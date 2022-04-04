أشادت بيلي إيليش عازف الدرامز تايلور هوكينز من Foo Fighters بغنائها «أسعد من أي وقت مضى» في حفل جرامي 2022

Billie Eilish displays her t-shirt paying tribute to the late Foo Fighters drummer Taylor Hawkins as she and Finneas O'Connell conclude the song "Happier Than Ever" during the 64th Annual Grammy Awards show in Las Vegas, Nevada, U.S., April 3, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

حضرت المغنية الأمريكية بيلي إيليش حفل جرامي لعام 2022، حيث تمكنت من تسجيل اسمها على مكبر صوت ذهبي، حيث تم ترشيحها في 5 فئات في جوائز الأكاديمية الوطنية لتسجيل الفنون والعلوم، لذلك حضرت قبل الحفل مع أسود بالكامل، التي سلطت الضوء على الجزء الكئيب من المغني جنبا إلى جنب مع تصفيفة الشعر المجمعة والانفجارات التي غطت جزءا من جبينها. بالإضافة إلى ذلك، كانت ترتدي نظارات بالكاد أظهرت عيون الفنان.

ومع ذلك، بالفعل في الغرفة التي يتم فيها منح الجوائز، أخذت المغنية إلى المسرح لأداء الأغنية التي يمكن منحها الليلة، أي: أسعد من أي وقت مضى (أسعد من أي وقت مضى). لذا جعلت بيلي من لحظة عاطفية، حيث فوجئت بمظهر مختلف تمامًا مع تلك التي وصلت معها، حيث ارتدت قميصًا مع وجه الراحل تايلور هوكينز، عازف الدرامز فو فاغترز.

التي رفعت إيليش بفخر القميص الذي رافقها في عرضها التقديمي، والذي كان يعتبر فعلًا عاطفيًا من جانب المغنية، حيث من المعروف أن الفرقة المذكورة أعلاه مرشحة أيضًا في فئات مختلفة من الحفل.

Billie Eilish performs the song "Happier Than Ever" with Finneas O'Connell during the 64th Annual Grammy Awards show in Las Vegas, Nevada, U.S. April 3, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni REUTERS

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