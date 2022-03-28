وصلت التماسيح من أورينوكو إلى هاسيندا نابولز

سيرحب Hacienda Nápoles ببعض الضيوف الجدد، وهذه هي خمس عينات من التماسيح التي تم نقلها من محطة روبرتو فرانكو لعلم الأحياء الاستوائية (EBTRF)، من الجامعة الوطنية الكولومبية (UNAL) في فيلافيسينسيو، إلى المنتجع.

تقيس التماسيح llanero المعروفة أيضًا أكثر من 4 أمتار وستكون الآن في رعاية تنظيم hacienda، بالتنسيق مع EBTRF. قال UNAL إنه «سيتم تطوير برنامج توعية وتثقيف حول هذه الأنواع المهددة بالانقراض بشكل خطير، بعد مطاردة عدوانية في الستينيات لبيع جلودها في الخارج».

وبالمثل، أشار الاتصال من المؤسسة التعليمية إلى أنه، وفقًا لدراسة أجرتها العام الماضي، «لم يتم اختيار الحيوانات كآباء، ولكن بسبب ظروفها المادية، فإنها تظهر البعد الكامل لهذا النوع، والذي يلعب دورًا أساسيًا في السلسلة الغذائية النظم الإيكولوجية المائية في أورينوكيا الكولومبية الفنزويلية».

كما حدد أنه في 15 ديسمبر، تم توقيع اتفاقية تعاون بين البروفيسور جيوفاني غارافيتو كارديناس، عميد كلية العلوم في UNAL، والممثل القانوني للحديقة.

«تفتح هذه الاتفاقية نافذة هائلة للكولومبيين والزوار الأجانب لمعرفة المزيد عن هذا النوع، وتقديره وإدراك الحاجة إلى الحفاظ عليه واستعادة السكان الطبيعيين في المناطق التي سكنوها تاريخياً.

نريد إقناع الأطفال والزوار الآخرين، والوصول إلى قلوب الناس حتى نعطي هذه التماسيح الفرصة للبقاء على هذا الكوكب؛ لديهم الحق في العودة إلى النهر، لكنهم لن يكونوا قادرين على القيام بذلك إذا لم يرغب الناس في ذلك»، كما يقول البروفيسور فارغاس، مضيفًا أنه في هذه الحالات يكون التعليم على قدم المساواة أو أكثر أهمية من العلم «، قال البروفيسور ماريو فارغاس راميريز، مدير محطة روبرتو فرانكو.

يجب أن يقال أن الحيوانات ستكون في «بركة ذات خصائص مثالية للصيانة المناسبة والمعرض» للعينات الذكورية التي لا تزال في عهدة UNAL.

«تتم إضافة التماسيح الموجودة الآن في متنزه هاسيندا نابولز الترفيهي إلى عينات أخرى تم تسليمها أيضًا من قبل UNAL إلى حدائق أخرى في البلاد، مثل منتزه لوس أوكاروس الحيوي، في فيلافيسينسيو (ميتا)، وحديقة المياه والحفظ Piscilago، في Colsubidio في نارينيو (كونديناماركا)، و حديقة Merecure الزراعية البيئية، في بويرتو لوبيز (ميتا)،» حددت الجامعة.

قررت إحدى العائلات تبني عجل فرس النهر وقد تسبب ذلك في القلق لأن هذا النوع الحيواني يصنف على أنه خطير على الناس لأنه إقليمي.

بالإضافة إلى ذلك، هناك حديث عن المقصود للنظام البيئي من خلال حقيقة أن هذه الحيوانات تتكاثر، ووصفت بأنها غزاة وتولد ضررًا أكبر وأكبر.

بالنظر إلى ذلك، أراد عمدة البلدية اقتراح ملاذ لحماية أفراس النهر، بالنظر إلى أنه على حد تعبير الرئيس، تجذب الثدييات جزءًا من السياحة، ولكن أيضًا من أجل سلامة سكان بويرتو تريونفو.

قال خافيير غيرا، عمدة البلدية: «أتفق مع ملاذ، وأن الوزارة تفعل شيئًا، وأن الحكومة الوطنية تفعل شيئًا حتى لا يتم إبادة أفراس النهر هذه أيضًا، لأن الحقيقة هي أن أفراس النهر تحمل الكثير من السياحة».

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