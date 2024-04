Francis García es homenajeada por Google: quién fue la vedette mexicana estrella de la comunidad LGTB

El doodle con el que Google homenajea a Francis García.

Google homenajea este sábado 6 de abril a la actriz, bailarina y drag queen mexicana, Francis García. El buscador más utilizado del mundo celebra el día en que la vedette cumpliría 66 años con un Doodle, un llamativo cambio en su clásico logo que puede verse en la página central del motor de búsqueda en México, Chile, Perú y Argentina.

“Con el Doodle de hoy, se celebra el 66º aniversario del nacimiento de la artista, actriz y diseñadora mexicana Francis García, una de las primeras figuras del drag en México y una de las primeras personas trans en convertirse en figura pública a nivel nacional”.

Francis García nació con el nombre de Francisco del Carmen García Escalante, el 6 de abril de 1958 en San Francisco de Campeche, en México. Logró desafiar la discriminación y derribar tabúes al presentarse ante el mundo con su personaje, rompiendo de esta forma cualquier barrera relacionada con las burlas. “En nuestro país, en aquel entonces, era una cosa muy mal vista. Sí, sufrí muchísimo. A mí todo se me ha dado de manera muy natural y cuando había burlas yo siempre decía ‘yo estoy bien, ellos están mal, y llegado el día y el momento se lo demostraré y me lo demostraré a mí mismo’. Y aquí llegamos”.

Creció junto a su madre Zula Escalante y su tía Zoila, quien la introdujo al mundo de la moda al confeccionar prendas. Su familia siempre apoyó la decisión de Francis de ser parte del mundo de la moda y el entretenimiento, sin juzgar su orientación sexual ni sus elecciones respecto a su identidad. Desde una edad temprana, comenzó su trayectoria en la moda y la actuación. Por eso, se trasladó a la Ciudad de México donde conoció a Mitzy, un joven diseñador que la invitó a trabajar en equipo para crear los atuendos del modista encargado del vestuario para la Princesa Lea y otras famosas vedettes mexicanas.

Francis adoptó su nombre artístico al unirse a un show nocturno llamado “Las Femmes”. “Actuó como drag queen y bailó en espectáculos de vedette en el Teatro Blanquita, donde fue descubierta. El reconocimiento nacional llegó después de que ella fuera elegida para la famosa película mexicana Bellas de Noche (1975)”, explica Google en el sitio oficial del doodle dedicado a la vedette. Este salto a la fama le permitió a Francis crear su propio espectáculo travesti, llamado “El Show de Francis”, el cual se mantuvo en escena durante 15 años, logró un gran éxito en el país y fue uno de los más populares shows dirigidos por una persona trans.

Pero Francis también brilló en los Estados Unidos, gracias a su participación en una diversa gama de proyectos que incluyen teatro, películas, musicales, telenovelas y programas de televisión. Entre los shows y películas que protagonizó se encuentran Los Relajadores (The Relaxed Ones), De Super Macho a Super Hembra (From Super Male to Super Female) y Desde Gayola (From Gayola). Su última aparición fue en el 2006, en la telenovela “La flor más bella”.

Con un estilo que recordaba al fastuoso Las Vegas, la vedette deslumbró al público con actuaciones que combinaban elegancia, glamour y destellos de brillo, marcando un precedente innovador en el ámbito del espectáculo de aquellos tiempos. En ese sentido, García no se limitó al teatro; su versatilidad lo llevó a explorar distintos formatos y géneros, consolidándose como una figura polifacética en el mundo del entretenimiento.

Si bien su último trabajo en televisión data del 2006, su legado perdura a través de las distintas facetas artísticas que abordó a lo largo de su carrera. La noticia de su deceso ha impactado a fans y colegas por igual, recordando a Francis García no solo por su contribución al mundo del espectáculo, sino también por el carisma y talento que lo caracterizaban, además de por convertirse en la Sin duda, su huella en la industria perdurará como testimonio de su multifacético talento.

A lo largo de su carrera, se especuló muchas veces que se había sometido a una operación de cambio de sexo. Sin embargo, nunca se confirmó este rumor. Esto fue bajo la presión de los medios de comunicación que, al tratar de tener un nombre o algo característico de la vedette, dijeron que era travesti, identidad que más adelante Francis comentó que a su personaje le llamaba “La fantasía hecha mujer”, determinando que era una mujer transgénero.

Francis García murió el 10 de octubre de 2007 en la Ciudad de México, a sus 49 años, debido a un tromboembolismo pulmonar. “Fue una de las primeras celebridades abiertamente LGBTQ+ del país y abogó por la igualdad de derechos durante toda su vida”, explica Google en el homenaje que le rinde a la artista este sábado.

