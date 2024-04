Felipe VI y Doña Letizia visitan a la reina Sofía y confiesan que está “muy bien”

Los Reyes, Don Felipe y Doña Letizia, salen del hospital Ruber Internacional tras visitar a la Reina emérita Doña Sofía (Francisco Guerra/Europa Press)

Los reyes, Don Felipe y Doña Letizia, se han acercado esta tarde hasta la Clínica Ruber de Madrid para visitar a Doña Sofía, tras su ingreso hospitalario el pasado martes por una infección del tracto urinario y a su salida han tenido unas palabras ante las cámaras de los medios.

Muy sonrientes, los monarcas llegaban con el mismo estilismo con el que han acudido esta mañana al acto de entrega de los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño 2023, en el Edificio Miller, en Las Palmas de Gran Canaria. Aunque a su llegada no hacían declaraciones, a la salida sí.

El rey Felipe ha sido quien ha desvelado que su madre se encuentra “muy bien” y se ha limitado a expresar “lo mismo que ayer”, asegurando que la emérita tiene “muchas ganas de salir”.

Eso sí, del alta hospitalaria no ha podido hablar con exactitud, ya que ha confesado que no sabe cuándo lo recibirá: “No lo sé exactamente, con calma” y al ser preguntado por las visitas que podría recibir en las próximas horas, el monarca ha desvelado que no sabe si se acercarán más familiares: “No lo sé”.

La Reina Letizia, que se dejaba ver muy feliz tras visitar a Doña Sofía, se encontraba en el asiento del copiloto atendiendo a las palabras del rey y saludaba muy amablemente a la prensa que cubre la noticia desde hace días.

Problemas de salud

La reina Sofía se encuentra ingresada desde este martes, algo que ha sorprendido a muchos dado que no es habitual que la esposa Juan Carlos I sufra achaques en su salud. A sus 85 años, Sofía puede presumir de una buena salud y en los últimos años se ha convertido en el mayor apoyo de su hermana Irene, quien padece alzhéimer.

Esta infección mantendrá a la reina emérita apartada de sus compromisos durante un tiempo indefinido, aunque dada su rápida evolución se espera que vuelva pronto a la vida pública y retome una agenda que, pese a su paso a un segundo plano tras la abdicación de Juan Carlos, no ha perdido intensidad en cuanto a actividades solidarias se refiere.