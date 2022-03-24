خوان بابلو مدينا طرح لأول مرة مع بدلة له: «أنا relearning»

بعد 8 أشهر منذ بتر إحدى ساقيه بسبب مضاعفات في صحته ناتجة عن نوبة قلبية، طرح خوان بابلو مدينا، لأول مرة، مع طرفه الاصطناعي. قاد الممثل عملية التعافي وشكره على الدعم غير المشروط الذي تلقاه من أحبائه.

كان ذلك في منتصف عام 2021 عندما اهتزت الأعمال التجارية بعد التعرف على الحالة الصحية للممثل المتميز الذي برع في الصناعة الوطنية في مشاريع مثل مروحة الصويا تو، لا كاسا دي لاس فلوريس، أراد أبي، غوادالوبي رييس، نادي المثاليين، حب حبي، ثلاثون، واحدة ورائعة، من بين أكثر من ذلك بكثير.

ومنذ ذلك الوقت، ظل كل من المترجم وأقاربه خارج الوضع ولم تتجاوز سوى بعض التفاصيل مثل بتر أطرافه بسبب تجلط الدم. بعد أشهر من التعافي، أجرت مدينا مقابلة لمجلة جي كيو، حيث فتحت قلبها لتخبر عن تجربتها في التعافي.

غلاف مجلة GQ Mexico التي تناولها الممثل على حسابه في Instagram. (لقطة شاشة: جوان: بابلوميدينا/إنستغرام)

بادئ ذي بدء، شارك خوان بابلو مدينا أن إعادة تأهيله بدأت منذ أن اتخذ القرار الصعب بفقدان ساقه لإنقاذ حياته، لأنه بمجرد إخطار الطاقم الطبي، كان على اتصال بطبيب نفسي ساعده خلال الموقف وكان ذلك بفضل المحادثات. أنه أكد أنه كان قادرا على أخذ البتر من منظور آخر.

«بدأنا نتحدث عن القرار قبل إجراء التدخل الطبي والذي أحدث فرقًا كبيرًا. من الضروري أن نفهم ذلك وأن المتخصصين يدعمونك. إنه أمر فظيع، لكن يمكنني الاعتماد على تلك المساعدة. لم أتناول العلاج في حياتي قط، والآن أنا مصمم على عدم التخلي عنه من أجل لا شيء».

بعد التدخل الجراحي، طورت المدينة المنورة الأرق الذي تبدد تدريجياً مع العناية الطبية بالراحة. كانت الخطوة التالية هي العثور على بدلة مناسبة لاحتياجاته ولهذا حصل على مساعدة صديقته بولينا دافيلا وله. وكيل الاتصالات. تسبب الوضع في قلقه لأنه لم يكن يعرف كيف ستكون حياته مع أداة الدعم الجديدة هذه.

قبل بضعة أيام، شاركت مع أصدقائها وزملائها خلال حفل زفاف ماريمار فيغا. (الصورة: إنستغرام/ @matimarvega)

«عندما أخبروني أنني سأبتر، أول ما يتبادر إلى الذهن هو أن حياتي، كما كنت أحملها، قد انتهت. هذا عندما تتساءل عما ستفعله وكيف سيكون التغيير. ما أردته هو أن أعيش فقط ومن هناك بدأت أفكر بشكل إيجابي».

أخيرًا، اعترف الممثل بأن عملية التكيف وإعادة التأهيل كانت أبطأ مما كان متوقعًا، لكنه واثق من أنه سيتمكن بالتفاني والصبر من استئناف خططه الشخصية والمهنية. واعترف أيضا أنه خلال الأشهر القليلة الماضية مر صعودا وهبوطا، ولكن بفضل دعم أحبائه والشخص الذي مر بوضع مماثل أحرز تقدما.

«في الوقت الحالي، يسير تعافي بشكل جيد للغاية. اعتقدت أنه في chinga سأمشي مع الطرف الاصطناعي، لكنني لا أفعل ذلك. انا اتعلم مرة اخرى».

الممثل طرح مع بعض من أقرب أصدقائه (الصورة: قصص Instagram المؤقتة/ @paulinada_)

دعا خوان بابلو مدينا متابعيه على Instagram لقراءة تجربته الحياتية من خلال منشور حيث تناول الغلاف الذي صنعه لـ مجلة. في الصورة التي التقطها رام مارتينيز، يمكن رؤيته مستلقيا على العشب مع حيوانه الأليف ويرتدي بدلة له. أكثر ما برز هو ابتسامته المشرقة.

«سعيد لمشاركة هذه الحلقة معك في حياتي. أنا ممتن جدًا لكم جميعًا لدعمكم ومشاعركم الجيدة، وهنا أخبرك قليلاً عما كانت عليه هذه العملية، من الآن فصاعدًا، سنذهب بكل شيء واضح نعم!!» ، كتب.

بلا خجل، كان مربع التعليق مليئًا بالإطراء ورسائل المودة والتمنيات الطيبة لشفائه السريع. من بين ردود الفعل كانت ماريا ليون، أندريا ليجاريتا، ساندرا إتشيفيريا، كاميلا سودي، أيسلين ديربيز، إريك إلياس، من بين آخرين.

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