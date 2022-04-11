كان مطار أتلانتا مرة أخرى الأكثر ازدحامًا في العالم

FILE PHOTO: Travelers form lines outside the TSA security checkpoint during the holiday season as the new coronavirus disease (COVID-19) Omicron variant threatens to increase case numbers at Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport in Atlanta, Georgia, U.S. December 22, 2021. REUTERS/Elijah Nouvelage/File Photo

كان المطار في أتلانتا، جورجيا، في الولايات المتحدة، المسمى رسميًا هارتسفيلد جاكسون، المطار الأكثر ازدحامًا في العالم لمدة 22 عامًا متتاليًا. لكن الوباء جاء وحتى تغير ذلك. في عام 2020، أخذ مطار قوانغتشو، في الصين، تاجه وأرسله إلى المركز الثاني في الترتيب. ولكن لمدة عام فقط.

بعد جمع بيانات الحركة الجوية العالمية في عام 2021، قرر مجلس الطيران الدولي أن مطار أتلانتا استعاد نشاطه السابق وكان مرة أخرى الأكثر ازدحامًا في العالم.

في عام 2021، مر 75.7 مليون مسافر عبر مطار أتلانتا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 76 في المائة عن عام 2020، على الرغم من أنه لا يزال أقل بنسبة 32 بالمائة من أرقام ما قبل الوباء لعام 2019.

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ولكن لم تكن أتلانتا تتصدر الترتيب فحسب، بل كانت 8 من أكثر 10 مطارات ازدحامًا في العالم موجودة في الولايات المتحدة. يحتل دالاس فورت وورث، في تكساس، المرتبة الثانية في القائمة، مع 62.5 مليون مسافر. في المركز الثالث، مع 58.8 مليون مسافر، كان مطار دنفر في كولورادو. تكمل شيكاغو ولوس أنجلوس منصة التتويج للخمسة الأوائل. شارلوت، في ولاية كارولينا الشمالية، أورلاندو، في فلوريدا، ولاس فيغاس، في نيفادا، دخلت المراكز العشرة الأولى في الترتيب.

انخفض مطار قوانغتشو إلى رقم ثمانية في الترتيب في عام واحد فقط، مع 40.3 مليون مسافر في عام 2021. ارتفع مطار صيني آخر، وهو مطار شوانجليو الدولي، في تشنغدو، من المركز الثالث في عام 2020 إلى تسعة في عام 2021.

قال لويس فيليبي دي أوليفيرا: «في حين أننا حذرون من الانتعاش الذي نعلم أنه يمكن أن يتراجع عدة خطوات إلى الوراء، فإن اللحظة التي خلقها الإعلان عن إعادة فتح الحدود في العديد من البلدان حول العالم تثيرنا بزيادة كبيرة في الحركة الجوية للنصف الثاني من عام 2022"، المدير العام العالمي لمجلس الطيران الدولي.

تشير التقديرات إلى أنه في عام 2021، سافر 4.5 مليار شخص عن طريق الجو في جميع أنحاء العالم. إنه رقم يمثل انتعاشًا بنسبة 25 بالمائة مقارنة بعام 2020، لكن هذا لا يزال أقل بنسبة 50 بالمائة من أرقام 2019.

استعادت الولايات المتحدة الحركة الجوية المحلية في عام 2021، وهذا هو السبب في أن العدد الكبير من مطاراتها في المراكز العشرة الأولى في الترتيب. لكن النقل الدولي لم يتعافى بعد. عندما كانت الرحلات الدولية تعمل بشكل طبيعي، حتى عام 2019، تم تصنيف مطارات مثل أورلاندو ولاس فيغاس في المرتبة 31 و 30 على التوالي.

حدث نفس الشيء في الصين في عام 2020. كانت أول دولة في العالم تستعيد الرحلات الداخلية، وبالتالي ارتفعت أعدادها في ذلك العام. المطارات التي هي تقليديا على رأس القائمة، مثل مطار هيثرو في لندن، شارل ديغول في باريس، أو دبي، لا تزال مفقودة في الوقت الحالي.

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