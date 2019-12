"Al parecer había barricadas en ese minuto, pero no era una situación particularmente violenta cuando hieren a mi hermano. Mi hermano no estaba en lo que se llama la primera línea, estaba más atrás (...) Lo que sabemos de los registros es que no había una situación particularmente violenta que llevara a que los uniformados usaran ese tipo de armamento", relata su hermano.