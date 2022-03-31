أصبح ريان رينولدز أول ممثل بثلاثة أفلام في قائمة أفضل 10 أفلام على Netflix

في سن 45، حقق ريان رينولدز مهنة مهمة بألقاب مثل بالتأكيد، ربما ، الاقتراح، المدفون أو الفانوس الأخضر، بالإضافة إلى اثنين من Deadpools. الآن أضاف هذا الممثل الكندي رقمًا قياسيًا إلى سيرته الذاتية: فهو أول نجم يلعب دور البطولة في ثلاثة أفلام تستحق الدخول إلى أفضل 10 أفلام من Netflix التاريخية. سمحت له ليونة كل من الكوميديا والعمل بالتحرك بحرية في أنواع مختلفة من الإنتاج.

أصبح أحدث أفلامه منصة، بعد ثلاثة أسابيع من صدوره، واحدة من أكثر 10 أفلام أمريكية شعبية (المرتبة حاليا رقم 7 من بين الأكثر مشاهدة). يحكي مشروع آدم (مشروع آدم، 2022)، الذي تلعب فيه جينيفر غارنر وزوي سالدانيا ومارك روفالو أيضًا، قصة آدم في الثلاثين من عمره، الذي يسافر بالزمن في مهمة إنقاذ ولكنه تعرض لحادث. أثناء إصلاح السفينة، يلتقي بنفسه في سن الثانية عشرة، عندما كان يحاول التعافي بعد وفاة والده والتغلب على البلطجة التي عانى منها في المدرسة.

وصل هذا الفيلم إلى 209.5 مليون ساعة من العرض في الأسابيع الأولى. بفضل هذا الاستقبال من الجمهور، أصبح رينولدز أول ممثل مدرج في قائمة أكثر 10 أفلام مشاهدة للمرة الثالثة.

فيلم آخر سمح له بهذا السجل هو التنبيه الأحمر الشهير (Red Notice، 2021)، والذي كان الأكثر مشاهدة في تاريخ المنصة مع 364 مليون ساعة من المشاهدة. هناك رافقوا رينولدز داوين جونسون وجال جادوت. والثالث هو السرب 6 (6 تحت الأرض، 2019)، الذي يحتل المرتبة 9 مع 205.5 مليون ساعة.

حتى إصدار مشروع آدم، شارك رينولدز المنصة مع ساندرا بولوك، التي تمكنت من الحصول على فيلمين أصليين من Netflix في Top 10: Bird Box و Unforgivable (The Unforgivable).

عمل ريان رينولدز مع داوين جونسون وجال غادوت على «Red Alert» الشهير، وهو العنوان الأكثر مشاهدة في تاريخ Netflix. (نيتفليكس)

الذي يولد أيضا سجله الخاص هو منتج ومدير مشروع آدم، شون ليفي، أيضا مدير Stranger Things. كلا الخيالين من بين العشرة الأوائل الأكثر اختيارًا من قبل المستهلكين. «أنا لا أقوم ببرمجة متخصصة. أقوم بالبرمجة التقليدية. وقال ليفي في مقابلة مع The Hollywood Reporter إن وجود كل من The Adam Project و Stranger Things على أعلى مستوى من Netflix الأكثر مشاهدة هو مصدر فخر».

هذا النجاح الأخير ليس أول تعاون لـ Levy مع Ryan: لقد عملوا معًا بالفعل على Free Guy و Deadpool. من بين المشاريع الجديدة التي يمكنهم القيام بها معًا هي الدفعة الثالثة من Deadpool لـ Marvel/Disney، وأيضًا تكملة لـ Free Guy.

بالإضافة إلى العناوين الثلاثة التي نجومها رينولدز، تم تشكيل أفضل 10 من Netflix على النحو التالي:

1. تنبيه أحمر، 364 مليون ساعة مشاهدة

2. لا يوجد mires arriba (لا تبحث عن)، 359,8 مليون

3. صندوق الطيور، 282 مليون

4. مهمة الإنقاذ (الاستخراج)، 231.3 مليون

5. لا يغتفر، 214.7 مليون

6. الأيرلندي (الأيرلندي)، 214.6 مليون

7. مشروع آدم، 209.7 مليون دولار

8. إل ستاند دي لوس بيسوس 2 (كشك التقبيل 2)، 209,3 مليون

9. السرب 6، 205.5 مليون

10. سبنسر سري، 1973 مليون

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