عمالة الأطفال في المكسيك تقلق الولايات المتحدة؛ سيتم استثمار 28 مليون دولار لمكافحتها

Un niño realiza malabares entre las filas de vehículos el miércoles 10 de junio de 2020, en Ciudad de México (México). EFE/Sáshenka Gutiérrez

خلال زيارتها للمكسيك، أعلنت وكيلة وزارة العمل الأمريكية، جولي سو، عن استثمار 28 مليون دولار (MDD) لمكافحة الأطفال والعمل القسري، وكذلك تعزيز حقوق العمال المكسيكيين في شمال وجنوب البلاد.

وفقًا لوكيل الوزارة سو، سيتم تخصيص 5 ملايين دولار للحد من عمل الأطفال والعمل القسري وظروف العمل غير المثلى للعمال في باجا كاليفورنيا وباجا كاليفورنيا سور وتشيواوا، من خلال منظمة المساءلة الاجتماعية الدولية.

وبالإضافة إلى ذلك، وبمشاركة منظمة العمل الدولية، سينشأ مشروع بقيمة 13 مليون دولار لمكافحة عمل الأطفال في جنوب المكسيك، ولا سيما في تشياباس ويوكاتان وكوينتانا رو. كما ستسعى إلى الحد من الاتجار بالأشخاص الذين لديهم بلدان في أمريكا الوسطى.

وبالمثل، سيتم منح مبلغ 10 ملايين دولار للمنظمة الدولية مركز التضامن، من أجل «تعزيز الديمقراطية النقابية وتعزيز تمثيل العمال». وبهذه الطريقة، فإن الهدف هو تحسين الاتفاقات الجماعية لزيادة الأجور وظروف العمل في القطاع الصناعي.

2 millones de niños y 1.3 millones de niñas en México realizan labores calificadas como trabajo infantil (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

وفقًا للمسح الوطني لعمل الأطفال (ENTI)، كان هناك في عام 2019 حوالي 3.3 مليون فتاة وفتى تتراوح أعمارهم بين 5 و 17 عامًا كانوا في ظروف عمل الأطفال في المكسيك، مما يمثل 11.5٪ من السكان في تلك الفئة العمرية. 61٪ من الرجال (2 مليون) و 39٪ من النساء (1.3 مليون).

ومن هذا المجموع، يعمل 1.8 مليون شخص في «مهنة غير مسموح بها»؛ وكان 1.3 مليون منهم يعملون في واجبات محلية حصرا «في ظروف غير مناسبة»، و 000 262 كانوا يعملون في «احتلال غير مسموح به في ظل ظروف غير مناسبة».

31.6 في المائة كانوا يعملون في الأنشطة الزراعية؛ 24.5 في المائة يعملون في مجالات البناء والتعدين والصناعة؛ و 14 في المائة من التجارة؛ و 7.9 في المائة من الباعة المتجولين، بينما كان 5.6 في المائة يؤدون خدمات شخصية و 5.4 في المائة يعملون في المنازل. و الولايات التي تركز أعلى نسبة من عمالة الأطفال هي أواكساكا و بويبلا و تشياباس و ميتشواكان و سان لويس بوتوسي.

إذا استمر هذا الاتجاه، فقد ترتفع الأرقام إلى 5.5٪ بسبب تأثير جائحة COVID-19، وفقًا لمكتب شؤون العمل الدولية التابع لوزارة العمل الأمريكية.

Julie Su y Luisa Alcalde sostuvieron una reunión para combatir el trabajo infantil en México (Foto: Twitter@STPS_mx)

ووفقاً لقانون العمل الاتحادي، يحظر توظيف أشخاص دون سن 18 سنة داخل دائرة الأسرة في أنشطة تهدد صحتهم أو سلامتهم أو أخلاقهم.

وفي هذا الصدد، عقد المسؤول الأمريكي أيضًا اجتماعًا مع لويزا ألكالدي، رئيسة وزارة العمل والضمان الاجتماعي (STPS)، ووجه دعوة إلى المكسيك للانضمام إلى الرابطة المتعددة الأطراف للتنظيم وتمكين العمال وحقوقهم (M-Power لاختصارها باللغة الإنجليزية)، وهو مبادرة متعددة الأطراف لضمان الحقوق النقابية في الاقتصاد العالمي.

وتجدر الإشارة إلى أنه في 23 فبراير، وافق مجلس الشيوخ دقيقة واحدة لتعديل المادة 176، القسم الثاني، الفقرة 8 من LFT من أجل إضفاء الشرعية على عمل المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 17 عامًا في القطاع الزراعي (إذا لم تكن هناك آلية ثقيلة)، والتي حكمت ضدها جمعية إنقاذ الطفولة في المكسيك لأنها ستؤثر على سلامة القاصرين.

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