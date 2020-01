ACTUALIZA con nominación de documental de brasileña Petra Costa, más datos sobre nominaciones y reacciones ///Los Angeles, 13 Ene 2020 (AFP) - "Guasón" o "Joker" lideró con 11 las nominaciones al Óscar anunciadas este lunes en Los Ángeles, que encendieron de nuevo la polémica por la ausencia de directoras y la exclusión de minorías en las categorías de actuación.Le siguieron, con 10 nominaciones, el filme de gánsters "El irlandés" de Martin Scorsese, la película de guerra "1917" y "Había una vez en Hollywood", la oda de Quentin Tarantino a la meca del cine.La Academia del cine de Estados Unidos destacó que un número récord de mujeres fueron nominadas para esta edición (62), pero una vez más la categoría de dirección se convirtió en un club de caballeros."Felicitaciones a estos hombres", dijo la actriz y directora Issa Rae al anunciar los nominados.Greta Gerwig, cuya cinta "Mujercitas" ha sido muy celebrada y obtuvo seis nominaciones, incluida mejor película, quedó excluida en los Óscar, como ya había ocurrido en los Globos de Oro, los Bafta --el Óscar británico-- y los premios del sindicato de directores de Estados Unidos (DGA)."Me alegra que todo el mundo esté molesto, es excelente cuando no necesitas señalar lo obvio. Como Greta ha dicho antes, ha sido un gran año para las mujeres creadoras y espero que esto abra una conversación más amplia", dijo a Variety Florence Pugh, nominada a mejor actriz de reparto por "Mujercitas", un "filme sobre mujeres viviendo en un mundo de hombres".En las categorías de actuación, la mayoría de los nominados fueron blancos, con excepción de Cynthia Erivo ("Harriet"). Intérpretes como Lupita Nyong'o, Awkwafina y Jennifer López quedaron fuera de competencia, al igual que Eddie Murphy.Un miembro de la Academia estadounidense había anticipado a la AFP que este año sería "muy controversial" porque "muchos directores hombres" serían nominados."Lamentablemente, solo hay cinco nominados" para mejor director en un "año increíblemente fuerte", dijo, citando nombres como el de Scorsese, Tarantino y Sam Mendes ("1917"), nominados junto a Todd Phillips ("Joker") y Bong."Dolor y gloria", del español Pedro Almodóvar, está nominada a mejor película internacional --antes conocida como "película extranjera" o "de idioma extranjero"--, categoría en la que competirá con la surcoreana "Parásitos", de Bong Joon-ho.Como mejor película, la categoría más importante, darán la pelea "1917", "Contra lo imposible", "El irlandés", "Jojo Rabbit", "Mujercitas", "Historia de un matrimonio", "Había una vez en Hollywood", además de "Joker" y la aclamada cinta de Bong, también nominado a mejor director.Ninguna película en idioma no inglés se ha llevado el Óscar más importante. "Roma" del mexicano Alfonso Cuarón, estuvo también nominado en ambas categorías y terminó llevándose solo la de película extranjera. - "Año increíblemente fuerte" - Junto a Erivo, compiten por el Óscar a mejor actriz Saoirse Ronan ("Mujercitas"), Scarlett Johansson ("Historia de un matrimonio"), Charlize Theron ("El escándalo") y la favorita Rene Zellweger ("Judy") completan la categoría.Además de Phoenix, considerado el favorito, el español Antonio Banderas recogió su primera nominación como actor por "Dolor y gloria", junto Leonardo DiCaprio ("Había una vez en Hollywood"), Adam Driver ("Historia de un matrimonio") y Jonathan Pryce ("Los dos papas").Almodóvar ganó el Óscar en 2003 por el guión original de "Hable con ella".Netflix, que comenzó a producir cine en 2015, lideró por primera vez las nominaciones como estudio, 24, seguido por Sony con 20 y Disney, con 16."Al filo de la democracia" ("The edge of democracy"), de la realizadora brasileña Petra Costa, fue nominada al Óscar como mejor película documental.La cinta, una crónica de la historia política reciente de Brasil, está nominada junto a "American Factory", producida por la casa productora del expresidente estadounidense Barack Obama."Es el tipo de historia que no vemos con suficiente frecuencia y es exactamente lo que Michelle y yo esperamos conseguir con (la productora) Higher Ground", escribió el exmandatario en Twitter.La votación para escoger a los ganadores del Óscar, entre los más de 9.000 miembros de la Academia, comienza el 30 de enero y se cierra cinco días después.Los premios se entregarán en Hollywood el próximo 9 de febrero, en una ceremonia que por segundo año seguido no tendrá anfitrión.amz-jt/ll -------------------------------------------------------------