ردود الفعل المضحكة لكون أغويرو في أهداف دي ماريا وميسي

منذ تقاعده من النشاط المهني نتيجة لمشكلة في القلب، بدأ سيرجيو كون أغويرو في التحول بشكل متكرر إلى الشبكات الاجتماعية والحصول على المزيد من التفاعلات مع أتباعه. في هذه المناسبة، استغل المباراة الأخيرة للمنتخب الأرجنتيني كمنزل لتصفيات أمريكا الجنوبية لكتابة بعض التغريدات.

كان كون أغويرو نشطًا خلال فوز الأرجنتين على فنزويلا

«اللعب»، جنبا إلى جنب مع العلم الوطني والقلب الأحمر كان إشارة لمعرفة أن الرجل الذي خرج من محجر Independiente كان على وشك أن يكون على بينة من ما زملائه السابقين سوف تفعل على ملعب لا بومبونيرا ضد فنزويلا.

في نهاية الشوط الأول، ذهب أولئك الذين يقودون ليونيل سكالوني للراحة إلى حد ما على لوحة النتائج بفضل هدف نيكولاس غونزاليس. في المكمل، سيطر Albiceleste من البداية إلى النهاية، ولكن كان علينا الانتظار نصف ساعة لرؤية صافي تضخم مرة أخرى. بعد مساعدة رائعة من رودريغو دي بول، أخذ أنجيل دي ماريا حارس المرمى ويلكر فارينيز في نزهة وثقبها.

رد فعل كون أغويرو المضحك على أهداف دي ماريا وميسي

بعد فترة وجيزة، ظهر فيديو المصباح ليترك ليونيل ميسي وحده في قلب المنطقة، الذي على الرغم من الركل معيب مع اليمين تمكن من انتهاك مقاومة حارس مرمى العدسة الفرنسية.

«هدف عظيم من فيديو، مثيرة للإعجاب كيف علمته jeee. وليو، هدف يميني رهيب. أنا أحبك يا أصدقاء «، كانت الكلمات القلبية التي استخدمها الهداف الأول في تاريخ مانشستر سيتي. مع هذا الهدف، وصل Pulga إلى 7 في المسابقة، ليصبح أفضل هداف للفريق جنبا إلى جنب مع لوتارو مارتينيز.

قال كون أغويرو مازحا عندما يتعلق الأمر باختيار أفضل لاعب في المباراة.

بعد دقائق، أطلق كون استطلاعًا ممتعًا على تويتر لجعل متابعيهم يختارون MVP للفوز على Vinotinto: «ميسي y Di Maria» أو «Di Maria y Messi».

لإغلاق النكتة، قام أتلتيكو مدريد السابقو وبرشلونة الإسباني بتحميل صورة مع كلاهما، ولكن ليس في أي وقت: في غرفة خلع الملابس في ماراكانا، بعد لحظات من رفع كأس أمريكا أمام الآلاف من البرازيليين. «MVPs. شكرا لكم الناس على التصويت «، كان التعليق الذي رافق الصورة جنبا إلى جنب مع رمز تعبيري لوجه يبكي مع الضحك.

قام كون بتحميل صورة مع ميسي ودي ماريا بعد فوزه في كأس أمريكا

الأرجنتين، التي لديها 38 نقطة في المركز الثاني، أربع نقاط فقط وراء زعيم البرازيل (قرر الفيفا أنه يجب أن يلعب المباراة التي تركت معلقة للتاريخ 6)، سيزور الإكوادور في اليوم التالي، والتي مع 25 وحدة تظهر في المركز الثالث وأيضا ختم تذكرتها إلى كأس العالم قطر 2022.

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