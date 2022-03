أوسكار 2022: جين كامبيون قصة المخرج الوحيد المرشح

Director Jane Campion attends the 74th Annual Directors Guild of America (DGA) Awards in Beverly Hills, California, U.S., March 12, 2022. REUTERS/Mario Anzuoni

الطبعة 94 من حفل توزيع جوائز الأوسكار على بعد أيام قليلة فقط، ومعها ولدت النشوة لأهم جائزة في الفن السابع في العالم اهتمامًا كبيرًا. واحدة من أهم الفئات والمطلوبة هي «أفضل مدير» وهذا العام، على الرغم من الثورة الاجتماعية العظيمة التي بدأت في إنصاف المرأة في مختلف المجالات الثقافية والسياسية وحتى العمل، لم يتم ترشيح امرأة واحدة فقط في عام 2022.

جين كامبيون، التي هي المفضلة للفوز بالتمثال، تتنافس على جائزة الأوسكار بفضل عملها في إل بودر ديل بيرو، الغربية التي يمكن أن تعطي مرة واحدة وإلى الأبد نيتفليكس - أكبر منصة بث في العالم - أول انتصار لها في فئة رئيس الوزراء من حفل. على الرغم من هذه التنبؤات الجيدة، فإن انتصارها لن يمثل فقط عنصرًا آخر في سيرتها الذاتية، ولكن أيضًا إمكانية أن تصبح ثالث امرأة تفوز بتلك الجائزة في تاريخها بأكمله.

سرعان ما أصبحت قصة حياة هذا المخرج موضوعًا مهمًا في الشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام، ليس فقط لأنها الفائزة المحتملة، ولكن أيضًا لأنها لافتة رائعة في الكفاح من أجل إنصاف الترشيحات داخل حفل توزيع جوائز الأوسكار التي تم انتقادها في السنوات الأخيرة لعدم وجود أنثى المساحات داخل الفئات الرئيسية، مع «أفضل إدارة» هي الأكثر طلبًا للتغيير.

بالنسبة لـ Campion، يضيف هذا الترشيح إلى رقم قياسي من اثنين في نفس الفئة، وهو شيء فريد للمرأة. قوة الكلب (L إلى R): فيل جونز (منتج مشارك - مساعد المخرج الأول)، جين كامبيون (مخرج - منتج - كاتب). كر. كيرستي غريفين/نيتفليكس © 2021

ولدت إليزابيث جين كامبيون في 30 أبريل 1954 في ويلينغتون، نيوزيلندا، وتحت سبل العيش التي ولدها والداها مع عمل تجاري داخل صناعة الأحذية قررت دراسة الأنثروبولوجيا في جامعة فيكتوريا في ويلينغتون في عام 1975. بعد سفره عبر أوروبا لمدة عام ودراسة الرسم في مدرسة تشيلسي للفنون في لندن، انتقل كامبيون إلى أستراليا، حيث أكمل شهادة في الرسم في مدرسة سيدني للفنون في جامعة سيدني في عام 1979.

كسرد موجز لحياته الرومانسية والعائلة التي شكلها، تزوج كامبيون في عام 1992 من كولين ديفيد إنجلرت. توفي طفلهما الأول، جاسبر، عن عمر 12 يومًا، ولكن في عام 1994، ولدت ابنتهما أليس إنجليرت، وهي مكرسة للتمثيل. طلق جين وكولين في عام 2001.

في جوائز أخرى فاز بهذه الفئة. صورة الملف: المديرة جين كامبيون تقبل جائزة أفضل مخرج في حفل توزيع جوائز اختيار النقاد السنوي السابع والعشرين في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، الولايات المتحدة، 13 مارس 2022. رويترز/ماريو أنزووني/صورة ملف

في مسيرته المهنية في عالم الفن السابع، فاز فيلمه القصير الأول «بيل» (1982) بجائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم قصير في مهرجان كان السينمائي عام 1986، لكن الاعتراف الدولي جاء إليه بفيلمه «البيانو» (1993). مع هذا الفيلم فاز في نفس المهرجان وكذلك جائزة أفضل مخرج لمعهد الفيلم الأسترالي والأوسكار لأفضل سيناريو أصلي في عام 1994.

حياتها المهنية في السينما لديها بالفعل سابقة لغزو النساء في عالم الإخراج السينمائي، حيث كانت ثاني مخرجة رشحت لجائزة الأوسكار لأفضل اتجاه في تاريخ الأكاديمية. في عام 1993، أصبحت أول امرأة تفوز بالسعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي، وهو معلم لم يتكرر حتى عام 2021، عندما تلقت جوليا دوكورناو منفردة لفيلمها الروائي الثاني، تيتان.

كانت ثاني امرأة ترشح لجائزة «أفضل مخرج» في حفل توزيع جوائز الأوسكار

في عام 1996 أخرج فيلم صورة سيدة، مقتبس من رواية هنري جيمس، وبطولة نيكول كيدمان، جون مالكوفيتش، باربرا هيرشي ومارتن دونوفان. لم شمل Holy Smoke (1999) بطل مع هارفي كيتل، هذه المرة مع الدور الرئيسي للمرأة كيت وينسلت. في The Cut (2003)، قدم فيلم إثارة مثير يعتمد على الكاتبة الأكثر مبيعًا سوزانا مور، ميج رايان الفرصة للتخلص من أدوار السينما العائلية.

خارج السينما، كانت جين المنتج التنفيذي للفيلم الوثائقي الاختطاف: قصة ميغومي يوكوتا (2006)، ولكن في عام 2009، أصدرت فيلم برايت ستار، وهو فيلم يمثل عودتها إلى الرومانسية في أنقى أسلوب البيانو. يروي قصة حب الشعراء جون كيتس وفاني براون.

في عام 2019، تم اختيار فيلمها El Piano كأفضل فيلم على الإطلاق من إخراج امرأة، وفقًا لمسح لخبراء السينما نظمته هيئة الإذاعة البريطانية، إضافة إلى آخر من الانتصارات العظيمة لها ولسيدات صناعة الترفيه اللواتي أدرجته أيضًا كواحدة من الشركات الرائدة. رواد السينما وشخصية تتبعها الثورة داخل المساحات التي كانت تعتبر في السابق فقط لـ «الرجال».

كامبيو كوينتا كون تراباجوس أون تيليفيسيون صورة الملف: مهرجان البندقية السينمائي الثامن والسبعين - حفل الافتتاح - وصول السجادة الحمراء - البندقية، إيطاليا، 1 سبتمبر 2021 - كاتبة السيناريو والمنتج والمخرجة جين كامبيون تطرح. رويترز/يارا ناردي/صورة ملف

قائمته الكاملة من المظاهر ليست فقط في الأفلام ولكن أيضا في الأفلام القصيرة مثل: سيدة علة (جزء من فيلم مختارات إلى كل بلده السينما) في عام 2007، يوميات المياه (جزء من فيلم مختارات 8) في عام 2016، بعد ساعات في 1984، قشر: تمرين في الانضباط في عام 1982 أو حوادث الإغواء والغزو في عام 1981.

التلفزيون هو منصة أخرى حيث عمل بنجاح كبير وإثبات أن تنوعه عندما يتعلق الأمر بالعمل هو أحد أعظم صفاته، حيث سمح له ذلك بتنفيذ مشاريع مثل: 2017 Top of the Lake: China Girl (مسلسلات تلفزيونية، شارك في إخراجها مع أرييل كليمان)، قمة البحيرة (مسلسلات تلفزيونية, شارك في إخراج غارث ديفيس), اثنين من الأصدقاء (فيلم تلفزيوني) والرقص Daze (مسلسل تلفزيوني, حلقة 1).

إيلا إي لا مونيكا موجير نوميدا المرشحين لجائزة الأوسكار لجائزة الأوسكار الرابعة والتسعين لأفضل مخرج هم (L-R) كينيث براناغ، بول توماس أندرسون، جين كامبيون، ريسوكي هاماغوتشي وستيفن سبيلبرغ، كما هو موضح في مجموعة من صور الملفات. رويترز/مارك بلينتش/توبي ميلفيل/يوهانا جيرون/ماريو أنزوني

قوة الكلب (قوة الكلب) هو فيلم درامي غربي مكتوب ذاتيًا وإخراج مقتبس من رواية توماس سافاج عام 1967 التي تحمل نفس الاسم. الفيلم نجوم بنديكت كومبرباتش، كيرستن دونست، جيسي بليمونز وكودي سميت-ماكفي. يقود هذا الفيلم 12 ترشيحًا في حفل توزيع جوائز الأوسكار الرابع والتسعين، بما في ذلك أفضل فيلم.

مرت اثنا عشر عامًا بين العرض الأول لفيلم Bright Star و The Power of the Dog. لحسن الحظ، تلقى النقاد والجماهير والصناعة بحماس عودة المخرج بأناقة، حيث يمكن إضافة ترشيح جين كامبيون إلى كلوي تشاو وكاثرين بيغلو باعتبارهما المرأة الوحيدة التي فازت بجائزة الأوسكار.

فيلمه هو المفضل للفوز صورة الملف: مهرجان البندقية السينمائي الثامن والسبعين - عرض فيلم «قوة الكلب» في المنافسة - الوصول على السجادة الحمراء - البندقية، إيطاليا 2 سبتمبر 2021 - المخرجة جين كامبيون والممثل بنديكت كومبرباتش والممثلة كيرستن دونست تشكل. رويترز/يارا ناردي

تم ترشيح سبع نساء فقط لأفضل مخرج: لينا فيرتمولر لباسكوالينو سيتيبيليز (1976)، جين كامبيون للبيانو (1993) - نعم هذا هو ترشيحها الثاني -، صوفيا كوبولا للفقدت في الترجمة (2003)، كاثرين بيغلو عن The Hurt Locker (2009)، غريتا جيرويغ لسيدة الطيور (2017)، إميرالد فينيل عن الشابة الواعدة (2020) وكلوي تشاو عن البدو لاند (2020)؛ من بين هؤلاء، فاز بيغلو وتشاو فقط بالتمثال.

