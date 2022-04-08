Lanús المركز الأول في كأس سودامريكانا ضد متروبوليتانوس دي فنزويلا

في الأولمبياد في كاراكاس، يحاول لانوس غير منتظم رفع رأسه في أول ظهور له في المجموعة أ من كأس أمريكا الجنوبية. يبدأ رحلته بزيارة متروبوليتان في فنزويلا. الحكم هو البرازيلي فلافيو دي سوزا و televisa ESPN.

El Granate، الذي تمكن من الفوز بهذه البطولة في عام 2013 وأصبح في الدور النهائي في عام 2020، لا يصل إلى هذا الالتزام في أفضل لحظة. فاز فقط في 2 من آخر 15 عرض له وهو في المركز الأخير من المنطقة 2 من كأس الدوري مع ست وحدات فقط، 9 من قادة Estudiantes، Tigre وبوكا.

السكان المحليون، الذين وافقوا على هذه الحالة بعد فوزه على Estudiantes de Mérida 6-0 في العالم، هم أحد رسامي الرسوم المتحركة الرئيسيين في البطولة الفنزويلية من خلال الظهور في المركز الثالث مع 10 وحدات، ثلاثة أقل من ديبورتيفو تاتشيرا وأربعة من الزعيم ديبورتيفو لا غوايرا.

يواجه هذا النادي، الذي تأسس في عام 2012، مشاركته الثانية في كأس سودامريكانا ويأتي من مباراة 0 إلى 0 ضد كارابوبو في البطولة المحلية.

التكوينات:

المتروبوليتان: جيانكارلو شيافون؛ جيفري فارغاس، أندريس فيرو، ستيفن بابون ونيستور كوفا؛ وكريستيان لاروتوندا ووالتر أراوخو؛ داروين غوميز، كارلوس سوسا، روبنسون فلوريس؛ وماركو بوستيلو. DT: خوسيه ماريا مور.

لانوس: فرناندو مونيتي؛ برايان أغيري، يوناثان كابرال، ماتياس بيريز وألكسندرو برنابي؛ توماس بلمونتي، ماكسيميليان غونزاليس، دييغو فاليري، إغناسيو مالكورا؛ خوسيه ساند وخوسيه لوبيز. DT: خورخي ألميرون.

الملعب: أولمبياد كاراكاس

الحكم: فلافيو دي سوزا (البرازيل)

هورا: 21.30

التلفزيون: ESPN

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