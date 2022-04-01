بريدجيرتون: اعرف ما إذا كان سيمون سيظهر في الموسم الثالث

07/04/2021 Cultura.- La cifra que rechazó Rege-Jean Page por volver a Los Bridgerton en la temporada 2. Recientemente salió a la luz que Rege-Jean Page no volverá a dar vida a Simon en la temporada 2 de Los Bridgerton. Todo apunta a que el actor no ha abandonado la ficción por motivos económicos, ya que se ha desvelado la cifra que le ofrecieron por aparecer en los nuevos episodios y que rechazó. CULTURA NETFLIX

تم عرض سلسلة الفترة المبنية على كتب جوليا كوين لأول مرة في نهاية عام 2020 وسرعان ما أصبحت سلسلة Netflix الأصلية الأكثر مشاهدة على المنصة بفضل التأثير الكبير الذي أحدثته على المشاهدين.

دراما الفترة تتبع Bridgertons, عائلة إنجليزية محترمة من الطبقة العليا تتكون من 8 إخوة وأمهم الأرملة خلال فترة ريجنسي في إنجلترا. على عكس معظم المسلسلات التي تركز على نفس الأبطال طوال مواسمهم، يركز كل موسم في Bridgerton على أخ مختلف. تبعت الأولى دافني بريدجيرتون (فيبي دينيفور)، أكبر الأخوات وعلاقتها مع دوق هاستينغز (ريجي جان بيج).

في حين أن الدفعة الثانية من المسلسل، التي عرضت لأول مرة الأسبوع الماضي فقط، تتبع أنتوني بريدجيرتون، الفيكونت والابن الأكبر للعائلة وعلاقته مع كيت شارما، الأخت الكبرى لخطيبته، إدوينا شارما.

على الرغم من أن Simon و Daphne كانا الأبطال الذين تدور حوله السلسلة في الموسم الأول, لا يظهر الدوق في أي وقت من الموسم الثاني, بينما تقدم دافني بضع مرات فقط في بعض الحلقات. على الرغم من ذلك، يأمل عشاق المسلسل والممثل في رؤية سيمون مرة أخرى خلال الموسم المقبل من المسلسل حتى في بعض الأحيان.

إذا كنت تريد معرفة ما إذا كانت شخصية Simon Basset ستظهر في الموسم 3 من Bridgerton, تابع قراءة الملاحظة التالية.

هل يعود سيمون إلى بريدجرتون في الموسم الثالث؟

في العام الماضي ريجيجان بيج، قال الممثل الذي يلعب دور سيمون باسيت لفارايتي أن «قصته قوس هو موسم واحد، مع بداية ومنتصف ونهاية». حتى أنه استخدم حسابه في Instagram (@regejean) لشكر طاقم الإنتاج، والممثلين، والمشجعين وقول وداعًا لشخصيته.

ومع ذلك، بعد أشهر في مقابلة مع GQ البريطاني، لم ينكر الممثل أنه يمكن أن يلعب دور دوق هاستينغز الساحر مرة أخرى. «أنت تعرف أنني لم أستطع إخبارك! أليس هناك شيء رائع في أن تفاجأ بما لم تشك فيه؟»

ماذا تقول الكتب عن ظهورات سيمون؟

كما تعلمون، تستند السلسلة إلى ملحمة كتاب جوليا كوين، على الرغم من أن شوندا رهيمز، منتج المسلسل، أشار إلى أنهم لن يتبعوا الترتيب الدقيق للكتب، فقد يكون هذا مؤشرًا على ما سيحدث وما إذا كنا سنرى Simon Basset على شاشاتنا مرة أخرى.

وفقًا للكتاب الثاني، يظهر سيمون مرة واحدة فقط خلال لعبة Pall Mall، لكننا نعلم بالفعل أن المسلسل لم يقلد الكتاب في هذه الحالة لأننا لم نر دوق هاستينغز في أي مكان في الموسم الثاني، فهو مذكور فقط بالإشارة إلى حقيقة أنه يؤدي واجباته دوق.

على الرغم من أنه لا يظهر في الكتاب الثالث، إلا أنه في رواية كوين الرابعة يفعل ذلك ويساعد كولين في حل لغز ليدي ويسلداون. إذا أخذنا ما يقوله Rhimes أنهم لن يتبعوا ترتيب الكتب، يمكن للمرء أن يتكهن بأن هذا سيحدث في الدفعة التالية، خاصة بسبب كيفية ظهور أغنية Lady Whistledown في نهاية الموسم الثاني.

بريدجرتون: متى سيتم إصدار الموسم 3

لحسن الحظ لجميع محبي المسلسل القديم، أكدت Shonda Rhimes، منتج المسلسل، أنه سيكون هناك موسم ثالث ورابع من المسلسل. وفقًا لـ Rhimes، ستبدأ الدفعة الثالثة من السلسلة المبنية على كتب جوليا كوين في التصوير في النصف الأول من عام 2022 وستتألف أيضًا من 8 حلقات.

بينما لا يوجد حتى الآن تاريخ إصدار مؤكد للموسم الثالث من Bridgerton, يمكن الاستدلال من وتيرة الإنتاج والإفراج عن أنه ربما تكون حلقات 8 من الدفعة التالية جاهزة في أوائل العام المقبل.

ملخص الموسم 3 من بريدجرتون

بعد كتب جوليا كوين, سيركز الموسم الثالث من بريدجيرتون على بنديكت, الأخ الثاني للعائلة وسعيه للعثور عليه, أولاً المرأة الغامضة لرقصة القناع التي نظمتها والدته, ثم صوفي بيكيت, الابنة غير الشرعية لإيرل بينوود.

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