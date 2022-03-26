قتلت أوكرانيا الجنرال الروسي ياكوف ريزانتسيف، القيادة العليا السابعة منذ بدء الغزو

ذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية ضربة قوية أخرى لقوات بوتين: وفاة الجنرال الروسي ياكوف ريزانتسيف. ووفقا لمصادر أوكرانية، قتلت القيادة العليا في هجوم بالقرب من مدينة خيرسون الجنوبية.

كان Rezantsev قائد الجيش الروسي التاسع والأربعين المشترك. ووفقًا لبيانات حكومة زيلنسكي، فإن هذا هو الجنرال السابع الذي قُتل، والملازم الثاني، وهو الضابط الأعلى رتبة المعروف.

حتى الآن، اعترف بوتين فقط بوفاة جنرال واحد، أندريه سوخوفيتسكي، في خطاب ألقاه بعد وقت قصير من بدء الحرب. وتقول روسيا إن 1351 جنديا لقوا حتفهم منذ بدء الحرب في أوكرانيا، على الرغم من أن كييف والمسؤولين الغربيين يقولون إن الرقم أعلى بكثير.

كما يوضح جوناثان جاكسون، المتخصص في جامعة برمنغهام سيتي، من المحتمل جدًا أن يكون الهجوم على القادة الأرضيين الروس رفيعي المستوى جزءًا من استراتيجية أوكرانية أوسع لتعطيل شبكة القيادة والسيطرة لأعدائها. تدرك القوات الأوكرانية نهج القيادة الذي اتبعته القوات المسلحة الروسية منذ عام 2001. ويدين نظامها الهرمي الجامد، الذي يشرف عليه زعيم استبدادي مثل فلاديمير بوتين، الرتب الدنيا بمصطلح الخوف الدائم، مع وجود مجال ضئيل للتفكير المستقل أو صنع القرار.

ياكوف ريزانتسيف هو الضابط الأعلى رتبة قتل خلال الغزو الذي أمر به فلاديمير بوتين

صحيح أن كبار القادة تعرضوا دائمًا ليصبحوا أهدافًا في ساحة المعركة، وهو أمر استخدمه الجيش الأحمر لتأثير مدمر على أنقاض ستالينجراد في عام 1942، حيث استهدف القناصة السوفييت كلا من الرتب الدنيا والعليا. ومع ذلك، فإن ما يختلف بين هذا الصراع وتلك التي خاضت في الماضي هو القرب من الخط الأمامي الذي يبدو أن الجنرالات الروس يعملون عليه. إن انعدام الثقة لديهم في خطوط اتصالهم وعلى مستوى القادة البريين - نتيجة لمستويات الفساد المزمنة - يوفر فرصا واضحة للجيش الأوكراني لضرب عدد قليل من القادة العسكريين الأكفاء.

أوكرانيا لديها العديد من الوحدات القتالية المجهزة تجهيزا جيدا والتي من شأنها أن تكون قادرة على القيام بمهام متخصصة، لذلك يبدو أنه يمكن اغتنام أي فرصة لشن هجوم مباشر على الجنرالات، تهدف إلى تعطيل خطوط الاتصال، والتسبب في الارتباك وزيادة إبطاء التقدم الروسي.

كما أنه رمزي بشكل كبير ويقدم مثالاً واضحاً للقواعد الروسية على أن أعدائهم يمكنهم بسهولة استهداف القادة الكبار، مما يدل على فشل النظام في حماية كبار موظفيها. إنه رمز واضح لنظام اتصال ضعيف وغير كفء يجبر الجنرالات على الانتقال من اتخاذ القرار الاستراتيجي إلى اتخاذ القرار التكتيكي.

هذا يسبب عدم الثقة في فعالية سلاسل القيادة، وينتشر الشك أسرع بكثير من الاقتناع.

قتل الجنرالات الآخرون:

قتل أندريه موردفيشيف في هجوم على قاعدة تشورنوبايفكا الجوية بالقرب من خيرسون، وفقا لمسؤولين أوكرانيين. كان قائد الجيش الروسي الثامن المشترك للمنطقة العسكرية الجنوبية. تم الإبلاغ عن وفاته في 18 مارس.

توفي اللواء أوليغ ميتيايف في مكان ما بالقرب من مدينة ماريوبول, مدينة في جنوب شرق أوكرانيا شهدت بعضًا من أثقل القتال حتى الآن. يدعي فوج آزوف القومي أنه ضربه.

قتل اللواء أندريه كوليسنيكوف ، من الجيش المشترك التاسع والعشرين، في القتال في 11 مارس، وفقا لمصادر أوكرانية رسمية.

ذكرت وزارة الدفاع الأوكرانية أن اللواء فيتالي جيراسيموف ، رئيس أركان الجيش الروسي المشترك 41، سقط في 7 مارس على مشارف مدينة خاركوف الشرقية.

قتل اللواء أندريه سوخوفيتسكي ، نائب قائد نفس الوحدة مثل جيراسيموف، على يد قناص في 3 مارس.

ونقلت صحفية سكاى نيوز عن ديبورا هاينز الصحفية فى سكاى نيوز ان العقيد يوري ميدفيتشيك قائد اللواء السابع والثلاثين للبنادق الآلية دهسه جنوده.

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