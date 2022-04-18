Maskatesta: مشاجرات ولقطات في الحفل مع Melodycans في مكسيكو سيتي

هذا الأحد، أقيم حفل موسيقي مع فرق مثل Maskatesta و Melodycans وجامايكا سونورا وجالو روخو وSkapienz في المركز التاريخي لمدينة مكسيكو , إلا أنها بلغت ذروتها في أعمال العنف و تركت أكثر من شخصين مصابين. بعد طوابير طويلة وتنقيحات للحضور, كانت فرقة Melodycans على خشبة المسرح عندما سمعت تفجيرات الأسلحة النارية.

أعلن Franciscan Terrace الواقع على كالي خيسوس ماريا رقم 42 في المركز التاريخي لمدينة مكسيكو عن حفل موسيقي أعلن عن الحدث بأنه «لجميع الأعمار». قبل الحدث، أعلن المكان أنه لن يُسمح بالوصول إلى الطعام والمشروبات واللثة والأسلحة والمخدرات وحقائب الظهر وحذر من أن أولئك الذين تم القبض عليهم بمواد غير قانونية سيتصلون بالسلطات المختصة.

تمت مشاركة فيديو اللحظة التي دخل فيها رجال مسلحون مقنعون إلى الشرفة لضرب أعضاء مجموعة Maskatesta والحضور في غطاء رأس سكا على الشبكات الاجتماعية، وسمعت التفجيرات، بحيث تراجع الأشخاص الذين التقوا وحاولوا حماية أنفسهم من الاعتداءات.

أعلن Maskatesta عبر Facebook أن العديد من أعضاء الفرقة تم نقلهم إلى المستشفى وطلبوا المساعدة من متابعيهم لتحديد موقع أليخاندرو سيرفين، وهو موظف، لم يتمكنوا من التواصل معه وكان مفقودًا، ولكن تم حذف المنشور.

Otras bandas de ska se solidarizaron con lo ocurrido. Fotos: Archivo web - Twitter

وبالمثل، ذكروا بعد ساعات أن أعضاء وموظفي موظفيهم الذين تعرضوا للاعتداء يتعافون في منازلهم. الوحيد الذي لا يزال في المستشفى وتحت إشراف طبي هو إسرائيل فيلانويفا البالغة من العمر 40 عاما، والتي عانت من كدمات مختلفة وكسور في الوجه، ولكن لحسن الحظ خارج الخطر.

«مرة أخرى، نشكر جميع مؤيدينا، وخاصة أولئك الحاضرين الذين حاولوا حتى الدفاع عنا من خلال تعريض سلامتهم الجسدية للخطر. شكرًا جزيلاً أيضًا لزملائنا الموسيقيين ووسائل الإعلام والجمهور العام على رعايتنا ومراقبتنا. الموسيقى هي الفن والسلام والحياة، دعونا نكافح من أجل أن يبقى العنف بعيدا عنه وحياتنا اليومية،» قالوا.

من جانبه، شارك المنتدى بيانًا على شبكاته الاجتماعية: «على الشرفة الفرنسيسكان، نحن ضد جميع أعمال العنف. ما حدث في حدث اليوم غريب على الشرفة الفرنسيسكان. ستتم مناقشة الأحداث التي وقعت في الحدث مع السلطات المختصة للمتابعة، حيث أننا ندير جوًا عائليًا ونقول: #NOALAVIOLENCIA».

Los integrantes de la banda Maskatesta se encuentran hospitalizados a causa de las agresiones. Fotos: Archivo web - Twitter

على الشبكات الاجتماعية، أعرب العديد من الأشخاص الذين هم من محبي الفرق الموسيقية أو موسيقى سكا عن تضامنهم مع ما حدث وطلبوا الوزن الكامل للقانون للعثور على الجناة باستخدام الهاشتاج #FuerzaMaskatesta. شاركت العديد من مجموعات Facebook حول الموسيقى الحضرية مثل Los Paches رسالة: «نطلب بالطريقة الأكثر انتباهاً لجميع جمهورنا، عدم نشر الصور، ولا مقاطع الفيديو، والمحتوى الحساس، احترامًا للمصابين وعائلاتهم».

En redes sociales se utilizó el #FuerzaMaskatesta en apoyo a la banda. Foto: Twitter/ @AndyRLocutor

ذكرت صفحة Facebook الرسمية لـ Salón Victoria أيضًا: «نحن آسفون جدًا للأحداث التي حدثت أمس مع زملائنا الموسيقيين Maskatesta Oficial، نعلم أنه سيكون من الأوقات الصعبة بالنسبة لهم، لذلك ندعو مجتمع SKA المكسيكي للانضمام إلى توكين كبير لجمع الأموال. للنفقات الطبية للبوصلة Maskatesta!!!».

استمر في القراءة:



