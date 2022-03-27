العلم وراء إعادة البناء، استراتيجية الاستعادة البيولوجية التي تحدث ثورة في الحفاظ على الطبيعة

مليون نوع مهدد بالانقراض، وحالات الجفاف الشديد والمطول، والفيضانات والحرائق الكارثية، وأعلى تركيز في الغلاف الجوي لثاني أكسيد الكربون - أحد الغازات الرئيسية المسببة لتغير المناخ - في السنوات الخمس الأخيرة. هذا السيناريو القاتم هو نتاج تأثيرات البشر على الحياة البرية للأرض والنظم البيئية الطبيعية.

بدأ التحقق منه منذ آلاف السنين مع انقراض الأنواع الأولى من الطيور والثدييات الكبيرة، وتفاقم في القرون الأخيرة مع ظهور تقنيات جديدة ووصل إلى أبعاد كارثية بعد الثورة الصناعية. في هذا السياق، يتم وضع إعادة البناء كواحدة من أكثر الاستراتيجيات فعالية لاستعادة سلامة النظم الإيكولوجية الطبيعية وقدرتها على التخفيف من الأزمات البيئية التي تؤثر على كوكب الأرض، مثل فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ وظهور الأوبئة.

من أجل تحقيق هذا الهدف، تعمل Fundación Rebilding Argentina، وهي مجموعة من دعاة الحفاظ على البيئة والناشطين الذين توحدوا باحترام القيمة الجوهرية لجميع الأنواع، بدعم من حليفها الاستراتيجي Tompkins Conservation، منذ أكثر من 20 عامًا لحماية واستعادة طبيعية بلدنا. النظم الإيكولوجية. بدأ Rewilding في الأرجنتين في التسعينيات مع دوغلاس وكريستين تومبكينز الذين قاموا، مع دعاة الحفاظ على البيئة والعلماء الأرجنتينيين، ببناء هذه الرؤية التحويلية في إيبيرا استروس. اليوم، تحتفل كريستين تومبكينز بإرثها في الفرق التي ساعدت في تشكيلها في الأرجنتين والتي، وهي الآن مستقلة عن الحفاظ على تومبكينز، تواصل العمل في خمس مقاطعات في البلاد.

جنبا إلى جنب مع هذه الفرق، ذهب من خلال الخطوات الأولى التي بعد 25 عاما من شأنها أن تؤدي إلى إنشاء حديقة إيبيرا الوطنية وإعادة إدخال جاكوار في إيبيرا بعد 70 عاما من الانقراض في كورينتس. «تجاوزت مؤسسة Rewilding Argentina كل توقعاتي. اليوم هي منظمة مستقلة تسير بقوة في بلدها، تقود مشاريع ترميم فريدة في النظم البيئية الأخرى، مثل سهوب باتاغونيا والساحل البحري ومنطقة تشاكو، وتحقيق نتائج ملموسة للحياة البرية والمجتمعات». تومبكينز، واحدة من أشهر الشركات الخيرية في تاريخ الأرجنتين، وهي مانحة لـ 195,094 هكتار من حديقة إيبيرا الوطنية، مروجة لعمليات إعادة البناء ومروج للنشاط البيئي، في مقابلة مع Infobae.

يتنقل الكتاب الجديد Rewilding in Argentina لأكثر من عقدين من الخبرة في مشروع Iberá، ويستعرض التاريخ العام لإعادة البناء ويقترح رؤية لمستقبل استراتيجية الحفظ هذه في الأرجنتين وأمريكا الجنوبية (دانتي أبازا)

تأسست Rebilding في عام 2010 تحت اسم فلورا ذ فونا الأرجنتين، وريث إرث The Conservation Land Trust الأرجنتين، وهي مؤسسة أنشأتها تومبكينز في عام 1997. تشمل مشاريعها الرئيسية حديقة إيبيرا، في مقاطعة كورينتس - حيث تبرز إعادة إدخال النمل أو الجاغوار أو ثعالب الماء العملاقة - حديقة El Inmenable الوطنية، في تشاكو - ثاني أكبر غابة مستمرة في أمريكا الجنوبية، بعد الأمازون-؛ حديقة باتاغونيا، في سانتا كروز، حساسة للغاية للتأثيرات المناخية والاستخدام المكثف للأراضي، وآخرها، باتاغونيا الزرقاء في تشوبوت.

كان عمره 22 عامًا عندما بدأ العمل مع إيفون شوينارد، مؤسس الشركة المعروفة بتركيزها البيئي في باتاغونيا، بعد الانتهاء من دراسته في الجامعة. كان دائما على اتصال مع المتسلقين والمغامرة في المشي لمسافات طويلة في الجبال. مع مرور الوقت، بدأ في المشاركة في العديد من المناقشات مع علماء الأحياء وعلماء البيئة حول أزمة الانقراض وأهمية حماية الأراضي الكبيرة للحفاظ على الحيوانات آكلة اللحوم الكبيرة. «قبل كل شيء، أتذكر جيدًا عندما بدأنا في التسعينيات في صياغة مصطلح» rewilding «. كان كل شيء جديدًا، لكن العاطفة والمعرفة العلمية أشارت إلى أنه من مسؤوليتها التصرف» .

على مدى 30 عامًا من حياته، كرس نفسه لحماية واستعادة جمال والتنوع البيولوجي للأراضي الرطبة في إيبيرا. «لقد كانت مغامرة رائعة بطريقة جيدة. عمل جماعي، مع العديد من الأشخاص المذهلين الذين علموني الكثير وأخذني ذلك إلى ما هو أبعد من الحدود التي حلمت بها. عندما تعمل من أجل قضية الصالح العام، فإن كل شيء ممكن، وعلى الرغم من الأزمة المناخية والبيئية، فإنه من المفيد تقديم أفضل ما لديك. وبدون طبيعة نابضة بالحياة لن يكون هناك جمال ولن يكون هناك اقتصاد، ولن نبقى على قيد الحياة» .

وأضاف: «كان إرث تومبكينز الحفاظ على البيئة مساهمة على الأرض في إنشاء العديد من الحدائق في الأرجنتين وتشيلي، والعمل على تحديد المواقع وجهات سياحية الطبيعة الجديدة بحيث يمكن للجميع أن يعيشوا تجربة الشعور جزء من الحياة البرية والاتصال بها وتوليد المحلية. الاقتصادات للبدء منه. وقد تم أيضًا مساعدة Rebilding Argentina على أن تصبح منظمة غير حكومية مستقلة وتكون قادرة على المضي قدمًا من خلال المساعدة في استعادة طبيعة بلدهم».

إعادة البناء: ماذا ولماذا وكيف

هذه استراتيجية استعادة تسعى إلى استعادة سلامة النظم البيئية الطبيعية من خلال تحويلها إلى أنظمة بيئية كاملة (مع الأنواع التي سكنتها منذ العصور التاريخية الحالية) ووظيفية (مع هذه الأنواع بأعداد كافية لأداء أدوارها البيئية) (سيباستيان نافاخاس)

هذه العملية فريدة من نوعها في العالم ولها هدفان رئيسيان: الحفاظ على التنوع البيولوجي والعمليات البيئية للنظم الإيكولوجية وتحويل هذه الأماكن إلى محركات للتنمية الاقتصادية مع احترام العالم الطبيعي. إعادة البناء أداة أساسية لعلب أزمة الانقراض التي تدمر الكوكب ولتخفيف الأزمات البيئية الأخرى مثل تغير المناخ وظهور الأوبئة. هذا هو الحال أن العديد من البلدان في العالم, مثل أستراليا, الولايات المتحدة, العديد من البلدان في أوروبا مثل بريطانيا العظمى ورومانيا, والعديد من البلدان في أفريقيا مثل جنوب أفريقيا وكينيا تقوم بتنفيذها على نطاق واسع. ولكن لكي يكون تأثير إعادة البناء عالميًا، يجب أن تشارك الحكومات لتسهيل وتمويل وقيادة هذه البرامج.

هذه استراتيجية استعادة تسعى إلى استعادة سلامة النظم البيئية الطبيعية من خلال تحويلها إلى أنظمة بيئية كاملة (مع الأنواع التي سكنتها منذ العصور التاريخية الحالية) والوظيفية (مع هذه الأنواع بأعداد كافية لأداء أدوارها البيئية). توفر النظم البيئية الكاملة والوظيفية خدمات النظام البيئي التي تدعم الحياة على هذا الكوكب، بما في ذلك وجود الناس. كما توفر النظم الإيكولوجية الطبيعية الكاملة والوظيفية فرصًا للتنمية المحلية القائمة على السياحة الطبيعية القائمة على مراقبة الحياة البرية، والتي تمثل اليوم «محركًا» للمجتمعات المتنوعة.

«تعتمد النظم البيئية الصحية بشكل أساسي على وجود العديد من التفاعلات (لا يزال العديد منها غير معروف) بين الأفراد من مختلف الأنواع والصخور والتربة والمناخ وجميع العناصر. إذا اختفت بعض هذه «القطع الرئيسية»، يبدأ كل شيء في التغيير. هناك تأثيرات متتالية لأن كل شيء مترابط. إذا انقرضت الأنواع - ونعلم أنه في السنوات الـ 500 الماضية، منذ العصر الصناعي، تسارع عدد الأنواع التي انقرضت بسبب الأعمال البشرية - فهناك فرص أقل للبقاء على قيد الحياة في مواجهة التغيرات الكارثية»، أوضح تومبكينز.

أكد المتخصص أننا، كبشر، نعتمد على هذا النظام البيئي بأكمله للاستمرار في الوجود». «إعادة البناء هي في الأساس إدارة لإعادة الأنواع التي انقرضت إقليميًا وضمان الظروف حتى لا تنقرض مرة أخرى. أي تغيير استخدام الإقليم والاقتصاد والقيم التي تعرض تلك الأنواع للخطر. بمجرد عودة الأنواع التي تلعب دورًا رئيسيًا في النظام البيئي، يكون من الأسهل استعادة وظائف النظام البيئي بأكمله. الأنواع الرئيسية هي، على سبيل المثال، أفضل الحيوانات المفترسة، مثل جاكوار أو قضاعة الماء العملاقة».

كعملية استعادة بيئية، فإن إعادة البناء معقدة وتنطوي على درجة معينة من عدم اليقين فيما يتعلق بالنتيجة النهائية، مع التركيز على استعادة العمليات وليس بالضرورة على استعادة الدول الأصلية البكر (Matías Rebak)

ولكن ما هو النظام البيئي الكامل؟ واحد حيث تتعايش جميع الأنواع التي تطورت هناك، أي أنه يحتوي على مجموعات من جميع الأنواع التي سكنتها منذ العصور التاريخية. ومع ذلك، فإن استعادة جميع أشكال الحياة البرية التي كانت نموذجية للنظام البيئي والتي انقرضت لأسباب بشرية هي مهمة عملاقة، وأحيانًا مستحيلة، وبالتالي يجب إعطاء الأولوية للبعض على الآخرين. نحن نعلم أن جميع الأنواع في النظام البيئي مهمة، لكن العلم يشير إلى أن هناك بعض الأنواع الأكثر أهمية من غيرها لكي يكون النظام البيئي كاملاً وعمليًا، وهذه هي الأنواع الرئيسية المزعومة.

النوع الرئيسي هو النوع الذي نقول، فيما يتعلق بوفرته، إنه يؤثر بشكل غير متناسب على النظام البيئي الذي يسكنه لأنه، من خلال آليات مختلفة، يحدد التوزيع (المنطقة التي يعيشون فيها) ووفرة الأنواع الأخرى. تُعرف إحدى هذه الآليات باسم الشلال الغذائي. في الشلال الغذائي، تعمل الأنواع الرئيسية من مستويات أعلى من السلسلة الغذائية (على سبيل المثال، الحيوانات المفترسة العليا مثل بوما) التي تؤثر على المستويات الدنيا (الحيوانات العاشبة مثل guanaco وبالتالي الغطاء النباتي). تتغذى بوما على guanacos وبهذه الطريقة تحدد توزيعها ووفرة وكذلك النباتات التي يستهلكها guanaco. في سلسلة غذائية، تقوم الآليات التي بدأت في الجزء العلوي من السلسلة الغذائية بتنظيم النظم البيئية من أعلى إلى أسفل.

تظهر الأدلة العلمية أنه إذا فقد حيوان مفترس في مستوى غذائي أعلى من النظام البيئي، يتم تشغيل سلسلة من التفاعلات المتسلسلة مع تأثيرات على المستويات الدنيا من السلسلة الغذائية التي ينتمي إليها. يمكن أن تتسبب ردود الفعل هذه في خلل في النظام البيئي، مما يؤثر على هيكله ودينامياته، مما يؤدي إلى نظام فقير وأكثر تجانسًا وبالتالي أقل تنوعًا. أخطر شيء هو أن هذه النظم البيئية الفقيرة أقل مرونة وبالتالي أكثر عرضة للتغيرات غير المرغوب فيها، وكثير منها سببه البشر.

هناك صلة قوية بين التنوع البيولوجي والمناخ معترف بها بشكل متزايد من قبل العلم والمجتمع ككل: النظم الإيكولوجية الطبيعية الكاملة والوظيفية تلتقط وتخزين الكربون الجوي مما يساعد على التخفيف من تغير المناخ (AFP)

يجب أن تكون النظم البيئية، بالإضافة إلى اكتمالها، وظيفية: لا يكفي وجود الأنواع الرئيسية، ولكن يجب أن تكون موجودة أيضًا بأعداد كافية لأداء أدوارها البيئية. عندما ينخفض عدد أفراد الأنواع في منطقة ما إلى الحد الأدنى من القيم، نقول إننا نواجه انقراضًا وظيفيًا أو بيئيًا، يسبق الانقراض العددي أو الكلي، ويمثله اختفاء جميع الأفراد.

بمعنى آخر، لا يضمن عدد قليل من الأفراد من الأنواع الموجودة في منطقة ما أن الأنواع تؤدي دورها في النظام البيئي، والذي يتضمن تفاعلات مهمة بين الأنواع المختلفة. هذا هو السبب في أن إعادة البناء لا تهتم فقط باستعادة الأنواع الرئيسية الغائبة عن النظام الطبيعي (تسمى هذه العملية إعادة التقديم)، ولكن أيضًا لزيادة أعداد الأنواع التي تتضاءل سكانها (عملية التكميل). في كلتا الحالتين، يستمر المرء فقط إذا كان الغياب أو النقصان نتيجة لنشاط بشري.

من المهم أن نذكر أنه، كعملية استعادة بيئية، فإن إعادة البناء معقدة وتنطوي على درجة معينة من عدم اليقين فيما يتعلق بالنتيجة النهائية، فهي تركز على استعادة العمليات وليس بالضرورة على استعادة الحالات الأصلية البكر. بمعنى آخر، هناك احتمال أنه بمجرد الانتهاء من العمل، لن يتم استعادة بعض خصائص النظام البيئي الأصلي وسيتم ملاحظة الميزات الجديدة التي كانت غائبة عنه.

وهناك أيضا صلة قوية بين التنوع البيولوجي والمناخ التي يعترف بها العلم والمجتمع ككل على نحو متزايد: النظم الإيكولوجية الطبيعية الكاملة والوظيفية تلتقط وتخزين الكربون الجوي مما يساعد على التخفيف من تغير المناخ. يمكن زيادة سعة التخزين هذه من 1.5 إلى 12 مرة من خلال تنفيذ مشاريع إعادة البناء التي تستعيد الأنواع التي تلعب أدوارًا رئيسية في النظم البيئية والتفاعلات البيئية التي تشكل جزءًا منها. «تحريك دورة الكربون» هو المفهوم الذي يفسر هذه الزيادة في قدرة احتجاز الكربون وتخزينه من قبل النظم الإيكولوجية، نتيجة لتنفيذ مشاريع إعادة البناء.

الماضي والحاضر والمستقبل: تنفيذ إعادة البناء في الأرجنتين

الأرجنتين هي ثامن أكبر دولة في العالم، مع مجموعة متنوعة بشكل غير عادي من الموائل: السافانا المتدحرجة والسهوب المعتدلة، عبر الغابات الاستوائية المطيرة إلى الشمال والقارة القطبية الجنوبية المغطاة بالجليد إلى الجنوب (ماتياس ريباك)

تقدم الأرجنتين، وهي واحدة من البلدان التي لديها أكبر خسارة للحيوانات في أمريكا الجنوبية، فرصة فريدة لتصبح رائدة في تطوير إعادة البناء. في حوار مع هذه الوسائط، قال سيباستيان دي مارتينو، عالم الأحياء ومدير الحفظ في Rewilding Argentina، إنه «لهذا، الأمر متروك لنا للعمل والعمل ليس فقط لحماية ما تبقى، ولكن أيضًا لاستعادة ما فقدناه؛ هناك حاجة ملحة لاستعادة طبيعتنا الطبيعية البيئات، حتى في الأماكن التي نعتبرها عن طريق الخطأ البكر، مثل المتنزهات الوطنية والمناطق المحمية الأخرى في بلدنا».

«منذ عام 2007، نعمل في إيبيرا والنتائج مرضية للغاية، ليس فقط بسبب عدد الأنواع التي أعيد إدخالها والتي انقرضت، ولكن أيضًا بسبب بناء أو تخصيص حديقة طبيعية كبيرة تبلغ مساحتها 750 ألف هكتار. تم تنفيذ كلا الحدثين بدعم اجتماعي وسياسي كبير. وبفخر كبير، يمكن للأرجنتينيين اليوم أن يقولوا إن إيبيرا أصبحت بالتأكيد أكثر مشاريع إعادة إدخال الأنواع المتعددة طموحًا في الأمريكتين».

بالنسبة للخبير، «الأرجنتين بلد تم فيه تطوير المعرفة والتقنيات، وتم تدريب الموارد البشرية على تنفيذ هذه الاستراتيجية. لقد تمكنا من تطوير المعرفة لربط العمل مع الناس والاقتصاد. لدينا الفرصة لتسلقها إلى مناطق أخرى كما نفعل الآن في El Impenable أو في باتاغونيا بارك. إنها استراتيجية متخلفة إلى حد كبير في أمريكا اللاتينية وبدون شك، فإن نتائج إيبيرا تضع بلدنا على خريطة الحفظ في جميع أنحاء العالم».

في الختام، أكد تومبكينز: «أنا مقتنع بقدرة ريادة الأعمال وموقف البشر. نحن نحب القيام به وتطويره والتصرف. لهذا السبب أعتقد أننا بحاجة إلى توجيه تلك الطاقة إلى عمل مسؤول ومتجدد، والذي يعيد ويستعيد موطن الأنواع التي هي رفاقنا المسافرين. لمواصلة مشاركة الكوكب، نحتاج إلى الجميع للعب دورهم الفريد في النظام البيئي. أنا أؤمن بالسلام بيننا وبين بقية الأنواع. أعتقد أننا بحاجة إلى مزيد من السلام والتسامح ليس فقط بين البشر، ولكن بين جميع الكائنات الحية».

قبل أيام، كجزء من اليوم العالمي لإعادة البناء، نشرت Fundación Rewilding Argentina كتابًا مجانيًا تبحر فيه لأكثر من عقدين من الخبرة في مشروع Iberá، وتستعرض التاريخ العام لإعادة البناء وتقترح رؤية لمستقبل استراتيجية الحفظ هذه في الأرجنتين و أمريكا الجنوبية. «اليوم أكثر من أي وقت مضى أنا فخور بالكتاب الذي يقدمونه وبجميع الإنجازات التي تحققت في السنوات الأولى من إنشائها. آمل أن تساعد تلك الموجودة في Rebilding Argentina على عكس أزمة الانقراض».

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