavoz de la agencia, Christian Lindmeier, en una rueda de prensa en Ginebra. "Como lo mostraron otras situaciones, como con el Ébola, sobre todo, cuando la gente quiere viajar, lo hace. Y si las fronteras oficiales no están abiertas, encontrarán otros puntos de paso informales", dijo. Los países están cada vez más preocupados por el virus, que de momento se cobró la vida de 213 personas en China desde su aparición a finales de diciembre, y Rusia, Singapur y Mongolia anunciaron el cierre de sus fronteras a los viajeros procedentes del gigante asiático para tratar de limitar la propagación de la epidemia de neumonía viral. Sin embargo, destacó Lindmeier, "la única forma de controlar quién pasa por las fronteras y vigilar si presentan síntomas de infección es haciendo que pasen por puntos de paso oficiales".El número de pacientes infectados roza los 10.000 en China continental, una cifra superior a la de la epidemia del Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SRAS) en 2002-2003. Aunque la gran mayoría de casos se han detectado en China, de momento se declaró un centenar de ellos también en una veintena de países. La OMS y China acordaron el envío de una misión internacional de expertos, pero de momento se desconocen los detalles de la misma, indicó la organización este viernes. apo/nl/lpt/jvb/af ------------------------------------------------------------- Rusia registra sus dos primeros casos del nuevo coronavirus (prensa)Moscú, 31 Ene 2020 (AFP) - Rusia confirmó el viernes los dos primeros casos del nuevo coronavirus en su territorio y anunció también la evacuación de sus ciudadanos de varias regiones chinas debido a la epidemia.Según la vice primera ministra, Tatiana Golikova, citada por las agencias de prensa rusas, las dos personas infectadas son dos ciudadanos chinos que viven en dos regiones diferentes del oriente del país.Golikova quiso restarle importancia al riesgo de propagación de la epidemia en el país, y afirmó que ambos pacientes habían sido aislados.Además, Golikova -que dirige el dispositivo destinado a atajar la propagación del virus en Rusia- también dijo que Rusia evacuaría a ciudadanos desde China. "Estamos empezando a evacuar a ciudadanos rusos desde Wuhan y (toda la provincia de) Hubei. Trescientas personas desde Wuhan y 341 desde otros puntos de Hubei", indicó, y explicó que los evacuados serían colocados en cuarentena. Asimismo, unos 2.665 rusos que se encuentran en un complejo hotelero de la isla china de Hainan debían ser evacuados a Rusia el 4 de febrero, agregó Golikova. La aerolínea rusa Aeroflot suspendió la mayoría de sus vuelos a China, aunque seguirá efectuando conexiones con cuatro ciudades del gigante asiático, incluyendo Pekín y Shanghái, apuntó la vice primera ministra. Cuatro compañías chinas continuarán operando vuelos a Rusia, agregó. Además, informó que ni el transporte ferroviario de mercancías ni el servicio de correos se verán afectados. El jueves, Moscú indicó que iba a cerrar la frontera con China para evitar la propagación del nuevo coronavirus y que dejaría de conceder visados electrónicos a los ciudadanos chinos. pop/alf/cr/bl-jvb/bl