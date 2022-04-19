الصين وروسيا تعطي الاستبداد شهرة أسوأ

FILE PHOTO: Russian President Vladimir Putin shakes hands with Chinese President Xi Jinping during their meeting on the sidelines of a BRICS summit, in Brasilia, Brazil, November 13, 2019. Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY/File Photo

بدا العقد الماضي جيدًا للأنظمة الاستبدادية وصعبًا على الأنظمة الديمقراطية . يبدو أن الأدوات الإلكترونية والطائرات بدون طيار وتكنولوجيا التعرف على الوجه ووسائل التواصل الاجتماعي تجعل الاستبداديين أكثر كفاءة والديمقراطيات غير قابلة للحكم.

فقد الغرب ثقته بنفسه، وقام كل من القادة الروس والصينيين بفركها، مما يجعل الأمر يبدو أن هذه الأنظمة الديمقراطية الفوضوية كانت قوة مستهلكة.

ثم حدث شيء غير متوقع تمامًا: تجاوزت روسيا والصين .

غزا فلاديمير بوتين أوكرانيا، ولدهشته، دعا إلى حرب غير مباشرة مع حلف شمال الأطلسي والغرب. أصرت الصين على أنها ذكية بما يكفي للحصول على حل محلي خاص بها للوباء، تاركة الملايين من الصينيين غير محميين أو غير محميين، وفي الواقع، تدعو إلى الحرب مع أحد أكثر فيروسات الطبيعة الأم عدوى: طفرة Omicron لـ SARS-CoV-2. وقد أدى ذلك الصين إلى إغلاق جميع أنحاء شنغهاي وأجزاء من 44 مدينة أخرى، حوالي 370 مليون شخص.

باختصار، تقاتل كل من موسكو وبكين فجأة القوات والأنظمة التي أصبحت أقوى بكثير ولا هوادة فيها مما توقعتا في أي وقت مضى. والمعارك تعرض - للعالم كله وشعوبه - نقاط الضعف في أنظمتها الخاصة . لدرجة أن العالم الآن يجب أن يقلق بشأن عدم الاستقرار في كلا البلدين.

كن خائفا.

روسيا هي المورد الرئيسي للقمح والأسمدة والنفط والغاز الطبيعي للعالم. والصين هي الأصل أو الرابط الحاسم في الآلاف من سلاسل توريد التصنيع العالمية. إذا تم استبعاد روسيا وتم حظر الصين لفترة طويلة من الزمن، فسوف يتأثر كل ركن من أركان الكوكب. ولم تعد هذه فرصة طويلة.

لنبدأ مع بوتين. سقط نائما معتقدا أنه لأن جيشه قد سحق مجموعة من المعارضين العسكريين خرقة في سوريا وجورجيا وشبه جزيرة القرم والشيشان، فإنه يمكن أن يلتهم بسرعة بلد من 44 مليون شخص - أوكرانيا - أن العقد الماضي كان يمضي قدما للانضمام إلى الغرب وكان يجري تسليحها ضمنيا و تدريبها من قبل الناتو.

حتى الآن كانت كارثة عسكرية واقتصادية لروسيا . ولكن بنفس القدر من الأهمية هو أنه أظهر مدى قيام «نظام» بوتين على الكذب لأعلى - الجميع يخبر الرؤساء بما يريدون سماعه، على طول الطريق إلى بوتين - وعلى الحفر، واستغلال الموارد الطبيعية لروسيا، وإثراء عدد قليل من الروس، بدلاً من تحرير الموارد البشرية للبلاد وتمكين الأغلبية.

تعتمد روسيا التي يتزعمها بوتين بشكل أساسي على النفط والأكاذيب والفساد، وهذا ليس نظامًا مرنًا.

ويمكن رؤية ذلك منذ عشية الحرب، عندما قاد بوتين اجتماعا متلفزا في جميع أنحاء البلاد لكبار مستشاريه للأمن القومي، ولم يكن هناك سوى سيرجي ناريشكين، رئيس جهاز المخابرات الخارجية الروسي، بدا مرتبكا حول ما يعنيه بوتين الكذب.

وقال بوتين إن مقاطعتي دونيتسك ولوهانسك شرق أوكرانيا يجب أن يسمح لهما بأن يصبحا دولتين مستقلتين، ثم طلب من هؤلاء المستشارين تأكيد ذلك. ولكن يبدو أن ناريشكين يعتقد أن بوتين يريد أن يقال له أنه يجب ضم المقاطعتين إلى روسيا. وبينما كان ناريشكين يتلعثم حول الإجابة الخاطئة، قام بوتين، دون تلميح من السخرية، بضربه مرتين «للتحدث مباشرة»، كما لو كان ذلك ممكنًا بالفعل في روسيا التي يرأسها بوتين. فقط بعد أن أعطى ناريشكين بوتين الكذبة التي من الواضح أنه أراد منه أن يقول له، هل هدير في وجهه: «يمكنك الجلوس الآن».

كم عدد الجنود الروس الذين رأوا أن الإذلال كانوا على استعداد لإخبار بوتين بالحقيقة عن أوكرانيا بمجرد أن بدأت الحرب تسير بشكل خاطئ؟ عندما واجه الجيش الروسي أعداء في جورجيا وسوريا وشبه جزيرة القرم والشيشان، يمكن لروسيا ببساطة قصف عشوائي للخروج من أي مشكلة. ولكن الآن بعد أن وجد جيش بوتين نفسه في حرب مع الجيش الأوكراني ذو الدوافع العالية وصناعة الأسلحة المحلية، مدعومة ببعض من أفضل أسلحة حلف شمال الأطلسي الدقيقة والتدريب، بدأ التعفن يظهر بالفعل. تحولت الدبابات والقوات اللوجستية الروسية إلى عدة ساحات حرقة في غرب أوكرانيا.

ومن المستحيل المبالغة في المبالغة في مدى عدم كفاءة البحرية الروسية للسماح للسفينة الحربية القيادية لأسطول البحر الأسود الروسي, طراد صواريخ موسكفا, أن تتضرر بشدة, يقال, بواسطة صاروخين كروز أوكرانيين الصنع مضادين للسفن, يسمى نبتون, أن غرقت موسكفا في البحر قبالة أوكرانيا الأسبوع الماضي، أكبر خسارة لسفينة بحرية في المعركة منذ 40 عاما.

حقيقة أن الرائد الروسي المسؤول عن تنسيق جميع الدفاعات الجوية للقافلة، التي تحمل 64 صاروخالدفاع الجوي S-300F ريف، أصيب بصواريخ مضادة للسفن للعدو يجب أن تكون نتيجة سلسلة من الإخفاقات في أنظمة الكشف والاستجابة لهجوم .

إلى جانب ذلك، فإن صواريخ نبتون ليست بالضرورة «قتلة سفن». من المرجح أنها صممت لتكون «قتلة مهمة» - لتعطيل الرادار والالكترونيات للمدمرات المتطورة مثل موسكفا - بدلاً من إغراقها على وجه التحديد.

لذلك أشفق على القائد الذي كان عليه أن يخبر بوتين أن أبشع وأبشع سفينة حربية في روسيا على البحر الأسود، يشاع أنها المفضلة لديه، قد غرقت بصاروخ أوكراني أطلق في الحرب لأول مرة .

الصين بلد أكثر خطورة بكثير من روسيا: فهي لا تقوم على النفط والأكاذيب والفساد (على الرغم من أن لديها الكثير من هذا الأخير)، ولكن على العمل الشاق ومواهب التصنيع لشعبها، بقيادة حزب شيوعي صيني من أعلى إلى أسفل، مع قبضة حديدية ولكن حريصة على التعلم من في الخارج. على الأقل، حريصة على التعلم في الماضي، ولكن في الآونة الأخيرة.

يبدو أن النجاح الاقتصادي للصين، والشعور بالفخر الذي ولدته، قد خدر قادتها ليعتقدوا أنه يمكنهم بشكل أساسي التصرف بمفردهم ضد الوباء. من خلال إنتاج لقاحات خاصة بها، بدلاً من استيراد لقاحات أفضل من الغرب، وإعادة استخدام نظام المراقبة والتحكم الاستبدادي عالي الكفاءة لوقف السفر وإجراء الاختبارات الجماعية والحجر الصحي لأي فرد أو حي ظهر فيه COVID-19، اختارت الصين سياسة «كوفيد زيرو». إذا تمكنت من التغلب على الوباء بعدد أقل من الوفيات واقتصاد أكثر انفتاحًا، فستكون علامة أخرى للعالم - علامة عظيمة - على أن الشيوعية الصينية كانت متفوقة على الديمقراطية الأمريكية .

لكن بكين، بينما كانت تسخر من الغرب، كانت مهملة بشكل فاحش عندما يتعلق الأمر بتطعيم شيوخها . لم يكن هذا مهمًا كثيرًا عندما تمكنت الصين من إبطاء انتشار المتغيرات السابقة لفيروس كورونا مع ضوابط سكانية صارمة. لكن الأمر مهم الآن, لأن لقاحات Sinopharm و Sinovac الصينية لا تبدو فعالة ضد Omicron مثل لقاحات mRNA المصنعة في الغرب , على الرغم من أنها لا تزال فعالة في الحد من دخول المستشفيات والوفيات. اليوم، في الصين، أكثر من 130 مليون شخص «فوق سن 60 لم يتم تطعيمهم أو تلقوا أقل من ثلاث جرعات»، مما يعرضهم «لخطر أكبر للإصابة بأعراض شديدة من كوفيد أو الموت إذا أصيبوا بالفيروس»، ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز مؤخرًا نقلاً عن دراسة أجرتها جامعة هونغ كونغ.

وقد أدى ذلك ببكين إلى اختيار هذا الإغلاق الكامل لشنغهاي, التي تمت إدارتها بشكل سيئ لدرجة أن السكان اضطروا إلى النضال من أجل الغذاء.

الدكتور ديفيد إل كاتز، خبير الصحة العامة والطب الوقائي من الولايات المتحدة الذي كتب واحدة من أولى مقالات الضيوف الأكثر استبصار في هذه الورقة حول إدارة كوفيد في البداية، أوضح لي أن المشكلة مع وجود نوع من سياسة الإغلاق الصارمة التي تتبعها الصين الحفاظ على أنك تضمن أن سكانك يطور القليل من المناعة الأصلية لأنهم اكتسبوا الفيروس ونجوا منه. لذلك، قال كاتز، إذا تحول الفيروس على مستوى العالم، كما حدث مع أوميكرون، ولديك «لقاح أقل من فعال، عمليا لا مناعة طبيعية في السكان، وملايين كبار السن غير مطعمين، أنت في وضع سيء وليس هناك طريقة سهلة للخروج.»

لا يمكنك خداع أو جعل الدعاية لدرء الطبيعة الأم؛ إنه لا هوادة فيه .

المغزى من هذه القصة؟ الأنظمة الاستبدادية للإكراه العالي هي أنظمة ذات معلومات منخفضة، لذلك غالبًا ما تؤدي بشكل أعمى أكثر مما تعتقد. وحتى عندما تتسرب الحقيقة, أو الواقع في شكل عدو أكثر قوة أو الطبيعة الأم يضربهم في وجوههم بشدة بحيث لا يمكن تجاهله, يجد قادتهم صعوبة في تغيير مسارهم لأن ادعاءاتهم بأن يكونوا رؤساء مدى الحياة تعتمد على ادعاءاتهم بالعصمة. وهذا هو السبب في أن روسيا والصين تقاتل الآن.

أنا قلق للغاية بشأن نظامنا الديمقراطي. ولكن طالما يمكننا طرد القادة غير الأكفاء والحفاظ على النظم الإيكولوجية للمعلومات التي تكشف الأكاذيب النظامية وتحدي الرقابة, يمكننا التكيف في وقت التغيير السريع, وهذه هي أهم ميزة تنافسية يمكن أن تتمتع بها الدولة اليوم.

(ج) صحيفة نيويورك تايمز. -

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