عيد الفصح: اكتشف معنى كل يوم

الأسبوع المقدس هو احتفال ديني يحيي ذكرى الأيام الأخيرة من حياة يسوع على الأرض. على الرغم من أن بيرو هي واحدة من الدول التي تحتفل بهذا التقليد الديني، إلا أنه ليس من غير المألوف أن لا يعرف الكثير من الناس ما يعنيه كل يوم حقًا أو ما يتم تذكره في كل منهم.

في بلدنا، يبدأ الأسبوع المقدس يوم الأحد النخلة، ومع ذلك، في العديد من الدول الأخرى يبدأ يوم الجمعة من الأحزان أو الجمعة من المجلس، وهو قبل يومين. في هذا اليوم، يتم تذكر معاناة مريم، والدة المسيح في مواجهة الموت الوشيك لابنها.

إذا كنت تريد معرفة معنى كل يوم من أيام الأسبوع المقدس، فاستمر في قراءة الملاحظة التالية.

معنى أيام الأسبوع المقدس

أحد النخيل - 10 أبريل

يتم تذكر وصول يسوع إلى القدس.

الاثنين المقدس - 11 أبريل

يطرد المسيح الباعة والتجار من معبد القدس لأنهم استخدموا الفضاء كمكان للتخصيب وليس الثناء.

الثلاثاء المقدس - 12 أبريل

اليوم الذي يلتقي فيه يسوع بتلاميذه ويتحدث معهم عن خيانة يهوذا ونفي القديس بطرس يفاجئ الجميع.

الأربعاء المقدس - 13 أبريل

يهوذا إسكاريوت يخون المسيح مقابل 30 قطعة نقدية فضية.

الخميس المقدس - 14 أبريل

يوم العشاء الأخير مع تلاميذه. بعد هذا واحد اعتقلوا يسوع.

الجمعة العظيمة - 15 أبريل

إنه اليوم الذي يدخل فيه المسيح السجن، ثم يعلق عليه تاج الأشواك ويجعله يحمل صليبه. وأخيرا، يصلبونه ويدفنونه

السبت المقدس - 16 أبريل

يُعرف أيضًا باسم Glory Sabbath، لأنه على الرغم من كونه يوم حداد، إلا أنه يعتبر أيضًا أحد الأمل من خلال التركيز بشكل خاص على التذكير بأن يسوع سيرتفع مرة أخرى في اليوم التالي.

القيامة الأحد - 17 أبريل

يُقام يسوع في اليوم الثالث تمامًا كما قال. أول من يراها هي ماري المجدلية وجون وماري أم جيمس.

ما هي أيام العطلات؟

هذا العام، العطلات هي الخميس 14 والجمعة 15 أبريل. ومع ذلك، قد يختلف هذا اعتمادًا على كل شركة، حيث يميل البعض إلى تمديده حتى يوم السبت بحيث تكون أيام الراحة أطول.

كم يجب أن أدفع لي إذا كنت أعمل خلال عيد الفصح؟

وفقًا للمرسوم التشريعي رقم 713، يجب على الشركة التي تعمل فيها الاعتراف بمدفوعات الراحة المدفوعة، بما في ذلك عطلة عيد الفصح. المبلغ الذي يجب أن يتلقاه كل موظف يعمل يتوافق مع يوم عمل واحد لكل عطلة غير عاملة، وفقًا للمعلومات الرسمية.

عطلات أخرى في بيرو

في الوقت الحالي، هذه هي أيام عدم العمل المتبقية خلال بقية عام 2022 في بلدنا.

الأحد 01 مايو - عيد العمال

الأربعاء 29 يونيو - عيد القديس بطرس والقديس بولس

الخميس 28 يوليو - الأعياد الوطنية

الجمعة 29 يوليو - الأعياد الوطنية

الثلاثاء 30 أغسطس - يوم سانتا روزا دي ليما

السبت 08 أكتوبر - معركة أنجاموس

الثلاثاء 01 نوفمبر - عيد جميع القديسين

الخميس 08 ديسمبر - يوم الحمل الطاهر

الجمعة 09 ديسمبر - معركة أياكوتشو (غير العاملة للقطاع العام)

الأحد 25 ديسمبر - عيد الميلاد

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