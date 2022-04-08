ما هي وكيف تعمل أجهزة الدفاع الجوي المحمولة البريطانية التي تستخدمها أوكرانيا لإسقاط الطائرات والمروحيات الروسية؟





كانت الترسانة الدفاعية الكبيرة التي أرسلها الغرب حيوية للمقاومة القوية التي تقدمها القوات الأوكرانية لهجوم القوات الروسية. وفي هذا الصدد، تلعب أنظمة الدفاع الجوي المحمولة (MANPADS) دورًا رئيسيًا في إسقاط الطائرات والمروحيات الروسية. بعد شهر ونصف من الحرب، تشير التقارير إلى أن معظم خسائر الطائرات الروسية المؤكدة قد قتلت بسبب هذه الصواريخ.

تتضمن حزمة الإمداد الدفاعي التي تلقتها كييف نظام StarStreak عالي السرعة خفيف الوزن، الذي طورته المملكة المتحدة ويعتبر أسرع صاروخ أرض - جو قصير المدى في العالم.

منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير، أرسلت حكومة بوريس جونسون ما لا يقل عن 10,000 صاروخ إلى القوات الأوكرانية، بما في ذلك ستارستريك، التي أعاقت بشدة العمليات الجوية الروسية.

أجهزة الدفاع الجوي المحمولة هي أنظمة دفاع جوي محمولة قصيرة المدى، تستخدم صواريخ أرض - جو موجهة بتقنية الموقع بالأشعة تحت الحمراء للكشف عن الأهداف ومهاجمتها. كونها فعالة على ارتفاع يتراوح بين 3000 و 4800 متر، فإنها تشكل تهديدًا كبيرًا للطائرات التي تحلق على ارتفاع منخفض، وخاصة المروحيات.

أرسل العديد من حلفاء الناتو نظام الدفاع الجوي هذا إلى أوكرانيا. قامت الولايات المتحدة بذلك من خلال صواريخ ستينجر، والمملكة المتحدة مع StarStreak.

يعمل StarStreak بشكل مختلف تمامًا عن جميع الأنواع الأخرى من أجهزة الدفاع الجوي المحمولة. يحتوي كل صاروخ على ثلاثة سهام من سبائك التنغستن سعة 900 جرام يتم إطلاقها بمجرد حرق محركي الصواريخ للقذيفة لزيادة حجم الضرر. بعد الإطلاق، يتم توجيه الصاروخ إلى الهدف عبر شعاع ليزر مزدوج منخفض الكثافة - والذي يمنع الكشف - يوجهه المشغل حتى لحظة الاصطدام. هذا يزيد من احتمالية ضرب الهدف.

يمكن أن تخترق السهام درع طائرات الهليكوبتر وتنفجر عند الاختراق، مما يتسبب في أضرار أكثر بكثير من الانفجار على السطح.

بالمقارنة، على سبيل المثال، بصاروخ ستينجر الأمريكي، يصل StarStreak إلى سرعة تزيد عن 3700 كيلومتر في الساعة، مما يجعله أسرع صاروخ أرض - جو قصير المدى في العالم. يسافر بسرعة 10 أميال في الثانية، ويمكن أن يصل إلى الهدف في 5 أو 6 ثوان، مما يعطي الطائرة أو المروحية القليل من الوقت لتجنب التعرض للضرب.

إن سرعتها تجعل من غير المحتمل أن يكون لدى طائرات العدو ما يكفي من الوقت للرد بمجرد إطلاق الصاروخ. وبالإضافة إلى ذلك، لا يمكن التدخل فيها عن طريق التدابير المضادة للأشعة تحت الحمراء أو الرادار/الراديوية، أو القضاء عليها بواسطة صواريخ مضادة للرادار.

وتقول مجموعة تاليس، الشركة المصنعة لهذا السلاح، إنها «مُحسّنة لتوفير الدفاع ضد التهديدات الجوية، بما في ذلك الطائرات الهجومية الأرضية الثابتة الجناحين والمروحيات الهجومية المتأخرة التي تكشف عن الإخفاء».

يمكن نقلها من قبل شخص واحد أو تركيبها على مركبة مدرعة، مما يجعلها مرنة للغاية وقابلة للتكيف مع المواقف المختلفة في ساحة المعركة.

هذه هي الطريقة التي تعمل بها صواريخ StarStreak (مجموعة تاليس)

على الرغم من أن القوات الجوية المحمولة تميل إلى إسقاط المزيد من طائرات الهليكوبتر بسبب انخفاض رحلاتها، إلا أنه منذ بداية الغزو كان من المستغرب عدد الطائرات الروسية التي تم تدميرها. وذلك لأن كلا من روسيا وأوكرانيا يفتقران إلى مخزون كبير من الأسلحة الدقيقة، لذلك يضطر الطيارون إلى الطيران منخفضًا لإسقاط القنابل والصواريخ غير الموجهة بدقة.

يعتقد المتخصصون أيضًا أنه من الممكن للطيارين على كلا الجانبين التحليق على علو منخفض للكشف عن الأهداف المخفية بواسطة الغطاء السحابي, أو من خلال التصور بأن أنظمة صواريخ أرض - جو بعيدة المدى وعالية الارتفاع تشكل تهديدًا أكبر من الدفاعات على ارتفاعات منخفضة.

يظهر شريط فيديو تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي طائرة هليكوبتر أصيبت بصاروخ، على ما يبدو في منطقة لوهانسك في شرق أوكرانيا. ذكرت صحيفة التايمز البريطانية أن مصدرًا من وزارة الدفاع «يعتقد أن الفيديو أظهر StarStreak في العمل في أوكرانيا».

وأضافت الصحيفة أن كبار المصادر في صناعة الدفاع تعتقد أيضًا أن StarStreak كان السلاح المستخدم في هذا الهجوم.

قامت دول حلف شمال الأطلسي، بما في ذلك الولايات المتحدة، بتسليم صواريخ أرض - جو للقوات الأوكرانية لمساعدتها على مواجهة الهجوم الروسي. على الرغم من عدم الكشف عن الرقم الدقيق، إلا أن العديد منهم كانوا من شركة Stinger MANPADS المصنعة في أمريكا الشمالية.

مثل StarStreak، يمكن نقل Stingers، التي كانت تستخدم أيضًا في أفغانستان، والتعامل معها من قبل شخص واحد. يمكن أن يصل الصاروخ الذي أطلقه هذا النظام إلى سرعة قصوى تبلغ 3,100 كم في الساعة، وهو أبطأ قليلاً من الصاروخ البريطاني. مداها، الذي يصل إلى 4.8 كم، أقصر أيضًا من نطاق StarStreak، الذي، وفقًا لتاليس، يمكن أن يضرب أهدافًا على بعد أكثر من 7 كم.

وفقا للصحافة البريطانية، تم تنفيذ هذا الهجوم من قبل القوات الأوكرانية ضد مروحية روسية، باستخدام صواريخ StarStreak

بدأت أوكرانيا الحرب باستخدام الصواريخ الخفيفة من الحقبة السوفيتية من أنواع SA-7 Grail و SA-14 Gremlin (9K32 Strela-2 و 9K34 Strela-3 على التوالي، وفقا للتسمية الروسية). ومع ذلك، فإن هذه النماذج قديمة من الناحية التكنولوجية، وفي بعض الحالات، انتهت صلاحيتها مباشرة. على سبيل المثال، تم تسليم SA-7s إلى الأوكرانيين من قبل الألمان وتم تخزينها على الأقل منذ وقت سقوط جدار برلين.

كما تمتلك القوات الأوكرانية في ترسانتها صواريخ Grom و Piorun، من أصل بولندي، والتي تم تسليمها قبل وقت قصير من بدء الغزو الروسي. تم تصميم هذه لتحل محل SA-7 و SA-9 و SA-14.

اعترفت روسيا يوم الخميس بأنها تكبدت «خسائر فادحة» بين أفرادها العسكريين المنتشرين في أوكرانيا وأكدت أنها ستواصل «الدفاع عن مصالحها» بعد إيقافها عن العمل. مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في تصريحات المتحدث باسم الكرملين. وقال ديمتري بيسكوف في مقابلة مع قناة سكاي نيوز البريطانية الخاصة دون تحديد رقمه «لدينا خسائر كبيرة بين القوات وهي مأساة كبيرة بالنسبة لنا».

في نهاية مارس، أقر جيش فلاديمير بوتين بأنه فقد 1351 جنديًا وأن 3825 آخرين أصيبوا منذ بدء هجومه في أوكرانيا في 24 فبراير.

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