“La Triple Frontera es un núcleo clave para el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”

Triple Frontera, zona de lavado de activos y otras actividades ilícitas

La ex fiscal de Paraguay y experta en delitos económicos Josefina Aghemo advirtió que la zona de la Triple Frontera es considerada un núcleo clave para el lavado de dinero, muchas veces destinado a la financiación de redes de crimen organizado y de terroristas.

La especialista internacional disertó en el ciclo de conferencias organizado por el Centro de Estudios sobre Seguridad Hemisférica, Terrorismo y Criminalidad Financiera (CESH) de la Universidad de Buenos Aires junto con la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera (FININT), y con el auspicio de Infobae, denominada “Las Políticas de Combate de la Financiación del Terrorismo en el Cono Sur”.

Infobae dialogó con Josefina Aghemo quien estuvo a cargo del octavo encuentro de esta serie de conferencias en el que habló sobre “Los dispositivos institucionales de Paraguay para combatir la financiación del terrorismo”.

- ¿Qué aspectos principales destaca sobre el tema de su conferencia?

-Durante la charla que tuvimos oportunidad de compartir, al hacer mención a las disposiciones institucionales de Paraguay para combatir la financiación del terrorismo, tenemos un factor a nivel país que incide en las acciones que deben adoptar estas instituciones que son las responsables de combatir varios delitos que están asociados a la financiación del terrorismo y que es el factor territorial. Paraguay es un país mediterráneo y tienen la particularidad de limitar con tres países: Brasil, Bolivia y Argentina. En ese sentido había mencionado que hay una cuestión fundamental y es la zona denominada de la Triple Frontera que es conocida internacionalmente. Esta región desde hace años está considerada una zona que es conocida por las actividades criminales que se cometen en ese en ese espacio territorial y que van desde el tráfico de drogas y de armas, contrabando de bienes, robo de propiedad intelectual, falsificación de documentos y dinero, y el blanqueo capitales. Esta zona está considerada un núcleo clave para el lavado dinero y que muchas veces está destinado a la financiación de redes de crimen organizado y de terroristas. Esta situación se ve facilitada por las vulnerabilidades de las administraciones públicas locales. También mencioné con relación a este punto en particular que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro había remarcado que la Triple Frontera es conocida desde hace años como una fuente de financiación de Hezbollah y que existe lógicamente una conexión muy fuerte entre el terrorismo y el crimen organizado y que esto genera un alto potencial para desde estabilizar a las democracias de la región.

Josefina Aghemo, ex fiscal de Paraguay y expecialista en delitos económicos

-Además de Hezbollah, ¿qué otros grupos operan en esta zona?

-En esta zona en particular también se ha corroborado la presencia de otras organizaciones como el Primer Comando Capital, que es una de las mayores organizaciones criminales brasileñas y que está está vinculada a Hezbollah tanto en operaciones como tráfico de drogas y atracos a bancos. Ahí quiero hacer una mención específica a esta última modalidad, los atracos a bancos, que la llevan a cabo a través de la explosión de cajeros automáticos que es una especialidad del grupo desde mediados del año 90. Justamente al tener la presencia de esta organización en la frontera con Paraguay se demostró que existe una vinculación y participación de la misma con la producción y cultivo de marihuana, la falsificación de marcas, tráfico de armas y municiones, y en particular explosivos con el Brasil siendo el contrabando de estos explosivos un factor que es clave en las detonaciones de los cajeros automáticos. Todos estos factores hacen propicia la presencia de este tipo de organizaciones en la zona de la Triple Frontera que se ve muy facilitada por tener a nivel país una legislación fiscal que es bastante generosa, tiene aranceles muy bajos, tenemos áreas de libre comercio y las medidas de seguridad hay que decirlo, las aduaneras por sobre todas las cosas son muy laxas. Entonces estos factores terminan facilitando la presencia de estas organizaciones y la instalación de las mismas en esta zona. Esto hace que esta zona esté en la mira constante del gobierno y lógicamente por ende de las instituciones a la hora de tener que adoptar acciones que guarden relación directa contra la lucha de los delitos que mencioné en particular y lógicamente todo delitos que tienen también a su vez la finalidad de generar activos activos ilícitos que están destinados a la financiación ya sea del terrorismo o bien del lavado de dinero.

Algunos de los integrantes del PCC, Primer Comando da Capital

-Hace unos años se desbarató el clan Barakat, una organización muy poderosa en el lavado de activos para financiar al terrorismo. ¿Bajó la actividad delictiva en la zona?

-Mirá, particularmente yo te diría que se mantiene porque si bien es cierto que en el año 2018 se logra capturar nuevamente a Assad Ahmad Barakat, a él se lo captura por la comisión de un delito que no está vinculado a los que había mencionado sino que era la producción mediata de documentos públicos. Si bien es cierto que él estaba considerado un miembro clave para el financiamiento del grupo Hezbollah una que se captura o que se tiene la forma de desvincular a estas personas por la intervención judicial, ellos naturalmente ya tienen a alguien que suple al mismo y que continúa con la misma con el mismo mecanismo de trabajo. Entonces si se saca a uno siempre hay alguien que entra en reemplazo, porque esto es dinámico y ellos no pierden esa dinámica. Ellos continúan manteniendo esa empresa criminal relacionada a los delitos ya sea de contrabando, falsificación de documentos, tráfico armas, lavado de dinero y -por qué no- la financiación del terrorismo.

-¿Cómo es la colaboración interna entre las agencias para el combate de estos delitos?

-Me gustaría hacer mención a una cuestión que considero una fortaleza en los órganos de investigación. Paraguay tiene conformado unidades especializadas para la investigación del crimen organizado, del financiamiento del terrorismo y del lavado de activos. Está comprobado a nivel de práctica que esto es una es una fortaleza porque lógicamente esto conlleva a que los órganos de investigación tengan los conocimientos y tengan las herramientas necesarias para poder llevar a cabo este tipo de investigaciones. En forma paralela el Poder Judicial desde el año pasado ha conformado juzgados y tribunales especializados en el mismo en el mismo ámbito entonces esto hace que exista una simbiosis entre ambas instituciones a la hora de individualizar a los responsables, a la hora de juzgarlos, de determinar su participación y lograr condenas. Pero, por sobre todas las cosas, lograr la privación de los beneficios ilícitos que es un es un mecanismo también de desmotivarlos a que prosigan cometiendo estos delitos y beneficiándose. Este punto para mí es sumamente importante.

- ¿Cómo es la colaboración con los países de la región?

-Con la Argentina y también con Brasil se están implementando equipos conjuntos de investigación que son justamente una herramienta sumamente útil considerando que este tipo de delitos tiene una particularidad que es la transnacionalidad tanto la financiación del terrorismo como el lavado de activos. Consolidar efectivamente este tipo de equipos conjuntos de investigación que se lleva en forma interinstitucional no solamente con los órganos de investigación, sino también con las demás instituciones que están de alguna u otra forma involucradas en la investigación de estos delitos ha dado resultado positivo inclusive justamente, en lo que mencionamos: desbaratar el clan Barakat, es el resultado de la aplicación de este tipo de herramientas, que está más que a la vista que efectivamente es eficiente.

-¿Cuál es la situación actual de su país en el combate a la financiación del terrorismo?

-En Paraguay tenemos en la actualidad amenazas graves que provienen de la circulación y el reciclaje de estos activos que son el resultado como había mencionado de las actividades delictivas tanto como el tráfico de estupefacientes, el contrabando, la corrupción y otros delitos. Para enfrentar a estas empresas criminales el Paraguay ha desarrollado ciertas acciones tendientes a subsanar estas debilidades estructurales. Sin embargo hay que destacar que se han orientado más a la lógica del cumplimiento técnico de los estándares internacionales que a la lógica de la efectividad en los resultados. Esto es lo que tendríamos que reforzar a nivel país a partir de la consolidación de la instituciones, ya sea con la formación de sus operadores de justicia, y también con la utilización de prácticas probatorias que puedan ser efectivas a la hora de comprobar la responsabilidad de estas personas para que el Poder Judicial a través de los juzgados y tribunales especializados pueda dictar condenas ejemplificadoras y decomisar los bienes que es la forma de desmotivar la comisión de estos ilícitos.

