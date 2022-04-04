ما حدث لـ MySpace و Hi5، الشبكات الاجتماعية التي كانت قادرة على السيطرة على العالم وفشلت

لقد كان نمو الشبكات الاجتماعية بالتأكيد هائلاً في السنوات الأخيرة، ببساطة عن طريق إلقاء نظرة قبل 15 عامًا لإدراك مدى تغييرهم، ومعرفة أي منها وقع في الطريق وجميع المشاريع الجديدة التي هي اليوم لا غنى عنه في الروتين اليومي للناس

تمكنت الغالبية العظمى من رؤية نمو عمالقة مثل Facebook، بالإضافة إلى وجود سجلات Hi5 أو MySpace بالتأكيد. بعد ذلك، يجلب Infobae اثنين من الشبكات الاجتماعية الأكثر شعبية التي لم تعد متاحة، ولكنها كانت رائدة في ربط الناس عبر الإنترنت.

ماذا حدث لـ MySpace، ولماذا لم تنجح في صعود وسائل التواصل الاجتماعي

كانت ماي سبيس منصة ولدت في عام 2003، والتي فازت على مر السنين بالمجد بين السكان. بعد ثماني سنوات من ظهورها لأول مرة، كان لدى الشبكة 33 مليون زائر في الولايات المتحدة.

من عام 2005 إلى عام 2008، أصبحت Myspace الشبكة الاجتماعية الأكثر زيارة في العالم لأنها كانت أيضًا واحدة من أولى الشبكات. ومع ذلك، مع ظهور صفحات وبوابات جديدة، انخفضت شعبيتها بشكل ملحوظ، خاصة في أمريكا اللاتينية.

Red social MySpace. (foto: MuyComputer)

على الرغم من أنها ظلت من بين المنصات الأكثر زيارة، إلا أن كل شيء تغير مع وجود Facebook، الذي أنشأه مارك زوكربيرج. كان هذا هو التأثير بعد وصول الشبكة الاجتماعية الجديدة، حيث انتقل عمال المنصة من 1600 إلى 200 فقط في عامين.

كانت منصة تدوين الصور تحظى بشعبية كبيرة بين المراهقين؛ على الرغم من أنها كانت متاحة لجميع الأشخاص الذين لديهم عناوين بريد إلكتروني. كان مقر MySpace في الأرجنتين، وقد ساعد ذلك بشكل كبير في أن معظم مستخدميه كانوا من أمريكا اللاتينية، كما كان Hi5، والذي سيتم مناقشته لاحقًا

بالإضافة إلى إمكانات مشاركة الصور، يحتوي موقع الويب على خدمات مثل المراسلة الخاصة وإعدادات حجم الخط والخلفية ولون الارتباط.

MySpace. (foto: iSenaCode)

ميزة أخرى لهذه الشبكة الاجتماعية هي وضع صورة وقائمة بالملفات ذات العوامل الأكثر أهمية في حياة الناس الشخصية؛ مثل الرياضة والبرامج التلفزيونية والموسيقى والروابط التي زارها المستخدم بشكل منتظم.

معلومة مهمة أخرى لم تعجبك مستخدمي النظام الأساسي جيدًا، وهي أن MySpace أبرمت صفقة مع Google، مما ضاعف عدد الإعلانات على موقعها. بالمقارنة مع العروض المبسطة من Facebook، كان تصميم إعلانات MySpace المزدحم بمثابة وجه للعيون حرفيًا.

Anuncios en MySpace. (foto: El Economista)

وماذا حدث لـ Hi5، الشبكة الاجتماعية التي غزت أمريكا اللاتينية

تم إنشاء الشبكة الاجتماعية التي أسسها Ramu Yalamanchi في عام 2003 بنجاح عالمي، حيث جمعت أكثر من 70 مليون مستخدم مسجل بعد 4 سنوات. في ذروتها، أصبحت المنصة واحدة من أكثر 40 موقعًا إلكترونيًا زيارة في العالم، خاصة في أمريكا اللاتينية.

Perfil de un usuario en Hi5. (foto: Aweita)

ومع ذلك، انخفضت شعبيتها لتصبح فكرة مختلفة تمامًا: تطوير ألعاب الفيديو. في عام 2010، توقفت hi5 عن كونها شبكة اجتماعية وأصبحت جزءًا من عالم الألعاب الاجتماعية؛ ومع ذلك، بعد تسجيل ما يقرب من 3 مليارات زيارة شهريًا، انخفض الموقع إلى 46 مليون فقط. وبسبب هذا، تم بيعه إلى Tagged.

بعد ذلك، عندما يضغط شخص على الرابط التالي، سيدرك أن الواجهة لم تعد هي نفسها. عند محاولة الوصول إلى الحساب واستعادته، تقول إن البريد لم يعد مفعلًا. ولكن، لا يزال بإمكانك إنشاء ملف تعريف جديد.

Hi5. (foto: Hi5)

هناك خمسة خيارات، وهي تعرف ني، استكشاف، علبة الوارد، اللعب، والملف الشخصي:

- تعرف علي مثل Tinder؛ تظهر الملفات الشخصية التي يمكن قبولها أو رفضها.

- في تصفح هناك العديد من الملفات الشخصية، يمكنك تحديد واحد والاتصال بهذا الشخص.

- اللعب هو قسم الألعاب.

- علبة الوارد هي رسائل مباشرة، والملف الشخصي هو ملف تعريف المستخدم.

لذلك، إذا فكر المستخدم في وقت معين في إمكانية استعادة صورك، فلن يكون ذلك ممكنًا.

كل ما تبقى هو ذكرى السنوات التي تم فيها استخدام Hi5، عندما عاد تلاميذ المدارس إلى المنزل من المدرسة ويمكنهم قضاء ساعات أمام الكمبيوتر في تحرير الملف الشخصي بخيارات مختلفة لتعيين الخلفية، والملابس الطويلة، صور GIF، من بين أدوات أخرى.

استمر في القراءة