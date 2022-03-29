فيما يتعلق بالاعتداء الجنسي المشدد، اتهم مكتب المدعي العام المدير السابق لمتجر Koaj في بوغوتا

واتهمت برايان سميث مدينا رويدا، المدير السابق لمتجر كواج الواقع جنوب عاصمة الجمهورية، بجرائم الفعل الجنسي العنيف المشدد (اللمس الجنسي غير الرضائي) والتحرش الجنسي من جانب مكتب المدعي العام.

في بيان صدر يوم الاثنين الماضي، أوضح المدعي العام أنه وفقًا لقانون العقوبات الكولومبي، يمكن الحكم على الأفعال الجنسية العنيفة بالسجن لمدة تتراوح بين 8 و 16 عامًا، بينما يعاقب على التحرش الجنسي بالسجن لمدة تتراوح بين 1 و 3 سنوات، مما قد يؤدي إلى عقوبة تزيد عن 20 عامًا في المدينة المنورة. رويدا.

ووفقا لما سبق، أفيد أن برايان سميث مدينا رويدا لمس خطأ خوانا كاميلا بيريز أمازو، المستشار التجاري في متجر كوج في مركز غران بلازا بوسا للتسوق، حيث كان يعمل كمدير.

وتشير هيئة الاتهام إلى أن هناك أدلة على أن المتهم هدد المرأة بالطرد، بعد أن رفضت الرد على تقدمه.

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بالإضافة إلى ذلك، شددت على أن المرأة تعاني من الاكتئاب ومحاولة الانتحار، لذلك كان لا بد من العلاج للسيطرة على حالتها العاطفية. أبلغت خوانا كاميلا بيريز أمازو عن حالتها العقلية والبدنية في جلسة استماع أمام المحكمة الثانية والعشرين لمراقبة الضمانات في بوغوتا.

وذكر المدعي العام المسؤول عن القضية أنه بالنسبة لهذه القضية، يمكن أن تتراوح العقوبة المفروضة على المدينة المنورة رويدا من 10 إلى 24 سنة في السجن.

ونفى المدعى عليه التهم.

وتدعو محامية خوانا كاميلا بيريز إلى عدم ترك صاحبة الشكوى وحدها، التي كانت تبلغ عن قضيتها لمدة عام ونصف.

تحدث المحامي خوان خوسيه كاسترو مونيوز حصريًا إلى INFOBAE COLOMBIA، الذي سمع عن قضية خوانا كاميلا بيريز من خلال الشبكات الاجتماعية، وهو مستخدم نشط لها.

واتصل به صديق لصاحب الشكوى وأخبره عن الحالة الحساسة: فقد أبلغ عامل كواج في مركزي التسوق في غران بلازا بوسا وميركوريو عن حالة تحرش جنسي لمدة ثمانية عشر شهراً وحالة أخرى تتعلق بقضية عمل لمدة عام.

تم ربط الجناة المزعومين، برايان سميث مدينا وبرناردو مدينا، كمديرين لمتجر الملابس المذكور أعلاه، وهو أحد أشهر المتاجر في البلاد. ومع ذلك، يشير المحامي أيضًا إلى أن رؤساء هؤلاء الأشخاص كانوا يعرفون ما كانت تعاني منه خوانا كاميلا والموظفين الآخرين، لكن الإجراء الوحيد ذي الصلة الذي اتخذوه هو نقل بيريز من مكان العمل.

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ووفقاً لصاحب الشكوى، أساء الأول استخدام منصبه في السلطة للترويج للحظات في العزلة ولمس جسده دون موافقته. أجبرتها الثانية على العمل على الرغم من ظهور أعراض covid-19 المعتدل واختبار إيجابي. و بعد أن تعافت, كعقاب على الإبلاغ عن هذا المخالفة, أجبرت على القيام بأعمال ثقيلة و عمل إضافي بدون أجر.

بدأت الشابة تعاني من هذه المشاكل في سن الثامنة عشرة واليوم، وفقا للمحامي كاسترو، تعاني من مشاكل جسدية ونفسية نتيجة للتوتر وسوء المعاملة. كونه غير قادر على تحقيق أي شيء من خلال القناة العادية، أبلغ عن حالته على حسابه على Instagram في 27 يناير وذهب الفيروسية.

بعد إدانة قضية خوانا، نشأت عاصفة من الدعم والتقارير عن حالات مماثلة في نفس الشركة. كانت النتيجة الفعالة داخل الشركة هي معاقبة المتورطين لمدة ثلاثة أيام فقط، لكن العقوبة الاجتماعية في الخارج كانت ساحقة.

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