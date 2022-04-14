تسلط وكالة ناسا الضوء على أن بيرو لديها أطول موجة في العالم

على ساحل المحيط الهادئ، وتقع في شمال بيرو، هي أطول موجة في العالم. يمكن أن تبدو هذه الأشكال بشكل روتيني للوهلة الأولى لا نهاية لها. تصل الأمواج إلى بويرتو مالابريغو، وهو جزء من قرية صيد. وقد أشارت وكالة ناسا إليهم في منشور حديث.

موجات تشيكاما

في جميع أنحاء العالم، يمكن أن تستمر الأمواج عدة ثوان، ولكن في حالة Chicama، تستمر لعدة دقائق. تنكسر الأمواج من اليسار، مما يعني أنها تمتد إلى اليمين من منظور مراقب على الشاطئ. تكون الموجات الكبيرة أكثر اتساقًا في الأشهر من مارس إلى نوفمبر.

هذه الموجات مثالية لمتصفحي الأمواج، الذين يتعين عليهم القيام بعدة محاولات للسفر بالمسافة الإجمالية لـ «أطول موجة» تصل في المتوسط إلى 4 كيلومترات (2.5 ميل).

لا ناسا تنطق نفسها

بحسب وكالة ناسا, أندرو توماس, عالم المحيطات في جامعة مين وراقب الأمواج السابق, سلط الضوء على أن الأمواج تتولد عن أنظمة العواصف وجبهات الطقس على بعد مئات أو آلاف الأميال في المحيط الهادئ, وأحيانًا في المحيط الجنوبي. «مكان حلم لمتصفحي»، هو ما يسميه توماس المنطقة الساحلية في بيرو، وتحديداً تشيكاما.

وفقا للأخصائي، في حين أنها تنتشر في المياه المفتوحة بنفس السرعة والنظام، والسفر بالتوازي وتشكيل مرحلة فريدة من نوعها في العالم. قال توماس: «لأن ساحل بيرو عميق جدًا، ستستمر هذه الأمواج العظيمة في رحلتها حتى تصل إلى قريبة جدًا من الشاطئ»، كما جاء في التقرير الذي نشرته وكالة ناسا.

يقول التقرير: «هذا ليس شائعًا في بيرو أو تشيلي، حيث تصطدم معظم الأمواج ببساطة بساحل عمودي على اتجاه انتشار الموجات».

Chicama. (Foto: Captura)

المزيد حول بويرتو شيكاما

كلاهما في نفس المكان تقريبًا ويقع في مقاطعة أسكوب. تقع على بعد 70 كيلومترًا شمال مدينة تروخيو. تعتبر شواطئ مالابريجو جنة لركوب الأمواج. هناك يمكنك أيضًا العثور على «موجات chicamera» الشهيرة، والتي تحظى بإعجاب جميع الناس والمعروفة باسم «أطول موجات اليسار المثالية في العالم».

Playa Chicama. (Foto: Captura)

ألعاب مماثلة في تشيكاما

كما ذكرنا، Chicama هو شاطئ فريد من نوعه، ولا يوجد شاطئ آخر يحتوي على تكوين موجة مماثل؛ ومع ذلك، مثل هذا، هناك موانئ أخرى تتمتع بجمال غريب بالقرب من المنطقة وسنعرضها أدناه:

بويرتو مورين

إنها بلدة ومنتجع ساحلي يقع على بعد 45 كيلومترًا جنوب تروخيو، في منطقة فيرو. هناك الخليج الذي هو نقطة الانطلاق لجزر Guañape، حيث توجد عدة أنواع من الحيوانات البحرية مثل أسود البحر وطيور الجوانو والسلاحف البحرية وغيرها.

هوانشاكو

إنه أهم منتجع ساحلي في مدينة تروخيو، ويقع على بعد 13 كيلومترًا شمال غرب عاصمة المنطقة لا ليبرتاد. على هذا الشاطئ يمكنك رؤية خيول توتورا والقوارب القديمة لثقافات Mochica و Chimu التي تستخدم حتى اليوم لصيد الأسماك والتي تدين باسمها لتصميمها الأصلي والألياف النباتية التي صنعت بها. بفضل أموجها الكبيرة، تعد Huanchaco واحدة من الشواطئ المفضلة لحدود هاواي.

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