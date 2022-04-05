«جوثام»: أصل شخصيات باتمان في شرطة رؤية يجب أن يكون للجماهير

«جوثام»، السلسلة التي تنتهي من استكمال صورة عائلة باتمان. تحليل سانتياغو جارسيا.

عندما أكمل كريستوفر نولان ثلاثية باتمان، عرف معجبو الشخصية أنه تم الوصول إلى نقطة عالية جدًا في قصة الشخصية وأنه لن يكون من السهل تكرار النجاح والجودة في فيلم جديد. ولن يكون من السهل إعادة سرد أصل الشخصية. في ذلك الوقت، جعلت سلسلة رهانًا أكثر جرأة: رواية أصل جميع شخصيات مدينة جوثام. كان المسلسل يسمى جوثام, يمكن رؤيته على Netflix, ولمدة خمسة مواسم وما مجموعه مائة حلقة، أعطت محبي DC Comics الفرصة للاستمتاع بقصص طويلة من جميع أنحاء خيال باتمان.

بطل الرواية جوثام هو جيمس جوردون (بن ماكنزي)، وهو شرطي جديد ينضم إلى قسم شرطة مدينة جوثام. تم تعيينه كشريك لهارفي بولوك (دونال لوغ). لدى غوردون وبولوك وجهات نظر معاكسة: في حين أن الصاعد يتعامل مع نفسه برموز صارمة، فإن المخضرم لديه نظرة محبطة وأقل حدة في عمله. الحالة الأولى التي يتعين عليهم مواجهتها هي مقتل توماس ومارثا واين، وهما زوجان من أصحاب الملايين الذين قتلوا في زقاق أمام أعين ابنهما بروس واين (ديفيد مازوز). يلتقي غوردون بالصبي بروس وخادمه، ألفريد بينيورث (شون بيرتوي)، ويعد بأنه سيجد المسؤولين عن الجريمة.

مدينة جوثام هي وكر للفساد وبدأت الحروب بين رجال العصابات في الحصول على أبطال جدد. تبدأ السلسلة مثل الشرطي أكثر من قصة بطل خارق. هناك بعض الغموض في الإعداد والتكنولوجيا، مما يجعل الوقت الذي يحدث فيه غير دقيق. البطريق، ريدل، المرأة القطة، كلهم يبدأون كشخصيات معقولة، من العالم الحقيقي، وشيئًا فشيئًا يتحولون إلى عالم القصص المصورة. على الرغم من أنهم لم يستخدموا اسم جوكر/جوكر لأنهم اعتبروه أكثر قيمة للأفلام، إلا أن إحدى الشخصيات التي تظهر لاحقًا في المؤامرة، جيروم فاليسكا (كاميرون موناغان)، هي إشارة واضحة إليه.

جوثام ليست سلسلة من المؤثرات الخاصة والعنصر الرائع ينزلق تدريجياً إلى القصة ويزداد مع مرور المواسم. قصتها المركزية هي أن شرطي جيد يتعمق أكثر وأعمق في الجانب المظلم. صديقته، باربرا كين (إيرين ريتشاردز)، هو أيضا تحويل فصل بعد فصل. أصبح الصبي بروس مراهقًا ويقاتل أشباحه بينما يهيمن الألم والانتقام على قلبه. المرأة القطة (كامرين بيكوندوفا)، البطريق (روبن لورد تايلور) وريدل (كوري مايكل سميث) هي أيضا ثلاث شخصيات ضخمة تطورها أكثر من مائة حلقة.

الموسمين الأولين هما الأقوى، لكن الموسم الرابع هو الموسم الذي يبدأ في إظهار بروس واين كبطل سيصبح، وبعد كل شيء، ما يبرر وجود أي شخص آخر. تنمو شخصيات الأشرار طوال المواسم، كما أن التقلبات بين جانبي الشخصيات هي أيضًا جزء من نعمة جوثام. كونه عالمًا مألوفًا للجميع، فمن المفيد حقًا الحصول على سلسلة للحصول على هوية قوية. ومن المفارقات أن الكون الموصوف هنا أكثر عنفا من عالم الأفلام، كما لو كان جاهزًا لرؤيته من قبل جمهور أكثر من البالغين. كما أن لديها مساحة لتطوير العديد من الأشرار، وهو أمر لا تملكه الأفلام الروائية لأسباب واضحة.

يبدأ الموسم الخامس بمدينة جوثام مقسمة على مناطق تهيمن عليها حرب العصابات, لكنها الأقصر بين الخمسة, لذا فإن التطور النهائي للشخصيات موضع تقدير للوصول إلى الشكل الأكثر تشابهًا مع كيفية معرفتها شعبيًا. إنها جائزة حقيقية لمحبي المسلسل ومحبي عالم باتمان. إنها مقدمة طويلة تؤدي إلى اللحظة الرائعة التي ينتظرها الجميع. في هذا الصدد، لا يخيب جوثام أملك على الأقل.

تلعب السلسلة لاحترام العديد من عناصر الشريعة الأصلية، ولكنها في نفس الوقت تراهن على إنشاء خيالها الخاص في لحظات عديدة. في هذه المرحلة، ومثل كل الأساطير، باتمان هو شخصية بها العديد من الإصدارات. في حين أن كل فيلم جديد هو فيلم ضخم، يظهر جوثام أيضًا أن هناك ما يكفي من المواد لمسلسل مثل هذا والعديد من الأفلام الأخرى. تظهر مائة حلقة كيف لا ينضب عالم جوثام، في هذه الحالة تتمحور حول شخصية جيمس جوردون. باتمان، شخصية لديها أكثر من ثمانين عامًا من التاريخ والتي تحافظ على شعبيته سليمة.

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