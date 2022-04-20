أعادت شركة طيران لاتام مسارها بين كارتاخينا وليما بعد عامين من الوباء

FOTO DE ARCHIVO. Un avión de pasajeros de LATAM Airlines en el aeropuerto de Santiago, Chile. Mayo, 2020. REUTERS/Ivan Alvarado

الثلاثاء المقبل، 3 مايو، ستستأنف شركة الطيران التشيلية لاتام مسارًا توقفت عن القيام به لمدة عامين، بسبب جائحة covid-19. هذا هو الطريق المباشر بين قرطاجنة (كولومبيا) وليما (بيرو).

ستقلع الرحلة LA2448B ثلاث مرات في الأسبوع، أيام الثلاثاء والأربعاء والأحد، وستزيد عدد الوجهات التي تقدمها شركة الطيران لكولومبيا إلى خمس وجهات. أما الأربعة الآخرون فهي ميديلين وبوغوتا وبارانكويلا وأرخبيل سان أندريس.

وقالت كريستينا جيل دي ميلو، مديرة مبيعات خطوط لاتام الجوية بيرو، إن استئناف هذا الطريق «سيعزز آمال المئات من موظفي LATAM الذين يعملون منذ عدة أشهر لإعادة تنشيط هذا الطريق. كل هذا كجزء من التزامنا كمنظمة، لإعادة تنشيط السياحة، وتعزيز التجارة والاتصال في المنطقة».

هذا الإعلان من قبل Latam هو أيضا بالإضافة إلى الطريق المباشر Quito-Bogotá، الذي افتتح في 1 أبريل. هذا الطريق يطير أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والجمعة والأحد. مونيكا فيستروفيتش، المدير التنفيذي لشركة لاتام التابعة في الإكوادور، قالت قبل بضعة أيام إن «افتتاح طريق كيتو-بوغوتا دليل على التزامنا بمواصلة ربط الإكوادوريين وتعزيز الإكوادور في وجهات دولية أخرى».

تواجه شركة الطيران تغييرات كبيرة مؤخرًا وتخطط لتشغيل ما يقرب من 1,059 رحلة يومية خلال أبريل 2022، مع احتساب الرحلات الداخلية والدولية في 132 وجهة لها في 20 دولة تربطها.

في مارس الماضي، كانت حركة الركاب (المقاسة بالكيلومترات الركاب المستأجرة - RPK) 66.5٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019، بناءً على عملية تم قياسها بـ ASK (المقاعد لكل كيلومتر متاح). وهذا يعني أن عامل الإشغال انخفض 1.7 نقطة مئوية، ليصل إلى 81.1٪.

من ناحية أخرى، تقاعد فرعها البرازيلي مؤخرًا طياره الأطول عمرًا، والمعروف باسم القائد لوريتو، الذي قاد الرحلات التجارية لمدة 44 عامًا وشهد الاندماج بين تام البرازيلي وشيلي لان. وكان اخر مرة قاد سيارته من ريو دى جانيرو الى البرازيل الاسبوع الماضى.

ذكرت Aeronáutica Civil أنه بسبب ارتفاع الطلب والظروف الجوية السيئة حول مطار إلدورادو الدولي، فإن العمليات الجوية لديها تأخيرات لأكثر من 90 دقيقة وأوصت المسافرين بالاتصال بشركات الطيران لتوقع التغييرات المحتملة في مسارات الرحلة.

بدأت أفيانكا خطة طوارئ لمنع الركاب غير القادرين على السفر خلال 19 أبريل، من القيام بذلك عن طريق إعادة جدولة رحلتهم، دون أي تكلفة أو عقوبة إضافية، وهو إجراء ينطبق فقط على أولئك الذين لديهم رحلات داخلية في كولومبيا بين الساعة 12:00 ظهرا ومنتصف الليل.

منذ يوم الاثنين، تعرضت عمليات المطار للخطر بسبب الظروف الجوية السيئة التي حدثت في عاصمة البلاد بسبب الأمطار الغزيرة التي حذرت إيديام منها بالفعل.

«من المتوقع أن يزداد الغيوم والأمطار المعتدلة إلى الغزيرة في مناطق المحيط الهادئ والكاريبي والأنديز وأورينوكيا وأمازونيا، وهي الأقوى خلال فترة ما بعد الظهر والليل وفي الصباح الباكر، ويرافقه نشاط كهربائي في أوقات هطول الأمطار الغزيرة والعواصف الثلجية و/أو العواصف، مما يتناقص تدريجياً نحو يوم الخميس 21 "، قال الكيان من خلال بيان.

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