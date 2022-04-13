بعد ما يقرب من عامين من الانفصال، أرتورو بينيش وزوجته في رحلة مصالحة

في عام 2020، أثار Arturo Peniche ضجة بين الجمهور من خلال الكشف عن انفصاله عن زوجته غابرييلا أورtiz بعد زواج دام 40 عامًا تقريبًا. أدلى الممثل بالإعلان المفاجئ خلال المقابلة التي قدمها للصحفية مارا باتريشيا كاستانيدا لقناته En casa de Mara وصدم جمهوره على الفور، الذي اعتبر زواجه مثالاً على الاتحاد في الترفيه المكسيكي.

بعد ذلك، أوضح ممثل المسلسلات مثل ماريا مرسيدس أنه شعر فجأة بأقل من قيمته في زواجه وأنه «لم يعد يفهم» مع والدة طفليه، لذلك قرر مغادرة منزل العائلة، على الرغم من أنه لم يرفع إمكانية الطلاق، وترك مفتوحة إمكانية المصالحة.

«آمل أن يكون هذا الانفصال مؤقتًا مع غابي، ونحن نعدل الأمور، وهي في المنزل وأنا في منزلي (...) أنا أحب, أنا أحب زوجتي كثيرًا, لم أستطع التكيف مع احتياجات معينة لديها ولم تكن تعرف كيفية التكيف مع بعض الاحتياجات التي لدي ونحن نتحدث عنها «, قال بعد فترة وجيزة لبرنامج بيع الشمس.

Tras casi dos años de separación, los esposos se han embarcado en un viaje, según el hijo de ambos (Foto: Archivo)

لمدة عام وسبعة أشهر، كان للممثل مناهج مختلفة مع زوجته، دون عودة رسمية مع المرأة التي انضم إليها في الزواج في سن من 20.

في أبريل 2021، أكد بينيش أنه لم يكن يستعيد زوجته، لكنه كان يزرع الحب الذي سعى إليه منذ ما يقرب من أربعة عقود. «سأخبرك بشيء، قال أحدهم إنني أعيد قهر زوجتي، أريد أن أخبرك أنه ليس عليك استعادة أي شيء، عليك أن تعتني به، عليك استرضائه، عليك أن تحبه والتغييرات التي حدثت في زواجي كانت مهمة للغاية، حيث كلاهما وأنا نضوج»، أعلنت إلى TVNotas.

قال والد السائق والممثل براندون بينيش بعد ذلك إن الانفصال بالنسبة له هو مرحلة مهمة في حياته يجب على معظم الأزواج أن يمروا بها, خاصة إذا كانوا معًا لفترة طويلة جدًا. بالإضافة إلى المودة والحب الذي يشعر به تجاه زوجته، اعترف ممثل La indomable بأن عائلته اضطرت إلى القيام بالكثير وكمية التجارب التي مروا بها معًا.

Arturo y Gaby se unieron en matrimonio cuando tenían 20 años (Foto: Archivo)

«أعتقد أن جميع الزيجات في الحياة لديها تعديلات وبصحة جيدة، لقد كان دوري أيضًا. سنوات عديدة من الزواج، 39 عامًا من الزواج، مع طفلين، ثلاثة أحفاد، لدرجة أنهم أعطونا استمرارية الوجود وسعادة الوجود، فلماذا لا تستغل ذلك وتمضي قدمًا»، وأوضح حينها.

الآن, بعد عام وسبعة أشهر من انفصالهما, لقد كان براندون بينيش, ابن الممثل المخضرم, الذي حضر كضيف في برنامج هوي, حيث اكتشف أن والديه ملتزمان جدًا بلم شملهم لدرجة أنهم شرعوا في رحلة مصالحة.

وقال «انهم يسافرون الان، انهم بخير، انهم هناك». براندون, الذي كان حتى قبل بضعة أشهر جزءًا من صفوف TV Azteca ليعلن لاحقًا عودته إلى Televisa, شارك في أن فصل والديه ساعدهما على النضج بشكل فردي وكزوجين.

Arturo Peniche y su hijo Brandon, quien dijo amar ver a sus padres juntos o por separado (IG: arturopenicheof)

«أعتقد أنه عززهم أكثر كبشر، وأعتقد أنه جعلهم ينضجون كثيرًا وأعتقد أن كونك وحيدًا والقدرة على التفكير في كل شيء لفترة من الوقت، جاءت الأوقات الصعبة للجميع وأعتقد أن ذلك أثر أيضًا كثيرًا. اليوم، رؤيتهم معًا أو منفصلين يمنحني الفرح»، قال فيما يتعلق بالأزمة الصحية COVID-19، في ذروتها في المكسيك، منتصف عام 2020، انفصل أرتورو بينيش وغابي أورتز.

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