أوسكار 2022: هكذا كان رد فعل أوجينيو ديربيز بعد جائزة أفضل فيلم عن «كودا»

2019 Kids Choice Awards – Arrivals – Los Angeles, California, U.S., March 23, 2019 – Actor Eugenio Derbez. REUTERS/Danny Moloshok

أصدر أوجينيو ديربيز، الممثل وكاتب السيناريو والمنتج المكسيكي الذي احتل مكانة مهمة للغاية في صناعة السينما في هوليوود، تغريدة مثيرة في منتصف الاحتفال بانتصاره في أحدث حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022.

سعيد بشكل واضح بالنصر، قام بتحميل على الشبكات الاجتماعية فيديو اللحظة التي قدمت فيها ليدي غاغا وليزا مينيلي فئة أفضل فيلم، الذي كشف، بعد افتتاح المغلف، أنه لم يكن أقل من CODA، الفيلم الذي شارك فيه.

«تعيش المكسيك!!! ، الليلة كان الفائز إدراج. يعيش فن السينما. وقد أظهرت CODA أنه يمكنك دائمًا صنع التاريخ، حتى بدون أسماء كبيرة أو ميزانية، ولكن وضع كل قلبك فيه»، كانت الكلمات التي كتبها في المنشور التالي.

احتفل أوجينيو ديربيز بفوز «كودا» في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022

لكنها ليست أول جائزة كبرى تلقوها. في ليلة 27 فبراير، أقيمت جوائز نقابة الممثلين (جوائز SAG) من Barker Hangar في سانتا مونيكا، كاليفورنيا. هناك صنع أوجينيو ديربيز التاريخ من خلال فوزه بأول جائزة SAG بفضل مشاركته في فيلم CODA (2021).

فاز الممثل المكسيكي، جنبا إلى جنب مع زملائه تروي كوتسور وإميليا جونز ومارلي ماتلين ودانيال دورانت، بأول جائزة SAG مشتركة لهم في فئة أفضل الممثلين في فيلم، وذلك بفضل مشاركتهم في الفيلم من إخراج سيان هيدر.

CODA هو تعديل باللغة الإنجليزية للفيلم الفرنسي عام 2014 The Bélier Family، من إخراج إريك لارتيغاو. على الرغم من أن ديربيز فخور بالدور الذي لعبه في هذا الإنتاج، إلا أنه لم يتوقع ترشيحه لدوره في الفيلم، إلا أنه فخور بأنه كان جزءًا من هذا المشروع العظيم الذي فاز بالفعل بجوائز في مهرجانات سينمائية دولية أخرى.

في هذا الفيلم، الذي فاز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم، يلعب الممثل البالغ من العمر 60 عامًا برناردو فيلالوبوس (السيد الخامس)، وهو مدرس موسيقى موهوب يعزف على البيانو ويحفز تلميذه روبي روس، وهي ابنة الآباء الصم والبكم، لتحقيق حلمها في أن تكون مغنية.

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