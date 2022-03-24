لماذا تعتمد منحة دونوفان كاريو على مشاركته في كأس العالم للتزلج 2022

2022 Beijing Olympics - Figure Skating - Men Single Skating - Short Program - Capital Indoor Stadium, Beijing, China - February 8, 2022. Donovan Carrillo of Mexico reacts after his performance. REUTERS/Aleksandra Szmigiel

انفجر دونوفان كاريو سوازو على مسرح الألعاب الأولمبية الشتوية خلال مسابقة بكين 2022. في المسابقة تمكن من التغلب على مشاركة أي مكسيكي في تلك المسابقة عندما تأهل للنهائي في مشاركته الأولى. على الرغم من إنجازه والعلامات الشخصية التي كسرها، إلا أن السلطات المكسيكية لم تقم بأي إضافة أو تعديل لمقدار المنحة الدراسية التي يتلقاها شهرًا بعد شهر، ولكنها ستنتظر حتى نهاية بطولة العالم للتزلج على الجليد لتعريفها.

الرقم الذي يتلقاه المتزلج الموهوب على أساس شهري هو 30 ألف MXN، وكذلك جميع الرياضيين الذين تمكنوا من التأهل لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020. على الرغم من أن المشاركين في التخصصات في البرنامج الصيفي تلقوا التعديل في محفزاتهم وفقًا للأهداف التي تحققت في العاصمة اليابانية، لم يكن هذا هو الحال بالنسبة لكاريو، الذي سيتعين عليه الانتظار حتى بعد مونبلييه 2022، وفقًا لآنا جيفارا، رئيسة الهيئة الوطنية لجنة الثقافة البدنية والرياضة (CONADE).

وفقًا لتصريحات الحاصل على الميدالية الأولمبية السابقة، في مؤتمر صحفي في نهاية دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 2022، تم إبلاغ كاريو بالشروط الجديدة وقواعد التشغيل لمنح المنحة الرياضية. وبهذا المعنى، سيتم النظر في معايير جديدة مثل الترتيب والمرحلة التي يتجاوزها في المسابقات الدولية الرسمية التي تفكر في برنامجها السنوي.

خلال مشاركته في بكين 2022 أنهى كاريلو في المركز الثاني والعشرين (الصورة: إيفجينيا نوفوزينينا/رويترز)

وهو أنه في يناير 2022 تغيرت معايير منح الدعم المالي للرياضيين ذوي الأداء العالي في البلاد. وبهذا المعنى، تنظر الشروط الجديدة في تقديم أعلى الأرقام لأولئك الرياضيين الذين انتهوا في أفضل الأماكن في جدول انضباطهم، سواء في الألعاب الأولمبية أو بطولة العالم.

في هذا الصدد، أشارت آنا جيفارا إلى أننا «نريد أن تولد المنح الدراسية المزيد من المنافسة، وأن تكون أكثر طموحًا، لكن أولئك الذين يدخلون المنافسة ليسوا الأفضل في المكسيك، ولكن ليكونوا قادرين على التنافس ضد الأفضل في العالم. الراحة لن تولد أبدًا نتائج أو طموح لك «، في مقابلة مع أنطونيو دي فالديس.

وبهذا المعنى، يمكنهم الحصول من 9,000 MXN شهريًا، إذا انتهوا في الخطوة 16 من الألعاب الأولمبية، إلى 55,000 MXN إذا قادوا الترتيب. في حالة بطولة العالم، يتراوح الرقم من 7000 MXN إلى 49,000 MXN، مع الأخذ في الاعتبار نفس النطاق.

ذكرت آنا جيفارا أنه سيتم تحديد مبلغ منحة دونوفان كاريو في نهاية كأس العالم للتزلج على الجليد 2022 (الصورة: Twitter/ @CONADE)

من ناحية أخرى، إذا انتهى خارج أفضل 16 مكانًا، فيمكن تخفيض المبلغ فجأة إلى ما يقرب من 6000 MXN شهريًا. كان هذا هو الحال بالنسبة لكاريو إذا كان في نهاية بكين 2022، على الرغم من حصوله على أفضل برامجه الشخصية القصيرة والمجانية وكونه أول رياضي مكسيكي في نهائي دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، تم تقييم دوره.

ومع ذلك، هناك بند يمكن أن يفيدك. إذا فشل كاريو، خلال بطولة العالم في مونبلييه، في الانتهاء من بين أفضل الأماكن، فيمكنه البقاء على قائمة المستفيدين إذا «لا يزال لديه توقعات واسعة للتنمية ولديه القدرة على الحصول على نتائج دولية بارزة، بسبب مسيرته الرياضية وامتلاكه حصلت على سجلات الأحداث التاريخية في المسابقات الابتدائية للدورة الأولمبية».

يحتل الرياضي المكسيكي المرتبة 81 في التصنيف العالمي الذي يحمله الاتحاد الدولي للتزلج على الجليد (ISU). في حالة تحسين مكانتها فيما يتعلق بالألعاب الأولمبية، يمكنها أيضًا تسلق بعض الخطوات في الترتيب العالمي. وستبدأ مشاركته في مونبلييه 2022 في الصباح الباكر من يوم 24 مارس حيث سيواجه 49 معارضا، شارك بعضهم في بكين.

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