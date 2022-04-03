Grammys 2022: جميع المرشحين والجداول والتلفزيون

Vista de una estatuilla de los premios Grammy, en una fotografía de archivo. EFE/Mike Nelson

بعد تأجيله بسبب متغير Omicron لـ COVID-19، ستعقد النسخة 64 من Grammys يوم الأحد المقبل، 3 أبريل في MGM Gran Arena في لاس فيغاس، نيفادا في الولايات المتحدة.

سيتم بث حفل توزيع جوائز الجراموفون الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية لفنون وعلوم التسجيل على شبكة سي بي إس في الولايات المتحدة, بينما في أمريكا اللاتينية, قناة التلفزيون المدفوع حيث يمكن مشاهدة الحدث ستكون TNT.

من ناحية أخرى، سيتمكن الأشخاص الذين يرغبون في مشاهدة لعبة Grammys 2022 عبر الإنترنت من متابعة البث على منصة البث Paramount+. ستبث قناة YouTube الرسمية التابعة لأكاديمية التسجيل والموقع الإلكتروني الحدث أيضًا، ولكن قد لا تحتوي على ترجمة في الوقت الفعلي من الإنجليزية إلى الإسبانية.

Paramount Plus transmitirá la ceremonia (Foto: REUTERS/Mike Segar/File Photo) REUTERS

يمكن مشاهدة حدث Grammy في الأوقات التالية في بلدان مختلفة:

هورا: 00:00 بتوقيت جرينتش

- الأرجنتين 9:00 مساءً

القناة 306 (HD) على تدفق كابليفيسيون

القنوات 502 (SD) و 1502 (HD) على دايركت

القنوات 1034 (HD) على تيليسنترو

- أوروجواي 9:00 مساءً

- تشيلي 8:00 مساءً

- باراجواي 8:00 مساءً

- فنزويلا 8:00 مساء

- بوليفيا 8:00 مساء

- كولومبيا 7:00 مساءً

- بيرو 7:00 مساءً

- الإكوادور 7:00 مساءً

- المكسيك 7:00 مساء

ديش-370

إيزي - 610

سكاي 415

مجموع اللعب 435

يمكنك أيضًا مشاهدته من خلال tnt.com ولكنك ستحتاج إلى خدمة تلفزيون مدفوع وستتمكن أيضًا من مشاهدة الحفل من خلال منصة البث Paramount+.

- إسبانيا في الساعة 01:00 يوم 4 أبريل

يمكن مشاهدة حفل توزيع جوائز الموسيقى على Movistar+ أو متابعته من خلال موقع أكاديمية التسجيل، أو على قناتها الرسمية على YouTube.

- الولايات المتحدة في الساعة 20:00 ET/17:00 PT

سيتم متابعة البث التلفزيوني من خلال قنوات CBS الترفيهية.

يمكنك متابعة الإصدار 64 من جوائز جرامي مباشرة على قناة YouTube الرسمية للأكاديمية، وكذلك على موقعها الرسمي: Grammy.com. إذا كان لديك عضوية، يمكنك متابعة الحفل عبر البث عبر Paramount+.





Una canción de Lady Gaga figura entre las nominaciones a la mejor del año REUTERS/Henry Nicholls REUTERS

هذه قائمة بجميع الفنانين الموسيقيين المرشحين للطبعة 64 من Grammys:

لا يزال لدي إيمان بك - ABBA

الحرية - جون باتيست

أحصل على ركلة من أنت - توني بينيت وليدي غاغا

الخوخ - جاستن بيبر، دانيال قيصر و جيفيون

الحق في الوقت المحدد - براندي كارليل

قبلة مي مور - دوجا كات قدم SZA

أكثر سعادة من أي وقت مضى - بيلي إيليش

- مونتيرو (اتصل بي باسمك) - ليل ناس X

- رخصة القيادة - أوليفيا رودريجو

اترك الباب مفتوحًا - سيلك سونيك

نحن - جون باتيست

الحب للبيع - توني بينيت وليدي غاغا

العدالة (تريبل تشاك ديلوكس) - جاستن بيبر

بلانيت هير (ديلوكس) - دوجا كات

أكثر سعادة من أي وقت مضى - بيلي إيليش

عودة ذهني - HE.R.

مونتيرو - ليل ناس إكس

سور - أوليفيا رودريغو

إيفرمور - تايلور سويفت

دوندا - كاني ويست

عادات سيئة - إد شيران

ضوضاء جميلة - أليسيا كيز مع براندي كارليل

رخصة القيادة - أوليفيا رودريجو

حارب من أجلك - HE.R.

أكثر سعادة من أي وقت مضى - بيلي إيليش

قبلة لي مور - دوجا كات بالتعاون مع SZA

اترك الباب مفتوحًا - سيلك سونيك

مونتيرو (اتصل بي باسمك) - ليل ناس X

الخوخ - جاستن بيبر بالتعاون مع دانيال قيصر وجيون

الحق في الوقت المحدد - براندي كارليل

الدوار - بابلو ألبوران

ميس أموريس - بولا أريناس

الطراز القديم - ريكاردو أرجونا

ماي هاندي - كاميلو

ميندو - أليكس كوبا

سفر الرؤيا - سيلينا غوميز

أفروديسياكو - راو أليخاندرو

جولة ألتيمو العالمية - باد باني

خوسيه - جيه بالفين

KG0615 - كارول جي إس

في الخوف (من الحب والشياطين الأخرى) - كالي أوشيس

Bad Bunny destacó en el género urbano (Foto: IG: badbunnypr)

ديجا - مضخة ستيريو

انظروا ماذا جعلتني أفعل (الإصدار الفاخر) - الماس الكهربائي

الأصل - خوانس

كلامبر - ناثي بيلوسو

إل مادريلينيو - سي تنجانا

أصوات الرنين الكرماتيكي - Zoé

مختارات موسيقى رانشيرا المجلد 2 -Aida Cuevas

في الثمانينيات من عمري - فيسنتي فرنانديز

الصدور - ماي لافيرتي

في كانتو بور المكسيك المجلد 1 - ناتاليا لافوركيد

أياي (سوبر ديلوكس) - كريستيان نودال

البيع - روبين بليدز من روبرت ديلجادو وأوركويستا

في كوارينتينا - التحرير والسرد الكبير لبورتوريكو

بدون السالسا لا يوجد بارادايس - Aymée Nuviola

زميل - جيلبرتو سانتا روزا

يعيش أنا بيرو - توني سوكار

مرآة، مرآة - تشيك كوريا من شوتشو فالديز

تاريخ الصوت Bronx - كارلوس هنريكيز

Virtual Birdland - أرتورو أوفاريل أوركسترا الجاز اللاتينية الأفرو

الشفافية - دافنيس بريتو سيكستيتو

فن بوليرو - ميغيل زينون ولويس بيردومو

Rubén Blades figuró con su álbum Salswing! EFE/Federico Ríos (EPA) EFE

أي شخص - جاستن بيبر

الحق في الوقت المحدد - براندي كارليل

أكثر سعادة من أي وقت مضى - بيلي إيليش

المناصب - أريانا غراندي

رخصة القيادة - أوليفيا رودريجو

أحصل على ركلة من أنت - توني بينيت وليدي غاغا

لونلي - جاستن بيبر وبيني بلانكو

زبدة - BTS

قوة أعلى - كولدبلاي

قبلة مي مور - دوجا كات مع سا

الحب للبيع - توني بينيت وليدي غاغا

«حتى نلتقي مرة أخرى (مباشر) - نورا جونز

عيد الميلاد توري كيلي - توري كيلي

ليديسي يغني نينا - ليديسي

هذه الحياة - ويلي نيلسون

عيد ميلاد هولي دوللي - دوللي بارتون

أي شخص - جاستن بيبر

الحق في الوقت المحدد - براندي كارليل

أكثر سعادة من أي وقت مضى - بيلي إيليش

المناصب - أريانا غراندي

رخصة القيادة - أوليفيا رودريجو

العدالة (تريبل تشاك ديلوكس) - جاستن بيبر

بلانيت هير (ديلوكس) - دوجا كات

أكثر سعادة من أي وقت مضى - بيلي إيليش

المناصب - أريانا غراندي

سور - أوليفيا رودريغو

Olivia Rodrigo tiene varias nominaciones tras el lanzamiento de Sour (Foto: REUTERS/Mario Anzuoni) REUTERS

البطل - أفروجاك وديفيد جوتا

لووم - أولافور أرنالدس قدم بونوبو

قبل - جيمس بليك

حسرة - Bonobo من الديناصورات المنقرضة الهائلة تمامًا

يمكنك أن تفعل ذلك - كاريبو

على قيد الحياة - روفوس دو سول

الأعمال - Tiësto

لا شعوريًا - القهوة السوداء

الجمر الساقط - إيلينيوم

الموسيقى هي السلاح (المعاد تحميله) - الرائد ليزر

شوكويف - مارشميلو

الحب الحر - سيلفان إيسو

الحكم - مدينة تن

Double Dealin' - راندي بريكر إيريك مارينتال

ذا جاردن - راشيل إيكروث

تري فولز - تايلور إيغستي

في بلو نوت طوكيو - ستيف جاد باند

عميق: جلسات باريتون، المجلد 2 ″ - مارك ليتييري

لقطة في الظلام - AC/DC

تعرف أنك أفضل (لايف من كابيتول ستوديو أ) - بلاك بوماس

لا شيء يقارن 2 يو - كريس كورنيل

أوم - Deftones

صنع النار - Foo Fighters

جينيسيس - ديفيتونز

مسرح ذا ألين - دريم

أمازونيا - غوجيرا

دفع المد والجزر - ماستودون

انتصار الملك النزوة (سرداب الحفظ والخرافات) - روب زومبي

باور أب - تيار متردد/تيار مستمر

كابيتول كاتس - لايف فروم ستوديو أ - بلاك بوماس

لا أحد يغني مثلك بعد الآن المجلد 1 ″ - كريس كورنيل

الطب في منتصف الليل - فو فايترز

مكارتني الثالث - بول مكارتني

Paul McCartney en la categoría de rock (Foto: REUTERS/Diego Vara/File Photo) REUTERS

جميع أغانيي المفضلة - Weezer

ذا بانديت - ملوك ليون

المسافة - الماموث Wvh

ابحث عن طريقي - بول مكارتني

انتظار الحرب - فو فايترز

شور - ثعالب الأسطول

إذا لم أستطع الحصول على الحب، فأنا أريد القوة - هالسي

اليوبيل - الإفطار الياباني

انهار في أشعة الشمس - Arlo Parks

منزل دادي - سانت فنسنت

فقدت أنت - سنوه أليجرا

الخوخ - جاستن بيبر بالتعاون مع دانيال قيصر وجيون

الضرر - HE.R.

اترك الباب مفتوحًا - سيلك سونيك

التقط مشاعرك - جازمين سوليفان

أنا أحتاجك - جون باتيست

جلب ذلك على المنزل لي - بي جي شيكاغو كيد، بي جي مورتون كينيون ديكسون أون colaboración يخدع تشارلي بيريال

Born Again - ليون بريدجز بالتعاون مع روبرت غلاسبر

الكفاح من أجلك - HE.R

كم يمكن أن يأخذ القلب - لاكي داي بالتعاون مع يبا

ضوء جديد - إريك بيلينجر

شيء لتقوله - كوري هنري

موود فاليانت - هاتوس كايوت

طاولة لشخصين - لاكي داي

حفل عشاء: حلوى - تراس مارتن، روبرت غلاسبر، 9 وندر واي كاماسي واشنطن

الدراسة بالخارج: إقامة ممتدة - Masego

El tema de Cruella está nominado CULTURA DISNEY Europa Press

كرويلا

في ذا هايتس

عزيزي إيفان هانسن

ليلة واحدة في ميامي

الاحترام

شميغادون!

الفصل 1 من الولايات المتحدة ضد بيلي هوليداي

الضرر - HE.R.

أيام جيدة - SZA

ذكرى حسرة القلب - Giveon

اترك الباب مفتوحًا - سيلك سونيك

التقط مشاعرك - جازمين سوليفان

ارتفاعات مؤقتة في السماء البنفسجية - سنوه أليجرا

نحن - جون باتيست

صوت حفار الذهب - ليون بريدجز

عودة ذهني - HE.R.

حكايات هيو - جازمين سوليفان

El rapero Tyler, the Creator figura entre los nominados ( REUTERS/Mario Anzuoni) REUTERS

روابط عائلية - بيبي كيم بالتعاون مع كندريك لامار

أب - كاردي بي

بلدي. الحياة - جيه كول بالتعاون مع 21 سافاج وموراي

الطريق 2 مثير - دريك بالتعاون مع فيوتشر يونغ ثوغ

ثوت S*** - ميغان ثي ستاليون

برايد. هل. ال. ديفل - جيه كول بالتعاون مع ليل بيبي

تحتاج إلى معرفة - دوجا كات

صناعة بيبي - ليل ناس إكس بالتعاون مع جاك هارلو

Wusyaname - تايلر، الخالق بالتعاون مع Youngboy لم يكسر مرة أخرى وتاي دولا $ign

إعصار - كاني ويست بالتعاون مع The Weeknd وLil Baby

خارج الموسم - جيه كول

فتى عاشق معتمد - دريك

مرض الملك إيل - ناس

اتصل بي إذا فقدت - تايلر، الخالق

دوندا - كاني ويست

أملاح الاستحمام - (DMX) بالتعاون مع جاي زي وناس

أفضل صديق - Saweetie بالتعاون مع Doja Cat

روابط عائلية - بيبي كيم بالتعاون مع كندريك لامار

السجن - كاني ويست بالتعاون مع جاي زي

بلدي. الحياة - جيه كول بالتعاون مع 21 سافاج وموراي

Chris Stapleton tiene varias nominaciones en las categorías relacionadas al country (Foto: REUTERS/Maria Alejandra Cardona) REUTERS

إلى الأبد بعد كل شيء - لوك كومز

تذكر اسمها - ميكي غيتون

كل ما أفعله هو القيادة - جايسون إيزبيل

كاميرا رول - كاسي مسغريفز

ربما يجب أن تغادر - كريس ستابلتون

إذا لم أحبك - جيسون الديان كاري أندروود

Younger Me - الإخوة

سعيد أنك موجود - دان + شاي

مطاردة بعدك - ريان هيرد ومارين موريس

في حالة سكر (وأنا لا أريد العودة إلى المنزل) - إيل كينغ واي ميراندا لامبرت

الهياكل العظمية - الإخوة أوزبورن

تذكر اسمها - ميكي غيتون

أشرطة مارفا - ميراندا لامبرت، جون راندال وجاك إنجرام

The Ballad of Dood yJuanita - ستورجيل سيمبسون

البدء من جديد - كريس ستابلتون

أفضل مما وجدناه - مارين موريس

كاميرا رول - كاسي مسغريفز

كولد - كريس ستابلتون

البلد مرة أخرى - توماس ريت

يتوهم مثل - ووكر هايز

تذكر اسمها - ميكي غيتون





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