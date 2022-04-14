إعلان تنبيه برتقالي للأمواج والرياح القوية في منطقة البحر الكاريبي

La isla caribeña de San Andrés apunta a ser el "Destino de playa líder en el mundo". EFE/Ricardo Maldonado Rozo/Archivo

أعلن معهد الهيدرولوجيا والأرصاد الجوية والدراسات البيئية (IDEAM) التنبيه البرتقالي في منطقة البحر الكاريبي لأحدث التقارير عن الرياح القوية والأمواج والأمطار والعواصف المحتملة. أشارت توقعات الكيان إلى أن الوضع سيستمر للأيام الثلاثة المقبلة، خاصة في جنوب بوليفار، سوكري، قرطبة وأورابا.

دعا Ideam السفن الصغيرة للتشاور مع قبطان الميناء قبل الإبحار لتجنب الحوادث. في الواقع، أوضح عالم الأرصاد الجوية في المدرسة الثانوية دانيال أوسيشي لراديو بلو أن ظروف الرياح «فوق المعدل الطبيعي»، حتى في هذا الوقت من العام.

قال الكيان إن الرياح بين 37 و 55 كم/ساعة متوقعة في الأيام المقدسة. «يتم الحفاظ على تنبيه برتقالي في وسط منطقة البحر الكاريبي بسبب الموجات العنيفة والأمواج ذات القيم فوق المعدل الطبيعي. ومن المتوقع أن يستمر هذا الوضع حتى نهاية الأسبوع».

كما ذكرت إيدام أنها تتيح النظام الوطني للوقاية من الكوارث والاستجابة لها (SNPAD) والنظام البيئي الوطني (SINA)، الذي سيصدر التقرير الفني اليومي عن التنبيهات البيئية من أصل الأرصاد الجوية الهيدرولوجية حتى يتمكن المواطنون من أخذ الشواغل المناسبة.

كما دعا المعهد إلى الوقاية من قبل السياح الذين سيستفيدون من الأسبوع المقدس للسفر إلى شواطئ مقاطعات أتلانتيكو وماجدالينا وبوليفار، حيث يمكن أن تحدث الحوادث بسبب الأمواج العالية.

موسم الأمطار

وتجدر الإشارة إلى أن مديرة Ideam، يولاندا غونزاليس، قد حذرت بالفعل من أن أسبوع Major Week سيكون له أمطار غزيرة في معظم أنحاء البلاد. وأشار المسؤول أيضًا إلى أنه في أبريل ومايو ويونيو في كولومبيا، من المتوقع زيادة هطول الأمطار بين 20٪ و 30٪ بسبب موسم الأمطار الأول من العام وتطور ظاهرة النينيا في البلاد.

«سنحصل على توغل كبير للرطوبة وهطول الأمطار في معظم أنحاء البلاد. (...) سيكون لدينا أمطار وفيرة في أقسام مثل Antioquia, سانتاندر, في نورتي دي سانتاندر, في كونديناماركا وبوياكا, «أوضح مدير Ideam في NotiCentro1 CM&.

وفقًا لـ Ideam، خلال الشهر الرابع من هذا العام، من المتوقع هطول الأمطار فوق 20٪، خاصة في وسط غرب منطقة البحر الكاريبي، في وسط منطقة الأنديز وفي سفوح سفوح أورينوكيا.

في حالة منطقة البحر الكاريبي، توقع المعهد هطول أمطار تزيد عن 20٪ في لا غواجيرا وأتلانتيكو وبوليفار وجنوب سوكري وقرطبة، بينما في بقية المنطقة، من المتوقع هطول الأمطار المعتاد للموسم. وفي الوقت نفسه، في سان أندريس وبروفيدنسيا، من المتوقع هطول الأمطار بين 20 و 30٪ فوق المتوسطات التاريخية المسجلة.

كما ستسجل مناطق الأنديز وأورينوكيا هطول الأمطار فوق 20٪ و 30٪ من التوقعات العادية. بحسب إيدام, في حالة الأول, من المتوقع زيادة هطول الأمطار في نورتي دي سانتاندر, مرتفعات كونديبوياسينس وشمال هويلا, بينما, في أورينوكيا, ستكون الزيادة في سهول بيدمونت في ميتا وإلى الغرب من تلك الدائرة.

أما بالنسبة للأمازون، فقد أفاد المعهد أنه في الوقت الحالي، من المتوقع أن يكون هطول الأمطار قريبًا من المتوسطات التاريخية، أي أنه لن يزيد.

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