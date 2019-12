Actualiza con rechazo de enmienda, citas, antecedentes ///Washington, 13 Dic 2019 (AFP) - Los congresistas estadounidenses demostraron este jueves, en un segundo día de debate histórico, la profunda grieta que los divide en torno a los cargos de mala conducta presidencial de Donald Trump que pueden derivar en un juicio político contra el mandatario.Los republicanos del Comité Judicial de la Cámara de Representantes denunciaron el proceso considerándolo un ataque ilegítimo contra el presidente y sus partidarios, mientras que los demócratas rechazaron los esfuerzos de sus oponentes para anular los artículos del juicio político que quieren abrir contra Trump. Si, como se anticipa, la Cámara en pleno vota la próxima semana contra Trump, este se convertirá en el tercer presidente de Estados Unidos en ser sometido a un juicio político y a ser juzgado en el Senado.La votación en la Cámara tendrá lugar probablemente el miércoles, informaron varios medios estadounidenses, que indicaron sin embargo que el calendario podría cambiar. El mandatario está acusado de condicionar una ayuda militar clave para Ucrania y un encuentro en Washington con el presidente ucraniano a la apertura por Kiev de una investigación sobre un posible rival de Trump en las elecciones de 2020, el exvicepresidente demócrata Joe Biden, y a su hijo. También se le acusó de intentar obligar a Kiev a investigar una teoría desacreditada de que Ucrania interfirió en las elecciones presidenciales de 2016 para ayudar al Partido Demócrata.El miércoles, los congresistas tuvieron una jornada de apasionado debate en la que el presidente demócrata del Comité, Jerry Nadler, pidió a los republicanos no "justificar el comportamiento" que saben "que está mal".Los legisladores debían este jueves enfocarse en los detalles del procedimiento para modificar los artículos de juicio político, pero la sesión estuvo marcada por enconados enfrentamientos.Un combativo Nadler reprendió a los republicanos que aseguraban que los demócratas están obsesionados con derribar al presidente y tratar de "subvertir" la capacidad del Congreso para controlar al Poder Ejecutivo."¿Queremos un dictador, sin importar cuán popular sea, sin importar cuán buenos o malos sean los resultados de sus políticas?", preguntó. "Se supone que ningún presidente debe ser un dictador en Estados Unidos". - Apoyo clave - Los republicanos afirmaron repetidamente que el presidente no había cometido ningún delito y se movieron rápidamente para desestimar el primer cargo en la resolución de nueve páginas: el de abuso de poder."El artículo 1 ignora la verdad", declaró el republicano Jim Jordan. "Esos no son los hechos".Pero el panel rechazó la enmienda con una votación que se ajustó perfectamente a la composición del Comité: 23 votos a favor, por parte de los demócratas, y 17 en contra por parte de los republicanos. Los republicanos también intentaron sin éxito insertar en artículos de juicio político el nombre del hijo de Joe Biden, Hunter, quien trabajó en el directorio de una compañía de energía ucraniana mientras su padre era vicepresidente de Estados Unidos.Durante meses, Trump ha insistido, sin pruebas, en que los Biden son "corruptos" y deben ser investigados.Los demócratas argumentaron que los republicanos estaban invocando a Hunter como una forma de difamar a Joe Biden durante la carrera presidencial de 2020.El propio Trump ha atacado en repetidas ocasiones a sus rivales demócratas en los últimos días. Este jueves, retuiteó a decenas de personas que salieron en su defensa, incluido su abogado personal Rudy Giuliani, acusado de orquestar una campaña de presión contra Ucrania fuera de los canales diplomáticos regulares.Los republicanos en el comité se alinearon en defensa de Trump, uno por uno declarando que los demócratas estaban sobrepasando sus límites para atacar a un líder que han tratado de derrocar desde el primer día. "La caja de Pandora que abrieron hoy causará daños irreparables a nuestro país en los próximos años", dijo el congresista Mike Johnson.La líder de la Cámara, Nancy Pelosi, rechazó las preocupaciones de que un puñado de demócratas moderados se opongan al juicio político."La gente votará del modo que vota", sostuvo.Se espera que la mayoría republicana en el Senado finalmente proteja a Trump de una condena y expulsión del cargo. Pero el proceso podría estropear su historial como presidente y podría afectar sus posibilidades de reelección en noviembre de 2020.mlm/jm/mps/gv/gma -------------------------------------------------------------