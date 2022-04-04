جرامي 2022: خسرت سيلينا غوميز ترشيحها في عام 2022 جرامي وادعاءات وسائل التواصل الاجتماعي

على الرغم من الآمال الكبيرة التي كان لدى معجبيها، خسرت سيلينا غوميز ترشيحها الوحيد لجائزة جرامي 2022 ضد أليكس كوبا في فئة «أفضل ألبوم بوب لاتيني». لم يكن المغني من أصل مكسيكي حاضرا في الحفل، ولكن من خلال الشبكات بدأت الاحتجاجات على قرار الأكاديمية الوطنية لفنون التسجيل والعلوم.

على الرغم من حقيقة أن منصات البث التلفزيوني والبث مثل Paramount + لم تبدأ بعد، فقد تم بالفعل الكشف عن نتائج بعض الفئات وهذه هي الطريقة التي انتزع بها ألبوم Mendó Revelación، أول EP باللغة الإسبانية للمغني، فرصة وضع نفسه كواحد من أعظم الفائزين في الليل، وبالتالي منح فتاة ديزني السابقة أول غراموفون لها في أول ترشيح لها طوال حياتها المهنية كمغنية.

كان اسم المغنية الأمريكية يتجه بالفعل لعدة ساعات على الشبكات الاجتماعية مثل Twitter، ولكن سيكون الآن بعد خبر هزيمتها أن الحسابات الرسمية لـ Grammys و Latin Grammys تمتلئ بالتعليقات السلبية حيث الشكاوى والكراهية حول تم ملء قرار الناخبين المعتمدين مع التعليقات السلبية حيث تم ملء الشكاوى والكراهية على قرار الناخبين المعتمدين مع التعليقات السلبية أظهرت الرفض التام، وترك الحفل مع وقت سيء كما ذهب الخبر السار مع انتصار الفنانين اللاتينيين الآخرين الخلفية.

Así se compartió la noticia (Foto: Twitter)

من بين تعليقات الرفض يمكن العثور على بيان عالمي: كان على سيلينا غوميز الفوز بالجراموفون. لم يتردد مستخدمو هذه المنصة الرقمية في مشاركة الصور وحتى الميمات لإثبات للأكاديمية رقميًا أن قرارهم لم يكن صحيحًا بل وطلبوا التوقف عن مشاهدة البث التلفزيوني لجوائز جرامي الرابعة والستين.

«هذه الأنواع من القرارات من قبل جرامي لا تفقد كل الاهتمام بجائزتها.» «Revelation هو واحد من أفضل ألبومات سيلينا غوميز، ربما فقط تحت النهضة، ولكن لا يزال حقا الشجاعة مع الأكاديمية.» «نعلم جميعًا أنه إذا لم تفز سيلينا بهذه الفئة، كموسيقى باللغة الإسبانية، فسيكون من المستحيل عليها أن تفعل ذلك باللغة الإنجليزية في مرحلة أخرى من حياتها المهنية». «تظهر جرامي فقط أنه لا شيء يهمهم طالما أنهم يقدمون وجهات نظر أو مشاهدين في مواقع البث الخاصة بهم، ولكن في النهاية إذا عرفوا أن سيلينا لا تستطيع الفوز بالفئة التي رشحوها لها، للحصول على المزيد من المشاهدات معنا على اطلاع؟» ، يمكن قراءتها في التغريدة التي تم الإعلان عنها للفائز.

الوحي هو رابع مسرحية ممتدة EP - مسرحية ممتدة وتستخدم كاسم لتنسيق تسجيل موسيقي؛ مدة هذا طويلة جدًا بحيث لا يمكن اعتبارها مفردة، وقصيرة جدًا بحيث لا يمكن اعتبارها ألبومًا للمغني. إنه أول إنتاج قياسي لهم بالكامل باللغة الإسبانية وتم إصداره في 12 مارس 2021 من خلال علامة التسجيل Interscope Records. تعاون غوميز مع العديد من المنتجين مثل ألبرت هايب، DJ Snake، جوتا روزا، مارو، Neon16، و Tainy، لتحقيق الصوت المطلوب. إنه أول مشروع موسيقي لسيلينا يتم ترشيحه في حفل توزيع جوائز جرامي (اللاتينية والأمريكية).

Fotos del disco (Foto: Instagram/@selenagomez)

وهو مغني وكاتب أغاني كوبي كندي مؤمم وموسيقي وملحن يغني باللغتين الإسبانية والإنجليزية. فاز بجائزتي جونو عن ألبوم World Music of the Year: في عام 2006 عن التبغ Smoke، وفي عام 2008 عن ألبومه الثاني، أغوا ديل بوزو. لم يتحدث أليكس بعد عن فوزه في طبعة 2022 هذه، لكن معجبي سيلينا غوميز أعلموه أن الجائزة لم تكن له.

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