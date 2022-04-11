أعلنت بريتني سبيرز أنها حامل

Britney Spears y Sam Asghari en la premiere de "Once Upon a Time In Hollywood", Los Ángeles, EEUU, 22 julio 2019. REUTERS/Mario Anzuoni

أعلنت بريتني سبيرز يوم الاثنين من حسابها في إنستغرام: «لقد أجريت اختبار الحمل وسأنجب طفلاً». تتوقع نجمة البوب طفلها الأول مع عارضة الأزياء والممثل سام أصغري، الذي خطبت له العام الماضي.

أعلن الزوجان، اللذان التقيا في مجموعة الفيديو الموسيقي لـ «Slumber Party» في عام 2016، عن خطط زفافهما في سبتمبر 2021 بعد ما يقرب من خمس سنوات من المواعدة.

طلب أصغري من صديقته الزواج منه في قصر المغني بخاتم يحتوي على 4 قيراط من الماس ومحفور داخل «ليونا» لأنه اللقب الذي يسميها. جاءت خطوبتهما وسط معركة المغنية القانونية لاستعادة السيطرة على حياتها وعقار بقيمة 60 مليون دولار. وانتهت وصايته رسميا في نوفمبر تشرين الثاني.

كانت المغنية الأمريكية متزوجة سابقا من الراقصة كيفن فيدرلاين، التي تشارك معها أطفالها شون بريستون، 16 عاما، وجايدن جيمس، 15 عاما. كما كان لديه اتحاد قصير مع صديق طفولته جيسون ألكسندر لمدة 55 ساعة فقط في عام 2004.

كانت سبيرز قد أعربت عن رغبتها في الزواج وإنجاب المزيد من الأطفال خلال جلسة الاستماع التي عقدتها في 23 يونيو. قبل القاضي، أخبرتها أنها تريد تكوين أسرة مع شريكها، لكن والدها لن يسمح بذلك.

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