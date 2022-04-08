AMÉRICATELESHOWTENDENCIASGRANDES LIBROSMIX5411
الخميس 7 أبريل 2022
عربي

Lanús المركز الأول في كأس سودامريكانا ضد متروبوليتانوس دي فنزويلا

الجرانات، مع وجود غير مستقر في البطولة المحلية، تواجه واحدة من أفضل الفرق في منطقتها للمجموعة A من المسابقة القارية

Newsroom Infobae

7 أبريل 2022

في الأولمبياد في كاراكاس، يحاول لانوس غير منتظم رفع رأسه في أول ظهور له في المجموعة أ من كأس أمريكا الجنوبية. يبدأ رحلته بزيارة متروبوليتان في فنزويلا. الحكم هو البرازيلي فلافيو دي سوزا و televisa ESPN.

El Granate، الذي تمكن من الفوز بهذه البطولة في عام 2013 وأصبح في الدور النهائي في عام 2020، لا يصل إلى هذا الالتزام في أفضل لحظة. فاز فقط في 2 من آخر 15 عرض له وهو في المركز الأخير من المنطقة 2 من كأس الدوري مع ست وحدات فقط، 9 من قادة Estudiantes، Tigre وبوكا.

السكان المحليون، الذين وافقوا على هذه الحالة بعد فوزه على Estudiantes de Mérida 6-0 في العالم، هم أحد رسامي الرسوم المتحركة الرئيسيين في البطولة الفنزويلية من خلال الظهور في المركز الثالث مع 10 وحدات، ثلاثة أقل من ديبورتيفو تاتشيرا وأربعة من الزعيم ديبورتيفو لا غوايرا.

يواجه هذا النادي، الذي تأسس في عام 2012، مشاركته الثانية في كأس سودامريكانا ويأتي من مباراة 0 إلى 0 ضد كارابوبو في البطولة المحلية.

التكوينات:

المتروبوليتان: جيانكارلو شيافون؛ جيفري فارغاس، أندريس فيرو، ستيفن بابون ونيستور كوفا؛ وكريستيان لاروتوندا ووالتر أراوخو؛ داروين غوميز، كارلوس سوسا، روبنسون فلوريس؛ وماركو بوستيلو. DT: خوسيه ماريا مور.

لانوس: فرناندو مونيتي؛ برايان أغيري، يوناثان كابرال، ماتياس بيريز وألكسندرو برنابي؛ توماس بلمونتي، ماكسيميليان غونزاليس، دييغو فاليري، إغناسيو مالكورا؛ خوسيه ساند وخوسيه لوبيز. DT: خورخي ألميرون.

الملعب: أولمبياد كاراكاس

الحكم: فلافيو دي سوزا (البرازيل)

هورا: 21.30

التلفزيون: ESPN

استمر في القراءة

إنقاذ خوان موسو المزدوج المثير للإعجاب في الدوري الأوروبي: قام بتغطية ركلة جزاء وطار على الارتداد
توفي بيدرو ماركيتا، أحد أكثر المدربين الكاريزمية في تاريخ كرة القدم الأرجنتينية،
5 حكايات صادمة عن الزنجي ماركيتا: من الوقت الذي قاتل فيه مع روجيري إلى اليوم الذي التقى فيه بيرون