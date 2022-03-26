ما هو «الخنجر»، الصاروخ الروسي الذي تفوق سرعة الصوت والذي يمكن أن يحمل رأسًا حربيًا نوويًا ولا يمكن اكتشافه

An airman checks a Russian Air Force MiG-31 fighter jet prior a flight with Kinzhal hypersonic missile during a drill in an unknown location in Russia, in this still image taken from video released February 19, 2022. Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT

إذا كانت هناك حقيقة واحدة معروفة بصوت عال عن الصراع بين روسيا وأوكرانيا، فهي أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم أفكر في مواجهة مثل هذه المقاومة الشرسة. على الأراضي الأوكرانية وأن غزوها سيستغرق أكثر من شهر دون غزو العاصمة كييف.

مع تطور الصراع وتضيف أوكرانيا التكنولوجيا العسكرية من الدول الأوروبية والولايات المتحدة لزيادة دفاعاتها، تسعى القوات المسلحة الروسية إلى تسريع التقدم وقهر المزيد من النقاط الاستراتيجية عن طريق إرسال المزيد من القوات، وبشكل أساسي، زيادة عدد القصف.

وفي هذا الصدد، يختبر بوتين أسلحة جديدة تم تطويرها في السنوات الأخيرة والتي هي مذهلة حقا وتسبب خطرا حقيقيا من حيث مستوى الدمار الذي يمكن أن تسببه والتكنولوجيا التي تجعلها غير قابلة للكشف أو غير قابلة للتحقيق.

واحدة من آخر الأسلحة الروسية التي هاجمت مختلف المواقع الأوكرانية هو صاروخ Kh-47M2 Kinzhal تفوق سرعة الصوت، والذي يعني باللغة الروسية «خنجر» ولديه القدرة على الطيران في ماخ 5 أو خمسة أضعاف سرعة الصوت في بعض الإصدارات وفي الآخرين حتى ماخ 10. بالإضافة إلى ذلك، يمكنها تحميل قنبلة تقليدية بسعة 1000 كيلو أو رأس حربي نووي ولها نطاق إطلاق يصل إلى 2000 كيلومتر ، المسافة بين بوينس آيرس وسانتياغو دي تشيلي أو ساو باولو.

Kinzhal، صاروخ باليستي تفوق سرعة الصوت لديه القدرة على المناورة في الهواء، مما يجعل من الصعب للغاية الكشف أو تحييد أنظمة الدفاع الصاروخي. إنها نسخة معدلة من صاروخ إسكندر الروسي الذي تم استخدامه بالفعل في الصراع بين روسيا وأوكرانيا عدة مرات.

أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الروسية قبل أسبوع أن روسيا استخدمت صاروخ كينزهال تفوق سرعة الصوت, أو «خنجر», أواخر الأسبوع الماضي لتدمير مستودع للذخيرة في غرب أوكرانيا. يوم الأحد, قال الكرملين إن قواته أطلقت صواريخ تفوق سرعة الصوت للمرة الثانية, هذه المرة من المجال الجوي فوق شبه جزيرة القرم, تدمير منشأة لتخزين الوقود في منطقة ميكولايف الأوكرانية, وفقًا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية.

قلل أخصائيو الأسلحة وحكومتا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة من شأن قدرات روسيا التي تفوق سرعة الصوت ودرجة أهمية استخدامها في ساحة المعركة. ولكن بالنسبة للسرعة التي يصلون إليها، وطاقتهم الحركية، يكفي فتح ثقوب حتى في السفن الحربية الأكثر تعزيزًا. هذا هو السبب في أنه يمكن أن يكون كابوس حاملات الطائرات.

من الناحية النظرية، يمكن ربط صاروخ تفوق سرعة الصوت بسيارة يمكن أن تغادر الغلاف الجوي للأرض لفترة وجيزة قبل الدخول مرة أخرى ومهاجمة هدف معين. وهذا من شأنه أن يقلل من استجابة الدول المستهدفة.

على عكس الصواريخ الباليستية، يمكن للصواريخ التي تفوق سرعة الصوت أن تغير مسارها وتنحرف إذا لزم الأمر. وهذا يجعلهم أكثر مراوغة وأكثر تهديدًا وأكثر فتكًا. «المناورات الصاروخية بسرعات تتجاوز سرعة الصوت عدة مرات تسمح لها بتجاوز جميع أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ المضادة للقذائف التسيارية الموجودة أو النامية» قال القائد العام لقوة الفضاء، سيرجي سوروفيكين في عام 2018.

صاروخ Kh-47M2 Kinzhal تفوق سرعة الصوت يحمله ميكويان ميغ-31K

ما هي هذه الصواريخ؟ وماذا يعني إذا استخدمتها روسيا؟

هناك نوعان رئيسيان: صواريخ كروز تفوق سرعة الصوت, التي تعمل مع scramjets - محركات عالية السرعة-; ومركبات الانزلاق التي تفوق سرعة الصوت, التي يتم إطلاقها من صاروخ ولكنها تنزلق نحو هدفها.

على عكس أنظمة الصواريخ الأخرى، التي يجب إطلاقها من المجمعات المتنقلة أو الثابتة، تعمل Kh-47M2 Kinzhal مع نموذجين من الطائرات الروسية. وعندما يتم إطلاقها من MiG-31K، يمكنهم الوصول إلى أهداف من على بعد 2000 كم وعندما يفعلون ذلك من Tu-22M3 حتى 3000 كم، وفقا لوكالة الأنباء تاس.

طائرة مقاتلة روسية من طراز MiG-31 تطلق صاروخ كينزهال تفوق سرعة الصوت (رويترز)

يذكر تقرير وكالة انباء سى ار اس ان روسيا تسعى وراء اسلحة تفوق سرعة الصوت منذ الثمانينات ولكنها سرعت جهودها ردا على انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المضادة للقذائف التسيارية فى عام 2002 ونشر صواريخ الدفاع الامريكية على الاراضى الامريكية وفى اوروبا. بالإضافة إلى Kinzhal، تعمل روسيا على برنامجين آخرين للأسلحة تفوق سرعة الصوت: 3M22 Tsirkon (أو الزركون) و Avangard.

تزعم موسكو أن صواريخ «كينزهال» القاتلة لا يمكن إيقافها بواسطة أنظمة الدفاع الصاروخية الغربية. يقال إن مقطع فيديو تم تصويره من طائرة عسكرية بدون طيار يظهر اللحظة التي أصيب فيها مستودع ذخيرة أوكراني كبير في ايفانو فرانكوفسك بصاروخ روسي قاتل من كينشال يفوق سرعة الصوت. واكد المتحدث باسم الكرملين ايجور كوناشينكوف ان «نظام كينزهال الصاروخى للطيران بصواريخ هوائية تفوق سرعة الصوت دمر مستودعا كبيرا تحت الارض يحتوي على صواريخ وذخيرة طيران فى قرية ديلياتين فى منطقة ايفانو - فرانكيفسك»، واضاف انه تم نشر السلاح "الذى لا يمكن وقفه" يوم الجمعة.

هذه هي المرة الأولى التي يُعرف فيها أن Kinzhal الجديد يستخدم في الصراع مع أوكرانيا. تم «اختباره» سابقًا في سوريا في ظروف الحرب.

صورة لمستودع ذخيرة أوكراني أصيب بهذا الصاروخ

وصف الرئيس بوتين الصاروخ سابقًا بأنه «سلاح مثالي» يطير بسرعة 10 أضعاف سرعة الصوت ولا يمكن إسقاطه بواسطة أنظمة الدفاع الجوي التقليدية. «يبلغ مداها 1250 ميلاً ولا مثيل لها في الغرب»، وفقًا لموسكو. وفي الشهر الماضي، حذر الرئيس فلاديمير بوتين من أن روسيا قد خزنت صواريخ تفوق سرعة الصوت «لا مثيل لها».

أعلن بوتين لأول مرة عن صواريخ Kinzhal القاتلة كجزء من معرض للأسلحة الروسية الجديدة في عام 2018. في ذلك الوقت، قال الرئيس الروسي عن الغرب: « إنهم بحاجة إلى مراعاة واقع جديد وفهم أن هذه ليست خدعة ».

وقال خبير في الدفاع ان استخدام روسيا للاسلحة العسكرية كان تحذيرا لكل من اوكرانيا والغرب من انها «تملك الوسائل الكفيلة بتصعيد» الصراع بشكل اكبر. وقال الدكتور جيمس بوسبوتينيس، أخصائي التسلح: «إن سرعة Kinzhal تضعها بعيدة عن متناول أي نظام دفاع جوي أوكراني، ويمكن إطلاق منصات الإطلاق من نطاقات بعيدة عن متناول أوكرانيا».

صاروخ Kh-47M2 Kinzhal تفوق سرعة الصوت، والذي يعني باللغة الروسية «خنجر»

هذه الصواريخ هي نوع جديد إلى حد ما من الأسلحة في الفرع العسكري العالمي. وهناك عدد قليل من البلدان في العالم لديها القدرة على تطوير وبناء وتشغيل هذه الأسلحة. من بينها الصين، التي أجرت أول اختباراتها في أكتوبر من العام الماضي، وروسيا، التي وضعتهم في الخدمة في عام 2017.

وفي الوقت نفسه، كانت الولايات المتحدة تبحث عن أسلحة تفوق سرعة الصوت منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وتقوم بتطويرها في إطار برنامج الإضراب السريع التقليدي التابع للبحرية، بالإضافة إلى برامج أخرى تابعة للقوات الجوية ووكالة مشاريع البحوث المتقدمة الدفاعية والجيش. .

الرسوم البيانية: مارسيلو ريغالادو

استمر في القراءة: