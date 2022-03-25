مهرجان نزهة ستيريو يحيي صناعة المواد الغذائية

وصل مهرجان Estéreo Picnic مرة أخرى مليئًا بالفنانين الجيدين والجودة بعد عامين من التوقف عن حلم العودة إلى الكولومبيين المتأرجحين بسبب الوباء. إنها واحدة من أهم الأحداث الموسيقية التي جمعت أكثر من 90 ألف شخص في عام 2019، وستقام نسختها السابقة، والتي ولدت فرص عمل لأكثر من 10000 شخص أثناء إنتاجها في 25 مارس وتستمر حتى يوم الأحد المقبل 27 مارس في مركز أحداث Briceño 18، الموجود في الطريق السريع الشمالي، كيلومتر 18، عبر بوغوتا سوبو.

الحدث، الذي سيضم فنانين مثل Foo Fighters، J Balvin، The Strokes، Martin Garrix، من بين آخرين، أعلن عن الشراكة مع تطبيق iFood مع الأنشطة في قاعة الطعام.

وتجدر الإشارة إلى أن قطاعات الفنون والترفيه والترفيه في البلاد كانت واحدة من أكثر القطاعات تضررا من الوباء. ومع ذلك، وفقًا لـ DANE، على الرغم من أنه في الربع الأخير من 2019 إلى 2020 كان هناك انخفاض بنسبة -4.6٪، إذا قارنا نفس الفترة الزمنية في عام 2021 مع 2020، فإن تعافيًا بنسبة 34.1٪ واضح، متجاوزًا أرقام ما قبل الوباء بأكثر من ملياري بيزو، وهو الرقم الذي اقترحت iFood المساهمة فيه شكرًا لمشاركتها في بعض أحداث تذوق الطعام والترفيه في البلاد.

على مدى الأشهر الستة الماضية، كان iFood حليفًا في 7 مهرجانات وفعاليات إقليمية في كولومبيا، بما في ذلك مهرجان فريتانجا (بوغوتا)، ميديلين جورميه، سابور بارانكويلا وكوسيتشاندو سابورس (كالي)، وفي عام 2022، ستواصل الشركة تعزيز الدعم والرعاية للأحداث على الصعيدين الوطني والإقليمي.

Cashless هو نظام الدفع لمهرجان Picnic Stereo. الصورة: FEP.

تسعى الشركة أيضًا إلى تقديم الدعم لرواد الأعمال وسلسلة العمل بأكملها بشكل عام، والتي تتحرك بفضل عقد هذا النوع من الأحداث.

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حسنًا، إذا كنت أحد أولئك الذين سيكون لديهم هذا الموعد مع أكثر من 60 فنانًا وطنيًا ودوليًا سيستضيفون المراحل الأربع، فسنخبرك ما هي تلك الملابس التي لا يمكن تفويتها والتي يجب عليك تضمينها في اختياراتك، تلك العناصر الأساسية، وكذلك ما هو الأفضل بالتأكيد تركت في منزلك، كل شيء من أجل البقاء على قيد الحياة في الأيام الثلاثة لأحد أكبر المهرجانات الموسيقية في كولومبيا:

بوغوتا هي مدينة تتميز بأنها لا يمكن التنبؤ بها في القضايا المناخية، وفقًا لإيدام، قد يحدث هطول الأمطار هذا الشهر أعلى من المعتاد في العاصمة الكولومبية، وهو أمر يؤكد من جديد توقعات Accuweather، التي تتوقع هطول الأمطار خاصة لساعات السبت والأحد بعد الظهر.

ولكن بعد ذلك، هل يجب أن يحضر مظلة؟ لا، المبادئ التوجيهية للمهرجان ممنوعة لذا من الأفضل تسليح نفسك بمعطف واق من المطر الجيد.

لم ينته الوباء، لذلك من الضروري أن نضع في اعتبارنا أنه يجب مراعاة معايير السلامة الحيوية في إطار المهرجان. يعترف المنظمون بأن أحد أصعب التحديات في هذه الطبعة الجديدة كان التوافق مع البروتوكولات التي يطلبها الفنانون، ومن الواضح أن الوباء علمنا معالجة عدم اليقين بشهية وعدم التسرع في إمكانية إعادة النمو.

سيكون القناع إلزاميًا للدخول وعلى الرغم من أن الحاضرين قد يقومون بإزالته في وقت تناول الطعام وعندما يكونون في الهواء الطلق. سيكون جدول التطعيم الكامل مطلوبًا. في حالة البيولوجية فايزر، موديرنا، سينوفاك وأسترازينيكا، ستكون هناك حاجة إلى جرعتين على الأقل. بالنسبة لحالة يانسن، واحد يكفي. إذا لم يكن لدى الشخص جدول زمني كامل، فيجب أن يكون لديه نتيجة اختبار مستضد سلبي تم إجراؤه قبل 72 ساعة على الأقل.

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