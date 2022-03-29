الجدول الزمني، هذه هي الحفلات الموسيقية التي ستقام في شهر أبريل في كولومبيا

أصبح عام 2022 معروفًا باسم عام إحياء الأحداث الموسيقية، في الأشهر الثلاثة الأولى من العام في البلاد، تم عقد العديد من الحفلات الموسيقية وتم تأكيد حفلات أخرى. شهد شهر مارس أخبارًا مهمة بخصوص هذا القطاع، حيث كان من المتوقع أن يقام مهرجان Jamming، والذي انتهى به الأمر إلى الإلغاء، بينما أقيم مهرجان Estéreo Picnic. كما أقيمت العروض الخمسة لمورات ومايلي سايروس وأليخاندرو فرنانديز في بوغوتا.

يحتوي شهر أبريل، من جانبه، على العديد من العروض التقديمية التي أعدها فنانين مهمين في البلاد. هذا هو جدول الحفلات الموسيقية لشهر أبريل في المدن الرئيسية للبلاد.

أحد أكثر الأحداث المتوقعة على مدار الشهر هو Equal Festival حيث تصبح قائمة التشغيل من منصة Spotify حدثًا مباشرًا. جدول الحفلات الموسيقية في إطار المهرجان:

1 أبريل: جويو/إلسا وإلمار

6 أبريل: فينتينو//جوليانا فيلاسكيز

8 أبريل: كارين ليزارازو//لاس فيلاز

20 أبريل: باولا جارا

22 أبريل: ليدو بيمينتا/نيديا غونغورا

27 أبريل: أندريا إتشيفيري//ماريا كريستينا بلاتا

29 أبريل. فارينا/حليب باد

يفتتح مهرجان EQUAL في بوغوتا بحدث فريد في 30 مارس: «النساء اللواتي يكسرن» سلسلة من محادثات التفجير. مجاملة.

يمكن للمهتمين بشراء تذاكر للحفلات الموسيقية القيام بذلك من خلال رابط الشراء الدائم ضمن قائمة تشغيل EQUAL Colombia على Spotify، وكذلك على www.entradasamarillas.com/list/equal.

تنطلق موفيستار أرينا الشهر مع عرض الأرجنتيني فيتو بايز + فول باندا، أداء أغاني مثل سيركو بيت، ماريبوسا تكنيكولور، دار إس دار، ال لادو ديل كامينو، الحب بعد الحب، دوس أون لا سيوداد.

في 2 أبريل، سيصل روبين بليدز إلى موفيستار أرينا بوغوتا بأحدث أعماله: «Salswing»، وهو اقتراح سيقدمه برفقة أوركسترا روبرتو ديلجادو. أثناء وجوده في ميديلين، في مدرج إيفان راميرو قرطبة، سيكون سيلفيستر دانجوند هناك مع جولته في «لاس لوكوراس مياس».

لمحبي هذا النوع المعدني، في 2 أبريل، سيعقد يوم المعادن الكولومبي في بوغوتا، حيث سيتم تقديم فرق مثل مذبحة، تحت التهديد، دموع البؤس، لوسيفيريان، أورسوس، صدر العقل، فوراجين وهجوم الذعر. جنبًا إلى جنب مع هذا النوع، Tesseract، فرقة ميتال التقدمية الإنجليزية التي ستظهر لأول مرة في البلاد في نادي Ace of Spades، تصل إلى بوغوتا في 3 أبريل.

في 6 أبريل، سيتم تقديم Molchat Doma، الفرقة المولودة في مينسك، بيلاروسيا، والتي كانت أصواتها فيروسية على Tik Tok و Instagram، في مسرح رويال سنتر. وفي 8 أبريل، وصل God Level All Stars 2022 إلى Movistar Arena، وهو حدث حيث ستقام المسابقة الدولية الأولى مع أفضل دعاة حرة باللغة الإسبانية.

في 21 أبريل في بوغوتا، سيكون أليخاندرو سانز حاضرًا مع #La جيرا، الذي تبلغ تكلفة تذكرته 690,000 دولار؛ هذا الحدث هو جزء من الحفلات الموسيقية المقرر عقدها في نوفمبر الماضي في البلاد التي تتم إعادة جدولتها. بنفس الطريقة، سيعرض سانز أيضًا في 23 أبريل في كالي في ملعب باسكوال غيريرو.

30-11-2018 عرض أغنية أليخاندرو سانز الجديدة «ليس لدي أي شيء» تصنيف: مجتمع أوروبا مطبعة جوزيفينا وايت يوروبا

بالإضافة إلى ذلك، في 28 أبريل، حان دور المعجبين المعتادين لـ Pimpinela، الثنائي الأرجنتيني الذي شكله الأخوان لوسيا جالان وخواكين جالان، الذين سيأتون بكل نجاحاتهم ومع ميريام هيرنانديز في حفل موسيقي فريد في Movistar Arena وسيكون في 29 أبريل في سنترو دي شوز لا ماكارينا. وبالمثل، في 29 أبريل في عمدة تياترو خوليو ماريو سانتودومينغو، سيتم تقديم والتر سيلفا، أحد أكثر الأصوات شهرة لموسيقى llanera في البلاد.

من جانبه، سيقوم ريكاردو مونتانر، أحد أعظم دعاة البوب اللاتيني والقغنية الرومانسية باللغة الإسبانية، بأداء حفل موسيقي في الجناح الأصفر الجديد في بلازا مايور في ميديلين في 29 أبريل وفي موفيستار أرينا في 30 أبريل 2022، لتقديم ألبومه الجديد Fe.

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سيختتم الشهر أيضًا مع عرض مالوما، الذي سيتولى ملعب أتاناسيو جيراردوت في ميديلين في 30 أبريل المقبل.

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