التركيبة المثالية لصحة جيدة هي عند الخصر

تعتبر السمنة وزيادة الوزن تراكمًا غير طبيعي أو مفرط للدهون يمكن أن يكون ضارًا بالصحة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO ). ومع ذلك، فإنه يهم كيف يتم توزيع هذا الوزن في الجسم أكثر من الوزن نفسه . قد يوزع الشخص الذي لديه أرطال زائدة بشكل محيطي، أي على الذراعين والساقين والفخذين؛ أو مركزيًا، في البطن.

الدهون المتراكمة في منطقة البطن هي الدهون الحشوية، وهو ضار بالصحة لأنه يرتبط بزيادة الكوليسترول والدهون الثلاثية، وكذلك مرض السكري من النوع 2 وارتفاع ضغط الدم والتخثر.

حتى الآن، كان مؤشر كتلة الجسم (BMI) أحد أكثر المؤشرات انتشارًا لتقييم الوزن الصحي للشخص، والذي ينتج عن تقسيم الوزن على الطول حسب الطول. تم استخدامه كمؤشر غذائي منذ أوائل الثمانينيات، وعلى الرغم من أنه لا يميز بين المكونات الدهنية وغير الدهنية لكتلة الجسم الكلية، إلا أنه أحد أكثر المكونات استخدامًا. تدابير.

لتحسين التشخيص، دليل جديد من المعهد الوطني للتميز في الصحة والرعاية ( نيس )، يشجع السكان على اتخاذ شريط قياس وحساب محيط الخصر لمنع وتقليل مخاطر الأمراض المستقبلية. وفقًا للخبراء، فإن محيط الخصر أقل من نصف الارتفاع، هو الصيغة المثالية لصحة جيدة.

تشير المؤشرات الأولية في الدليل المحدث إلى أن دهون البطن تحمل مخاطر صحية محددة وأن الطريقة الفعالة والبسيطة للسيطرة على هذه المخاطر هي أن يقوم الناس بقياس محيط البطن في المنزل.

La nueva guía del Instituto Nacional para la Excelencia en Salud y Atención (NICE) de Reino Unido, alienta a la población a tomar una cinta métrica y calcular el perímetro de la cintura para prevenir y reducir el riesgo de futuras enfermedades (Getty Images) michellegibson | Getty Images

على سبيل المثال، المرأة التي كان طولها 1.63 متر (5 أقدام 4 بوصات) مع محيط الخصر 74 سم (29 بوصة) سيكون لها نسبة صحية، ولكن 82 سم (32 بوصة) سيجلبها إلى النطاق غير الصحي. رجل يبلغ طوله 1.78 متر (5 أقدام 10 بوصات) سيواجه مخاطر صحية أكبر مع محيط البطن 91 سم (36 بوصة).

يحث الدليل المهنيين الصحيين على أن يكونوا «حساسين وإيجابيين» من خلال بدء محادثات حول مخاطر الوزن الزائد وطلب الإذن قبل إثارة المشكلة. قال الدكتور بول كريسب، مدير المعهد الوطني البريطاني للتميز في الصحة و: «وجدت لجنتنا أن الفائدة الواضحة لاستخدام نسبة الخصر إلى الارتفاع هي أنه يمكن للأشخاص قياسها بسهولة وتفسير النتائج وطلب المشورة الطبية إذا كانوا في خطر صحي متزايد». رعاية.

وفقًا لمؤشرات المتخصصين البريطانيين، يجب أن تكون النسبة الصحية للخصر إلى الارتفاع من 0.4 إلى 0.49. في هذه المعايير لن تكون هناك مخاطر صحية . نسبة 0.5 إلى 0.59 حالة الأشخاص المعرضين لخطر أكبر للإصابة بالأمراض، في حين أن 0.6 أو أكثر ينطوي على مخاطر صحية.

أشار معهد نيس إلى أن استخدام نسبة الخصر إلى الارتفاع، جنبًا إلى جنب مع مؤشر كتلة الجسم، يمكن أن يساعد في تقديم تقدير عملي لـ «السمنة المركزية» ، أي تراكم الدهون حول البطن. تساعد هذه البيانات في تقييم المخاطر الصحية والتنبؤ بها، مثل داء السكري من النوع 2 أو ارتفاع ضغط الدم أو أمراض القلب والأوعية الدموية.

La obesidad es un importante factor de riesgo de enfermedad cardiovascular (iStock)

أضاف خبراء المملكة المتحدة نسبة الخصر إلى الارتفاع إلى توجيهاتهم الجديدة بعد تحليل الأدلة من العديد من الدراسات التي أظهرت ذلك, جنبا إلى جنب مع مؤشر كتلة الجسم, يمكن استخدامه لتقييم والتنبؤ بالظروف المرتبطة بالوزن عبر الأعراق والجنس . وفي الوقت نفسه، هناك جدل طويل في المجتمع العلمي حول قيمة مؤشر كتلة الجسم، لأنه مقياس أقل دقة للوزن الصحي لدى أولئك الذين يعانون من العضلات للغاية .

وذلك لأن مؤشر كتلة الجسم لا يأخذ في الاعتبار كتلة العضلات، وكثافة العظام، وتكوين الجسم بشكل عام، مما يعني أن الرياضيين الذين يعانون من مستويات منخفضة من الدهون في الجسم غالبا ما يصنفون على أنهم يعانون من السمنة المفرطة.

« زيادة الدهون في البطن تزيد من خطر إصابة الشخص بالعديد من الأمراض التي تحد من الحياة، بما في ذلك مرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب . إن نسبة الخصر إلى الارتفاع هي إجراء بسيط وسهل الاستخدام يحدد الأشخاص الأكثر عرضة للخطر على الصحة ويستفيدون من دعم إدارة الوزن لتحسين صحتهم, "أوضحت البروفيسورة راشيل باترهام, متخصص في السمنة, مرض السكري والغدد الصماء وعضو في اللجنة التي أنتجت الدليل.

اطلب الإذن قبل التحدث عن الوزن

La proporción saludable de cintura a altura debe ser de 0,4 a 0,49. En esos parámetros no habría riesgos para la salud (Getty Images) Peter Dazeley | Getty Images

وحذر خبراء بريطانيون من أنه «من المهم أن يسعى المهنيون الصحيون للحصول على إذن المريض قبل أي مناقشة تتعلق بزيادة الوزن والسمنة والسمنة المركزية، ومناقشتها بحساسية وإيجابية».

وهذا أمر مهم لأن وصمة العار المرتبطة بالسمنة لها آثار سلبية على الصحة العقلية والبدنية للناس ، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن ويجعل المرضى أقل عرضة للتفاعل مع المهنيين الصحيين. «يجب تطبيق حساسية خاصة للتأثير السلبي المحتمل على الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الأكل أو الأكل غير المتوازن»، اقترح المحترفون.

وأضافوا أن «استخدام الكلمات واللغة التي تتجنب وصمة العار والتحيز يمكن أن يساعد الناس على الانخراط في محادثات حول السمنة وتشجيع فقدان الوزن».

السمنة هي مشكلة صحية عامة عالمية. يعاني اثنان من كل ثلاثة بالغين في المملكة المتحدة من زيادة الوزن أو السمنة، وتضاعفت معدلات السمنة منذ التسعينيات. بينما تظهر الأرقام الرسمية أن السمنة كانت مرتبطة بأكثر من مليون دخول في المستشفى في 2019/20.

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