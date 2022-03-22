Android: أكثر 20 أمرًا صوتيًا مفيدًا في المساعد الافتراضي من Google

المساعدون الصوتيون هم بالفعل جزء من حياة الناس اليومية. أصبح الذكاء الاصطناعي تدريجياً جزءًا مهمًا من المنازل وبمجرد أن يعتاد المستخدمون عليه، يصعب عليهم التوقف عن استخدامه.

من الشائع استخدام المعالج لطلب المساعدة في أي أسئلة تنشأ أو لأداء مهمة. سواء في المنزل أو في السيارة، يمكنك طلب المساعدة. بمجرد قول «مرحبًا Google» أو «OK Google»، يمكنك جعلها تقوم بأي مهمة دون الحاجة إلى النظر إلى أي شاشة أو لمسها.

لذلك، في هذه الملاحظة، سيوضح لك Infobae أولاً كيفية ضبط مساعد Google بحيث يمكنه الرد عندما يتصل بك المستخدم، وأخيرًا ما هي الأوامر الأكثر شيوعًا، وما الذي يمكن فعله بها.

قم بإعداد مساعد Google للرد على صوت المستخدم

1. يجب عليك فتح تطبيق Google والنقر على صورة الملف الشخصي.

2. بعد ذلك عليك النقر على «الإعدادات».

3. ستظهر نافذة جديدة، عليك اختيار «صوت»

4. هنا من الضروري تحديد «مطابقة الصوت».

5. سيظهر مقطع مع خيار تنشيط «Hey Google»، يجب عليك لمس المفتاح.

بمجرد اكتمال هذه الخطوات، سيطلب الجهاز تمكين وظيفة «مطابقة الصوت»، والتي ستسمح للجهاز بالتعرف على الصوت الدقيق للمالك وتعلم كيفية تحديد متى تكون خدمة الحضور مطلوبة بالضبط.

مساعد جوجل. (صورة: ريال مي سنترال)

20 أمرًا أساسيًا لبدء استخدام مساعد الصوت من Google

أجهزة الإنذار

يعد تمكين التنبيه عبر Ok Google أحد أكثر الإجراءات المفيدة بالنسبة لك للمساعدة في تذكر ما يجب القيام به والاستيقاظ في الوقت المطلوب. تم تمكين هذا الإجراء بالأوامر التالية:

- أوك/يا جوجل، أيقظني غدًا في الساعة 7 صباحًا.

- Ok/Hey Google، أيقظني يوم الخميس في الساعة 9 صباحًا.

- Ok/Hey Google، اضبط المنبه في 8 ساعات.

- Ok/Hey Google، قم بإيقاف تشغيل المنبه التالي.

المكالمات ورسائل البريد الإلكتروني والرسائل

وبالمثل، سيسمح لك Google Assistant أيضًا بأداء المهام المتعلقة بالمكالمات الهاتفية دون الحاجة إلى لمس شاشة هاتفك المحمول. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا إرسال رسائل مع تطبيقات معينة مثل Telegram أو whatsapp أو فايبر. فيما يلي بعض الأمثلة:

- أوك/يا جوجل، اتصل بأبي.

- Ok/Hey Google، ابدأ مكالمة فيديو مع أخي.

- Ok/Hey Google، أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى Jose مع سطر الموضوع «غدًا سأتناول الغداء» ورسالة «غدًا سأتناول الطعام مع والدي».

- حسنا /يا جوجل، رسالة أبي وأخبره أنني ذاهب لتدريب غدا.

- Ok/Hey Google، أرسل whatsapp إلى أختي يقول «غدًا سأسافر مع أمي وأبي. دعنا نذهب إذا كنت تريد».

نظام تحديد المواقع العالمي

بنفس الطريقة، ومن مساعد Google، يمكنك أيضًا استخدام تطبيقات مثل خرائط Google للملاحة GPS. ومعها ستتمكن أيضًا من الاستفادة من وظيفة البحث الصوتي، والتي ستسمح لك بتنفيذ بعض الإجراءات بصوت عالٍ أثناء قيادة السيارة.

- أوك/يا جوجل، كيف تصل إلى خوسيه باردو؟

- أوك/يا جوجل، خذني إلى عملي

- حسنا /يا جوجل، أين أنا؟

- أوك/يا جوجل، أين أقرب صالة ألعاب رياضية؟

- Ok/Hey Google، إلى أي مدى هو بعيد من ليما إلى بيورا؟

- أوك/يا جوجل، كم من الوقت سيستغرق القيادة إلى أريكويبا؟

- أوك/يا جوجل، أماكن مثيرة للاهتمام لرؤية في كوسكو.

التقويم والملاحظات

خيار أساسي آخر هو التنقل في جدول أعمال الهاتف الخليوي كسكرتير افتراضي وتدوين الملاحظات لنفسك عندما يمر شيء ما في رأسك، أو يجب أن تتذكر موضوعًا مهمًا للتعامل معه في وقت آخر.

- أوك/يا جوجل، ماذا يوجد في التقويم الخاص بي ليوم غد؟

- Ok/Hey Google، قم بإنشاء حدث لـ 4 بعد ظهر يوم الخميس المقبل، للقاء عامل.

- Ok/Hey Google، خذ هذه الملاحظة (اذكر «نقطتين»): ناقش في الاجتماع مشكلة المالية.

- أوك/مرحبًا Google، ملاحظة (اذكر «نقطتين»): اكتب عن مساعد Google ليوم غد.

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