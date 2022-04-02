PLai: الأداة التي تمكنك وتربطك إذا كنت تبحث عن بدء عمل تجاري في خاليسكو

24-06-2020 Imagen de recurso de emprendedores. POLITICA AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO

في الوقت الحاضر، يريد الكثير من الناس أن يكونوا رواد أعمال، ومع ذلك، في بعض الأحيان لا يعرفون كيف يبدأون، أو الذين يتألفون معهم، أو مع من يتدربون لتعلم كل ما يحتاجون إلى معرفته لبدء ريادة الأعمال للشركة. لهذا السبب، بدأت حكومة ولاية خاليسكو بمشروع يسمى PLai، والذي يسعى إلى تدريب الآخرين والتواصل وإظهار المشاريع المبتكرة الموجودة.

منصة الابتكار المفتوحة (PLAI) هي مشروع استراتيجي لحكومة ولاية خاليسكو تم اقتراحه لمدة ثلاث سنوات في خطة حوكمة الدولة والتنمية كمشروع استراتيجي، والذي سيكون كل ما تبقى من الإدارة الحالية، على الرغم من أنه سيكون سعى إلى الاستمرار في وقت لاحق.

في مقابلة مع Infobae Mexico، توضح نورا مارتين غاليندو، المدير العام للابتكار والأعمال والتنمية الاجتماعية، أنه سيتم مراقبة المشروع والميزانية التي يحتاجها لمواصلة. «PlAI، على هذا النحو، هي هيئة عامة لامركزية، ولها هيكلها الخاص، وحتى مدير PLai هو المعلم نادية ميريليس، وأنا المدير العام للابتكار والأعمال والتنمية الاجتماعية، وأنا أعمل دائما بالتنسيق معهم، لضمان أن المشروع هو المحتملة» .

ويوضح أن ما هو مطلوب مع PLai هو جعله مكانًا يمكنك فيه الحصول على دورات في جميع التخصصات. «لهذا لدينا ثلاثة مكونات، يتم تقسيم PlaI إلى التعلم والاتصال والابتكار. في جزء التعلم، ما نقوم به هو، أولاً، إقامة تحالفات مع، حتى، منصات أخرى، مثل edx، مثل كورسيرا، Udemi، التي لديها بالفعل العديد من الدورات المتاحة، ذات قيمة كبيرة، وما نقوم به هي هذه التحالفات حتى يتمكن عامة الناس من الوصول إليها، ولكن لدينا أيضًا دورة تسمى رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة الخاصة بك، وهو ناجح للغاية، وما تبحث عنه هو، على وجه التحديد، أن الشركات الصغيرة والصغيرة والمتوسطة الحجم يتم رقمنتها من المستوى الذي هي عليه، وهناك تسويق، ونعمل برامج، حتى الشركات، التي طلبت على وجه التحديد برنامجًا لتكون قادرة على تدريب أو العثور على المواهب التي يحتاجونها «، تشرح نورا مارتين.

PLAi busca tener cursos de todas las especialidades para capacitar a cualquier persona.

هذا الجزء هو أحد المكونات الثلاثة، تلك الخاصة بLearn. واحد آخر هو Conectar. نشأ هذا، لأنهم حددوا أن هناك الكثير من المعلومات القيمة والعديد من الأشخاص يقومون بمواضيع مثيرة للاهتمام للغاية، سواء في القطاعات الاستراتيجية للدولة، وكذلك في الحضانة، جزء التسارع، الجميع من مجالهم، لكن هذه المعلومات لم تكن في نفس المكان، أي أنها كانت متناثرة.

«في بعض الأحيان إذا كنت تبحث عن مكاتب نقل التكنولوجيا، أو مسرعات، كان عليك الذهاب والبحث في كل موقع لمعرفة ما كان هناك حول هذا الموضوع، واعتقدنا أنه من قيمة كبيرة لتطوير بوابة، حيث تم تعيين النظام البيئي ريادة الأعمال والابتكار للدولة، لذلك عندما نتحدث حول Connect، هذا ما قمنا به تطوير البرامج اللازمة لنا للحصول على هذه المكونات، وفي النهاية يمكننا أن نقدم للمستخدم، وكذلك داخل Conectar، ثلاثة مجالات رئيسية، تلك الفرص، حيث تجد كل ما هو على قيد الحياة، ما هو موجود في الوقت الحالي، على سبيل المثال ، المكالمات المفتوحة «، يؤكد مارتن غاليندو.

يذكر أنه في هذا القسم لا توجد خيارات حكومية فحسب، بل أيضًا من الجامعات ومراكز الأبحاث والشركات المخصصة للاستشارات بشأن قضايا الابتكار. «من بين كل أولئك الذين يفعلون شيئًا حيال الابتكار أو ريادة الأعمال، وهو مفتوح حاليًا، والذي يمكن تقديمه لجمهور معين، ثم، في قسم الفرص، تجد هذا، قصص النجاح، تحديات الابتكار، المكالمات المفتوحة، الأموال لمشاريع معينة، إلخ، ثم، هناك يمكن العثور عليها، هناك يمكنك المشاركة، ما نقوم به هو، كما يمكنك رؤيته في مكان واحد وتقرر ما ستشارك فيه».

مكون آخر من هذا القسم, الاتصال, هو جزء المواهب, لأن هناك, ما أردنا القيام به, هو صانع الثقاب, نظرًا لوجود الكثير من الخدمات المتخصصة التي لا يعرف الناس غالبًا مكان العثور عليها. «عندما نكون في عمل تجاري، وأحيانًا نحتاج إلى مورد معين، أو نحتاج إلى حليف، أو شريك، سيدفع لنا، على سبيل المثال، لأن هذا ليس ما لدينا، لأنه في بعض الأحيان يكون أيضًا من هو جدير بالثقة، كيف يمكنني التواصل معه، ثم، في Talento ما نقوم به، وما نقوم به دائمًا جميع المهنيين ورجال الأعمال، هو أن تقوم بتحميل ملف التعريف الخاص بك، وتقديم نفسك، ووضع، مع هذه الرؤية، تخصصك أو مشروعك، حتى يتمكن الآخرون من رؤيته أيضًا، وعندما نبحث عن يمكننا الارتباط».

La plataforma impacta al año a unas 25 mil personas.

مع هذا، يسعون إلى وجود تدفق للشركات أو المؤسسات التعليمية أو حتى الحكومة نفسها للعثور على ما تبحث عنه والروابط موجودة.

العامل الأخير هو البنية التحتية، أو النظام البيئي، الذي يسعى إلى إبلاغ ما هو متاح. «كم عدد المسرعات، الحاضنات، الصناديق، أين هم، ما تخصصهم، ما المستخدمين الذين تصل إليهم، كل ما نبحث عنه بطريقة أو بأخرى أيضًا في منطقة معينة (...)، نعتقد أنها بوابة قيمة للغاية لأننا نجمع بين كل ما يحدث ونبقيها محدثة حول مواضيع الابتكار وريادة الأعمال والعلوم والتكنولوجيا». تتضمن هذه العوامل جزء الاتصال.

يوضح Martín Galindo أن المشروع في مرحلة، بالإضافة إلى ذلك، سيكون لديهم قريبًا أشعة سينية للشركات الناشئة، مع معلومات حول ما يفعلونه، ومن هو الرئيس التنفيذي، الذي يشكل الفريق، وما إذا كانوا قد جمعوا رأس المال وكم، إلخ.

المكون الثالث والأخير هو PlaI Innovar. «هناك، ما قمنا بتطويره كان أول برنامج تسريع واحتضان افتراضي في الولاية، أي أننا قمنا بتطوير محتوى ذي قيمة كبيرة لكل مرحلة من المراحل، ووضعناها على المنصة، وإجراء تشخيص، وتحديد مكان عملك في تلك اللحظة، وننشئ مسارًا تعليميًا لك، حسنًا، أنت تتقدم تقريبًا ولكن بمرافقة، القيمة المضافة التي نقدمها هي أنه، هذا ليس الخيط الأسود أيضًا، هناك الكثير لنتعلمه، هناك العديد من الدورات التي يمكنك أخذها عبر الإنترنت، ولكن في كثير من الأحيان تأخذها وتترك لديك شكوك، أو تأخذها وليس لديك أي شخص ترتد الأفكار مع، أو فجأة، من سيكذب عليك، والفرق في PLai Innovar هو أنه بالإضافة إلى حقيقة أنك تأخذها تقريبًا، ستتمكن دائمًا من الاعتماد على النصيحة، مع حل الشكوك، وبالطبع، أيضًا على التوجيه أو الاستشارات المتخصصة بحيث يساعد واحدًا تلو الآخر تنمو في نماذج عملك».

La plataforma digital ayuda a los emprendedores.

يذكر Martín Galindo أن لديهم المزيد والمزيد من المستخدمين والمحتوى، وما هو مطلوب هو إتاحته لعامة الناس.

ولدت فكرة إنشاء هذه المنصة بعد تحديد الاحتياجات الموجودة في ولاية خاليسكو، لأنه على الرغم من أنه كيان يدفع كثيرًا للابتكار وريادة الأعمال، وقبل كل شيء على أساس علمي تكنولوجي، إلا أن هناك دائمًا مجالات كبيرة من الفرص، لأن هناك نقصا في الروابط, كان هناك عدد كبير جدا من الجهات الفاعلة الهامة في النظام الإيكولوجي, و لكن وجد أن الكثيرين لم يحددهم. «هناك نقص في المواهب في الموضوعات المتخصصة التي تتطلبها ديناميتنا فجأة، لذلك علينا أيضًا أن ندفع، كما يجب أن لا تكون جامدة مثل الجامعة غالبًا، لأنه لا يمكن نقل مناهجها بين عشية وضحاها، يمكننا القيام بذلك من خلال المنصة وكيف يمكننا تقديم هذه المحتويات أصبحت هناك حاجة ماسة فجأة في قطاعات معينة، ثم نساعد على تحسين القدرة التنافسية بكل الطرق».

من خلال تحديد مجالات الفرص هذه، تم تطوير المشروع في عام 2019. بالإضافة إلى ذلك، يؤثر المشروع على حوالي 25,000 شخص سنويًا على قضايا مختلفة.

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