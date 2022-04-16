تبدأ التصفيات في الدوري الاميركي للمحترفين، المرحلة التي تولد فيها «الأساطير»: النجوم الخمسة الصاعدة لمتابعة

وصلت أهم مرحلة في الموسم. وبالإضافة إلى ذلك، الأجمل والآسر. تصفيات الدوري الاميركي للمحترفين، أفضل لحظة في أفضل مسابقة في العالم. حيث يمكن أن يحدث أي شيء. أو، كما قال شعار NBA في عام 2005، «حيث تولد الأساطير». أيضًا، كما قالت عبارة شائعة من الثمانينيات والتسعينيات، المرحلة التي «تفصل الأطفال عن الأسماء». الجزء من الحملة الذي يكرس العظيم حقًا. لأنه في حين أن المرحلة العادية ذات قيمة, من حيث تحديد هوية الفريق وقادة كل منهم - بالإضافة إلى مواقف 16 فريقًا يلعبون هذه الحالة - يفصل postseason الأخيار جدًا عن الأشخاص الممتازين, من أولئك الذين يصنعون التاريخ. لأنه في تلك الأسابيع يتراكم الضغط ويجب أن تكون أكثر بكثير من مجرد لاعب موهوب. هناك حاجة إلى توابل أخرى، الأشياء غير الملموسة الشهيرة التي تلعب دورًا أكثر من أي وقت مضى. ولهذا السبب، فإن أولئك الذين يؤدون في هذا الوقت، أولئك الذين هم شخصيات ويحددون المباريات والمسلسلات والبطولات، هم مختلفون حقًا.

في السنوات الأخيرة - العقد الأخير - شهدنا وجود جيل أشرق في هذه الحالات، والذي لم يسمح لأحد أن يغيب عن الأردنيين وكوبي وشاق ودنكان والشركة بعد الآن... بقيادة ليبرون جيمس، بالطبع، هذا الوحش التنافسي الذي، بفضل العروض التاريخية والعديد من الحلقات، قفز إلى أعلى 3 من أهم اللاعبين في التاريخ. لم يكن الوحيد، بالطبع. تبعه كيفن دورانت وستيف كاري وكاوي ليونارد، مما أعطى معارك ملحمية والفوز بالألقاب أيضًا. وكان آخرون لحظاتهم، مثل جيمس هاردن، كيري إيرفينغ، بول جورج، كريس بول، كلاي طومسون، جيمي بتلر، داميان ليلارد، أنتوني ديفيس وديمار ديروزان، من بين آخرين.

ولكن، شيئًا فشيئًا، بدأت طبقة أخرى في الظهور في السماء، كونها جزءًا من هذه النجومية الجديدة التي تستمر في دفع الدوري الاميركي للمحترفين للأعلى، لتبقى أفضل مسابقة رياضية في العالم. هذه هي الطريقة التي انطلق بها جيانيس أنتيتوكونمبو ونيكولا جوكيتش، آخر اثنين من MVPs (ثلاثة مواسم)، مع كون اليونانية أفضل بطل آخر، بالإضافة إلى MVP للنهائيات. الآن انضم الكاميروني جويل إمبييد، أول هداف دولي في التاريخ وآخر من مرشحي MVP، مثل اليونانية والصربية. ناهيك عن السلوفينية لوكا دونسيتش، النجم الآخر الذي يكمل لعبة البوكر الأجانب التي تهيمن على المنافسة اليوم. عندما كان حتى عقدين من الزمن في الولايات المتحدة ما زالوا ينظرون بشكل جانبي إلى أولئك الذين جاءوا من الخارج...

لكننا، من Infobae، نريد اقتراح أسماء أخرى لك للاستمرار في هذه المرحلة المثيرة، الشخصيات الناشئة التي أظهرت بالفعل موهبتها وتسلسلها الهرمي، ولكنها على بعد خطوة واحدة من التسلق إلى المجد. شيء يمكنهم تحقيقه في هذه التصفيات، والتي تعد بأن تكون الأفضل في السنوات الأخيرة.





نعم، مورانت

Ja Morant, la figura de Memphis Grizzlies (Foto: USA TODAY Sports) USA TODAY Sports

ربما يكون تيمتريوس جميل مورانت، المعروف باسم جا، هو اللاعب الأكثر جاذبية في الوقت الحالي في الدوري الاميركي للمحترفين. هذا رجل قاعدة يبلغ من العمر 22 عامًا يبلغ من العمر 1 م 91 ولديه سرعة وقوة وقدرة رياضية نادرًا ما يُرى. خصائص تذكرنا بأفضل ديريك روز، التي لم تكن حارس نقطة عالية الذي كان MVP في عام 2011. هذا الصبي المولود في ولاية كارولينا الجنوبية هو فنان، بأسلوبه، لكنه في نفس الوقت يصل إلى مرحلة النضج كلاعب، في موسمه الثالث فقط في الدوري الاميركي للمحترفين. إنه يظهر ويلعب الفريق, ممفيس جريزليس, الذي فاجأ في هذه المرحلة العادية بالانتهاء من المركز الثاني في المؤتمر الغربي الصعب.

نحن نتحدث عن رجل تم اكتشافه، حرفيا تقريبا، من قبل حزمة من البطاطس المقلية. كان ذلك في صيف عام 2016، عندما توجه جيمس كين، مساعد في جامعة ولاية موراي، إلى مدرسة سبارتانبورغ الثانوية لتجنيد اللاعبين. كان لديه عدة أسماء مدرجة، خاصة واحدة تسمى تيفين براون، ولكن لم يكن مورانت مدرجًا. اتضح أنه بعد عدة ساعات من مشاهدة اللاعبين، غادر كين الملعب الرئيسي للحظة لتناول شيء سريع. ذهب إلى آلة البيع للحصول على حزمة من البطاطس المقلية ومن هناك رأى لدغة 3x3 في محكمة ثانوية. وذلك عندما فوجئ برؤية القدرة الرياضية والتعامل مع الكرة لشخص غريب نحيف. أدرك على الفور أن الأمر مختلف واتصل بالمدرب الرئيسي ليخبره بما رآه. بعد بضعة أشهر، انضم مورانت إلى هيئة التدريس مع براون. كان موسمان فقط كافيين بالنسبة له في NCAA لتحقيق قفزة إلى الاحتراف، وخاصة الموسم الثاني المتميز، الذي بلغ متوسطه 24.5 نقطة، 10 تمريرات مساعدة و 5.7 كرة مرتدة.

لذلك، في سن العشرين، تم اختيار مورانت في المركز رقم 2 في مسودة الدوري الاميركي للمحترفين، من قبل Grizzlies. لم يكلفه الانتقال، منذ البداية شوهد أنه كان مختلفًا: 17.8 نقطة و 7.3 مساعدة في الموسم الأول. تحسنت الأرقام في الثانية وفي الحالية انفجرت مباشرة (27.4 هدف ًا، 6.7 تمريرات هدف، 5.7 استرداد و 1.2 سرقة)، لتصبح نجمًا في المسابقة. اكتسبت المزيد من الأهمية، كونها حجر الزاوية في الهجوم. استغرق الأمر المزيد من اللقطات (من 15.2 إلى 206) بمزيد من الفعالية (من 45 إلى 49.3٪ في الميدان ومن 30 إلى 34.3٪ في ثلاث مرات). كانت هناك مباريات ملحمية، مثل تلك السلسلة بين نهاية فبراير وبداية مارس، عندما سجل 46 نقطة، ثم 52 — الحد الأقصى — ثم 38. في يناير كان قد وصل إلى نقطة الكراميل، عندما تم اختياره للعبة كل النجوم، مباراة مع أعلى 24 من الموسم.

لم يكن التأثير أكبر لأنه كان يعاني من مشاكل في الإصابة في الحملة. غاب لأول مرة عن 11 مباراة في ديسمبر ثم 11 مباراة أخرى - من أصل 13 الأخيرة من المرحلة العادية - بسبب إجهاد في ركبته اليمنى. يقولون أنه سيكون مستعدا لمواجهة، من هذا السبت في الساعة 16.30، ذئاب قرطبة لياندرو بولمارو وبابلو بريجيوني، المنسق الهجومي في مينيسوتا، الذين يأتون من دخول التصفيات بعد الفوز في اللعب ضد كليبرز.

إذا كان هناك لاعب يستحق دفع تذكرة أو مشاهدة لعبة على التلفزيون أو جهاز ما، فهذا مورانت. إنه في الواقع حارس - يمكن أن يكون قاعدة أو مرافقة - من, مع المساحات, يأسر. الانتقال من خلال السرعة والانفجار والإبداع هو عجب حقيقي. عندما يهاجم الطوق، إذا لم يكن هناك مساعدات مزدوجة وحتى ثلاثية من الدفاع المنافس، فإنه لا يمكن إيقافه فعليًا، حصان هارب، قطة برية تسير جانبيًا وأعلى بنفس السهولة. تظهر مسرحياته في أبرز أحداث كل يوم، خاصة تلك التي تتحدى الجاذبية. التعامل مع الكرة وخفة الحركة اللدونة تفعل الباقي. كما أنها قادرة على المرور، فهي تبرز لمواردها الإبداعية.

بالطبع، إنه ليس وحده. ربما أصبحت ممفيس، بقيادة تايلور جنكينز، ربما المدرب المفضل لهذا العام، أكبر وحي لهذا الموسم، حيث فازت بـ 56 مباراة من 82 مباراة، بزيادة 18 عن 20/21. حقق ديزموند بين (18.2 نقطة برصيد 44٪ ثلاثة مؤشرات) زوجًا رائعًا مع مورانت، خاصة عندما أصيب ديلون بروكس (18.4 نقطة)، ثاني أفضل لاعب في الفريق عندما كان بإمكانه اللعب (32 مباراة فقط). جارين جاكسون والحطاب النيوزيلندي ستيفن آدامز هما النجمان الداخليان لفريق لديه كيمياء وهجمات (5 في التصنيف) ويدافع جيدًا (4). بالطبع، Ja هو الشخص المختلف والذي يمكن أن يأخذ ممفيس على أعلى مستوى. Glory على بعد خطوة واحدة لهذه القاعدة الجذابة التي يبدو أنها لا تحتوي على سقف...





ديفين بوكر

Devin Booker, el nombre a seguir en Phoenix Suns (Foto: USA TODAY Sports) USA TODAY Sports

هذا حارس الرماية 1m96 هو أكبر قليلا (25 سنة) من مورانت، لكنه جزء أساسي من هذه القمامة الجديدة التي يتم اتخاذها من قبل العاصفة من قبل الدوري الاميركي للمحترفين. هداف عريق، مع تنوع مثير للإعجاب من الموارد للتسجيل، مع واحدة من أفضل - أنعم وأفضل - لقطات اللحظة، سواء طويلة أو متوسطة أو قصيرة المسافة. لديه أيضًا 1 مقابل 1 مدمر, يمكنك معرفة أنه ولد بمهارة وصبر - ليعرف كيف ومتى يستخدم موارده - وقد حسن رؤيته ومروره. أيضا، حتى، في الدفاع، حيث تعرض لانتقادات. جهد أكبر في طارته، وقراءة أفضل وتقنية أكثر مصقول سمحت له بعدم التعرض داخل فريق ذهب، في غضون عامين فقط، من كونه منتظما في قاع الغرب إلى أن يصبح مرشحا حقيقيا للقب. وهو، في هذه العملية، أصبح مرشحا لMVP، كما فعل هذا العام، مما يجعل الجدارة ليكون في معركة مع جوكيتش، أنتيتوكونمبو، إمبييد ودونسيتش.

فينيكس، من تلك الفقاعة في فلوريدا، التي فاز فيها في مبارياته الثماني وبقي على بعد خطوة واحدة من التصفيات، وجد هويته مع المدرب مونتي ويليامز ولم يتوقف عن التحسن. في الموسم الماضي كان 51-21 ووصل إلى تعريف الدوري الاميركي للمحترفين، الذي خسر بشكل لا يصدق، بعد أن ارتفع 2-0، سقط أمام ميلووكي في المباريات الأربع التالية ولم يترك أي شيء. في هذه الحملة، بالفعل أكثر استقرارًا ونضجًا ودمًا في أعينهم، تحسنوا أكثر، ليصبحوا أفضل فريق. حصل على رقم 1، وفاز بـ 64 مباراة من أصل 82 مباراة، وبالتالي حقق رقمًا قياسيًا قدره 133-47 منذ مسيرة الدوري الاميركي للمحترفين في أورلاندو خلال الوباء.

بوكر جزء أساسي. لقد كان هدافًا متميزًا لمدة خمسة مواسم على الأقل، ولكن في كل موسم - الآن في سابعه - أضاف أشياء إلى مباراته. في واحد الحالي كان متوسط 26.8 نقطة -maximum-، مع 51٪ الزوجي و 38.3٪ في ثلاث مرات. بالإضافة إلى ذلك، 5 تمريرات و 4.8 كرة مرتدة. الأرقام والعوائد التي تثبت صحة 158 مليون عقد لمدة خمس سنوات وقعه في عام 2018. نحن نتحدث عن حارس كامل قادر على أخذ المباريات بين يديه. وعرّفها. لطالما كانت ديفين موهبة سابقة لأوانها، تتألق في المدرسة الثانوية ثم في موسم وحيد في كنتاكي للوصول إلى الدوري الاميركي للمحترفين، بالكاد 19 عامًا وكونه الاختيار رقم 15 من الجولة الأولى. ابن ملفين بوكر، اللاعب السابق، وفيرونيكا جوتيريز، ابنة المكسيكيين التي تجعل اللاعب له جذور لاتينية وغالبًا ما ينطق نفسه باللغة الإسبانية.

كما أصبح معروفًا، خارج الساحة الرياضية، لكونه صديق كيندال جينر، عارضة الأزياء الأمريكية وسيدة أعمال وشخصية تلفزيونية، فتاة - ابنة الحاصلة على الميدالية الأولمبية كايتلين جينر - والتي أصبحت في عام 2017 النموذج الأعلى أجرًا في العالم. على الرغم من أنه، بطبيعة الحال، هو الآن واحدة من المجوهرات في التاج، الذي يتمتع نضجه في اللعبة ويدعمه فريق كبير، بقيادة حارس نقطة المخضرم كريس بول (14.7 نقطة و 10.6 مساعدة) وإعارة من قبل المواهب عالية المستوى مثل محور DeAndre Ayton (17.2 نقطة و 10.2 كرة مرتدة) و إلى الأمام ميكال بريدجز (14.2 نقطة)، 4.2 كرة مرتدة وترشيح حازم لأفضل مدافع عن العام)، من بين القطع الأساسية الأخرى في هذه السقالات المزيتة. المجد، الشخصي والجماعي، في متناول اليد.





جايسون تاتوم

Jayson Tatum y la presión de triunfar en los Boston Celtics (Foto: USA TODAY Sports) USA TODAY Sports

واحد آخر من الحرس الجديد. إنه ليس جيدًا (24 عامًا)، لكنه كان بالفعل في الدوري الاميركي للمحترفين لمدة خمسة مواسم، وجميعهم على مستوى عالٍ. شخص آخر وصل صغيرًا جدًا في أفضل دوري في العالم (19)، كما هو اتجاه اليوم، ونما كل عام. لقد كان نجما لمدة ثلاث سنوات ولكن الآن، مباشرة، ينتمي إلى النخبة وهو زعيم كرة السلة لواحد من اثنين من أكثر الامتيازات الفوز، بوسطن سلتيك، حيث هناك المزيد من الضغط... هذا الموسم كان متوسط 27 نقطة، 8 مرتدات و 4.4 مساعدة، مضيفا مزايا للنظر فيها من قبل MVP الشهير. هناك خمسة على الأقل أمامك، لكن التواجد بالفعل على تلك الطاولة الصغيرة يعني شيئًا كبيرًا جدًا بالنسبة لهذا المهاجم 2m03 الذي لديه الحزمة الكاملة ليكون نجمًا في هذه المنافسة الرائعة لسنوات.

المواهب المبكرة التي برزت بالفعل في المدرسة الثانوية لدرجة اعتبارها أفضل لاعب في الأمة بأكملها ولعب موسم واحد فقط في كرة السلة الجامعية, في الدوق المرموق. وبلغ متوسط نقاطه 16.8 نقطة و 7.3 كرة مرتدة في 2016/2017، كونه جزءًا من الخماسي الصاعد المثالي، وسرعان ما جعل القفزة إلى الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين، وتحتل المرتبة رقم 3 في المسودة. في أول موسمين له أظهر أن سقفه كان مرتفعًا جدًا وأعطى نموًا كبيرًا في الثالث، عندما وصل إلى 23.4 نقطة و 7 مرتدات، في سن 21.

من هناك وضع نفسه في النخبة حتى جعل بوسطن يقاتل مرة أخرى. هذا الموسم أنهى المركز الثاني في الشرق برقم قياسي 51-31 مع زملائه الذين يعرفون بعضهم البعض بشكل جيد ويكملون بعضهم البعض بشكل أفضل، مثل جايلين براون (23.6 نقطة، 6.1 كرة مرتدة و 3.5 مساعدة) وماركوس سمارت (12، 5.9 تمريرات هدف و 1.7 سرقة)، من بين أمور أخرى. على الرغم من أن نمو تاتوم هو حجر الزاوية بالطبع. آخر يستحق تشغيل جهاز وضبطه في لعبة NBA. واحدة من تلك المواهب الأنيقة التي تقوم بتجميل اللعبة.





جلب الشباب

Trae Young, el base de Atlanta Hawks que no pasa inadvertido en la NBA (Foto: USA TODAY Sports) USA TODAY Sports

واحدة أخرى من تلك المواهب التي تخرج من حين لآخر. 23 عاما و 1m85 قاعدة الذي يختلف لعدة أسباب: لقدرته التهديف المدمرة، لقوته وشغفه وشخصيته. آخر من الأرقام الجديدة التي يستحق دفع تذكرة لها. لرؤيته يلعب أو ليرى كيف يضربونه لأنه برافو، إلى جانب ذلك، هذا الطفل. إذا لم يكن الأمر كذلك، فعليك أن تسأل مشجعي Knicks المتحمسين، الذين تحولوا في نزاع معه، وكما هو الحال في الأيام الخوالي، ولدوا منافسة جديدة، خاصة عندما يخطو يونغ على حديقة ماديسون سكوير الأسطورية. انها مجرد ذلك، منذ جاء تراي إلى الدوري الاميركي للمحترفين، في عام 2019، وقال انه لم يمر دون أن يلاحظها أحد. بسبب ما يفعله وكيف يفعل ذلك، بسبب كيفية تواصله، بسبب كيفية تجاوزه للشاشة. جوهرة أخرى تقطع التذاكر وتجذب شخصًا ما للاستماع إلى لعبة أتلانتا هوكس، وهو فريق لديه لقب (1958) لكنه لم يحارب أي شيء كبير في الدوري الاميركي للمحترفين لفترة من الوقت.

حقيقة, كان هذا الامتياز بدون تصفيات لمدة ثلاثة مواسم وأربعة دون الفوز بسلسلة حتى أعاد يونغ ومجموعة من الأطفال الموهوبين الوهم. والثقة. تم استدعاء هذا الصبي ليكون نجمًا منذ الطفولة... إذا كان في موسمه الأخير في المدرسة الثانوية في أوكلاهوما كان متوسط 42.6 نقطة... كان بحاجة إلى موسم واحد فقط في NCAA Sooners (27.4 نقطة و 8.7 مساعدة) لجعل القفزة إلى الدوري الاميركي للمحترفين. وفي ليلة المسودة، كان جزءًا من قلعة بين فريقين بقيت في التاريخ: اختاره دالاس مافس خامس وتبادله مع أتلانتا، الذي اختاره أولاً وأبرم اتفاقًا مع فريق Mavs حتى لا يأخذ الآخرون لوكا دونسيتش، الجوهرة الأوروبية التي جاءت من ريال مدريد .

بقي الصقور مع لوكا ونقله إلى Mavs، الذي بدوره اختار يونغ وعاد اللطف. بالإضافة إلى ذلك، لإقناعهم، أعطاه دالاس اختيار آخر من الجولة الأولى. كان يقال دائما أنه كان خطأ من قبل الصقور، أن دونسيتش كان أفضل وكان يجب أن يختاروه، ولكن انتقال تراي كان سريعًا وجيدًا لدرجة أنه اليوم لا يستطيع التأكد من أنهم ارتكبوا خطأ. ربما يكون Luka أفضل قليلاً من Young، لكن الشيء الفأر تكساس رائع أيضًا. نفس النجاح الذي حققه الفريق تحت قيادته.

لم ينعكس الموسم الأول الجيد جدًا شخصيًا (19 هدفًا و 8 تمريرات هدف) في الفريق (النتيجة 29-53). ولم يحدث ذلك في الثانية، عندما انفجر تراي، مما أدى إلى تحسين أعداده بشكل كبير (29.6 و 9.3)، ولكن دون إقلاع الصقور (20-47). تغير كل شيء في الثالث، عندما كان محاطًا بشكل أفضل ولم يعد بحاجة إلى القيام بكل شيء للفوز. انتصر الفريق في 21 مباراة أخرى في المرحلة العادية وفاجأ الجميع في التصفيات, الوصول إلى النهائي الشرقي, التي ستخسر بشكل مؤلم في المباراة السادسة التي ستكون أبطالًا لها, ميلووكي باكز. في هذا الموسم، بلغ متوسط Ice Trae 28.8 نقطة و 9.5 تمريرة مساعدة، كونها جزءًا من النخبة المطلقة للمنافسة. في المباراة الحالية كرر تلك الأرقام (28.4 و 9.7)، بعد سبع مباريات أكثر من 40 نقطة وواحدة من 56، في 3 يناير في بورتلاند. من الواضح أن أتلانتا كانت أكثر انتظامًا في الحملة وتحتاج إلى الفوز في مباراتين، في اللعب (repechage)، للانتهاء في المركز الثامن والفوز بالحق في مواجهة ميامي، رقم 1 في الشرق. قد يقول البعض أنها ستكون قطعة من الكعكة للحرارة، ولكن مع تراي وأولاده أنت لا تعرف أبدا.

تراي هو حارس نقطة بناء صغيرة لالدوري الاميركي للمحترفين، وقال انه لا يبدو قويا أو رياضيا سواء. لكنه هداف نقي، مع الثقة بالنفس والتصميم والتنوع المؤثر من الموارد. عشرات الشباب لأنه هداف ولا يبدو أن أحدا قادر على إيقافه. هذه هي الطريقة التي يشعر بها وهو إحساس ينقلها إلى زملائه في الفريق والمنافسين والمشجعين. وهو مطلق النار العريق الذي يبدو دائما أن تكون قادرة على الحصول على النار، إما الخروج من الستائر ومن المراوغة الخاصة به. إذا اخترقت، فإنها تحتوي على عوامات وعدائين. إنه ذكي، لديه غرائز لاعب الحلبة الكلاسيكية الجيدة ويأخذ الكثير من الأخطاء، وتحويل 90٪ من تلك المجانية التي يأخذها. وهو أيضا لاعب عظيم في العمل الأزياء، واختيار ولفة (الستار وإلغاء الاختيار، بين اثنين، صبي واحد وكبير)، لأنه قاتل مع تسديدته ويمكن أن يحدث أيضا بشكل جيد للغاية. دفاعيا لديه قيود، لكنه يغطيها بغطرسته الهجومية.

عينة مختلفة، تستحق المشاهدة والاستمتاع، لأنه نظرًا لأنها ليست طويلة جدًا، فإنها تأسر المتفرج المشترك الذي يراها كشخص آخر في الشارع يواجه الكبار وينتهي به الأمر دائمًا بوضع السلة فيها...





أنتوني إدواردز

Apr 5, 2022; Minneapolis, Minnesota, USA; Minnesota Timberwolves forward Anthony Edwards (1) dunks the ball against the Washington Wizards in the third quarter at Target Center. Mandatory Credit: David Berding-USA TODAY Sports USA TODAY Sports

ربما الأقل شهرة والحائز على الإطلاق. بالتأكيد لأنه الأصغر والأكثر مع أقل موسم في الدوري الاميركي للمحترفين (اثنان). لكن مباراته الأخيرة تظهر من هو وما كان قادرًا على أن يصبح. في أهم لعبة Minnesota Timberwolves منذ سنوات, تلك التي حددت دخول التصفيات, كان إدواردز ألمع نجم, أهم لاعب, على الرغم من حقيقة أن مؤهل لاعب الامتياز لا يزال يقع على عاتق كارل أنتوني تاونز, نيويوركر ذو الجذور الدومينيكية الذي كان سحب سيارة فريق كان دائمًا دائمًا يرغب في أن يكون في الجزء الأكثر إثارة. حتى هذا الموسم... جاء ذلك من موسم سيء للغاية (سجل 23-49) وفي الموسم الحالي حصلوا على 23 فوزًا إضافيًا (46-36)، ولم يحققوا سوى التصفيات الثانية في 18 موسمًا. إنه ليس بالأمر الهين بالنسبة لمينيابوليس الباردة.

والكثير له علاقة بهذا النذير المادي من 1m97 - عالم فيزيائي استخدم الكثير يلعب مناصب مختلفة في كرة القدم للناشئين - يلعب كحارس/إلى الأمام ولم يشعر بالتغيير إلى الاحتراف. أولاً لأنه وصل مستعدًا في حالة من الراحة وكان لديه بالفعل قدرة رياضية كبيرة. ثانيا لأنه هداف ولد، قاتل في هجوم مضاد، خطير جدا مع المساحات، وقادرة على تحديد في الاختراق ومع الكثير من الثقة في تسديدته، على الرغم من أنه لا يزال يفتقر إلى الانتظام (34.4٪ ثلاثة مؤشرات في هذين الموسمين). وثالثا لأنه لديه شخصية وشغف لما يفعله. وهذا له علاقة بقصته. ولد في أتلانتا, ضربته الحياة بشدة, خاصة مع وفاة والدته وجدته, أهم شخصين في حياته, في فترة ثمانية أشهر فقط, كلاهما من السرطان, في عام 2015. لم يكن من المستغرب أن يرافقته لوحتان مع وجوه إيفيت وشيرلي على الأريكة في المنزل عندما تم الإعلان عنه كرقم 1 من مسودة عام 2020. كما أن الصبي لم يرتدي القميص رقم 5 كلما استطاع ذلك، في ذاكرته وفي إشارة إلى الأيام التي مات فيها كلاهما.

إدواردز، على الرغم من السنوات ال 19 القصيرة التي قضاها، برز كمبتدئ، بمتوسط 19.3 نقطة، 4.7 كرة مرتدة، 2.9 مساعدة و 1.1 سرقة. بعد أكثر من خمسة أشهر بقليل من أول ظهور له، كان قد حصل بالفعل على مباراة 42 نقطة، ضد فينيكس. وبعد شهرين كان قد كرر ذلك بالفعل، ضد ممفيس. بدأ الموسم الحالي، كونه أكبر. لماذا؟ في القياسات الرسمية، لاحظوا أنها نمت بأربعة سنتيمترات أكثر منذ مشروع الانتخابات. ما لم يفاجأ هو قفزة جديدة في الجودة في اللعبة، وتمتد أرقامه إلى 21.3 نقطة - هداف الفريق الثاني -، 4.8 يتعافى، 3.8 تمريرات هدف و 1.5 يسرق، بما في ذلك التسديدة الطويلة (ذهب من 33 إلى ما يقرب من 36٪ في ثلاثة مؤشرات).

وهو زميل لياندرو بولمارو ودربه بابلو بريجيوني، المنسق الرئيسي لهجمات الذئاب. كان كلاهما جزءًا من تحسن الفريق في الهجوم، والذي انتهى به الأمر إلى الصدارة في النقاط (116) وثلاث مرات (14.6) وسجل في المباراة الواحدة، وكذلك المركز السابع في التمريرات (25.7) والتاسع في التصنيف الهجومي (نقاط للحيازة). الشخصان من قرطبة، أحدهما لمواجهته في الممارسة والآخر لتوجيهه في تقدمه، يعرفون قيمة هذا الصبي لكنهم لا يعرفون سقفه. «بابلو هو رجلي. لقد كان حارس نقطة ذكي جداً في هذا الدوري وهو يعلم لقد ساعدني كثيرًا, في كيفية تسجيل سلال أسهل, قال أنتوني, الذي سيتعين عليه اللعب بشكل أفضل في موسم ما بعد الموسم هذا إذا أراد الذئاب الفوز بأول سلسلة فاصلة في 18 سنوات. غريزليس مورانت في انتظارك. ربطة عنق لا ينبغي تفويتها، مع اثنين من أفضل اللاعبين الشباب الذين يمكن أن تقدمها هذه البطولة الرائعة.

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