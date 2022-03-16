يؤمن يوهان موخيكا بالمعجزات وهو جائع للنصر. أعتقد أن كولومبيا ستؤهل قطر.

Soccer Football - LaLiga - Real Madrid v Elche - Santiago Bernabeu, Madrid, Spain - January 23, 2022 Real Madrid's Eden Hazard in action with Elche's Johan Mojica REUTERS/Nacho Doce

من المحتمل أن تعيش رينالدو رويدا أهم أسبوعين في حياتها المهنية كمديرة. في يديه إلى حد ما يتأهل المنتخب الكولومبي لكأس العالم قطر 2022. المعارضون مسؤولون عن المصادفات، حيث يجب على بيرو وشيلي تسجيل أقل عدد ممكن من النقاط لفريق القهوة لحضور أعلى بطولة كرة قدم.

على الرغم من صعوبة هذا الإنجاز، يعتقد بعض اللاعبين أنه من الممكن، خاصة وأن فريق الألوان الثلاثة لا يعتمد عليه لدخول كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي. هذه هي حالة اليساري يوهان موخيكا، الذي أتيحت له الفرصة لحضور روسيا في عام 2018، واليوم يبدو أنه شخص واثق من DT.

يدعي كالينيو البالغ من العمر 29 عامًا أنه يحافظ على «الإيمان سليمًا» في حدث كأس العالم، لكنه اعترف بأنه على حافة الهاوية إلى حد ما لأن الهدف صعب، وكما هو متوقع، لم يضيف 3 نقاط مؤخرًا. تلعب كولومبيا 7 مباريات دون تسجيل أهداف مؤهلة ولعب 4 مباريات دون الفوز في ملعب روبرتو ميلينديس (بارانكويلا).

«التصنيف معقد للغاية، لكن لدي فرصة وسأقاتل حتى النهاية (... من الجيد أنهم يراقبوننا ونأمل أن نتمكن من إظهار كل هذه الفوائد مع المنتخب الوطني، حيث ستأتي مباراة مهمة في كولومبيا». سأل معجبيه.

صرحت موخيكا بأنها سعيدة وحريصة على مواصلة تسليط الضوء فيما يتعلق بأدائها في Elche. «آمل أن أتمكن من الاستمرار على هذا المستوى والمساهمة في كل مرة يتم الاتصال بي. اللعب مع كولومبيا شيء خاص ولا يوصف». كما تحدث عن كيفية رغبته في مقابلة مواطنيه في المنتخب الوطني في نادي هيليلتون بالاسيوس الإسباني.

تريكولور حاليا في مركز مباراة فاصلة مع 17 نقطة، أربع نقاط أقل من بيرو للمرة السابعة في الجولة التأهيلية متوجهة إلى قطر اليوم. ووفقًا للمباراتين الأخيرتين، سيتم تحديد مستقبل DT، رينالدو رويدا إلى حد كبير.

أحد التوقعات الرئيسية التي تواجه المواجهة بين بوليفيا وفنزويلا هو ما إذا كان المدرب سيراهن على استفتاء مثل راداميل فالكاو غارسيا وخوان غييرمو كوادرادو وجيمس رودريغيز. في اجتماع حديث، لم تساهم في ما تريد، أوبدء عملية التجديد لبطولة العالم القادمة للدراجات. أكد المحلل الرياضي كارلوس أنطونيو فيليز تعليقه على عمدة بالابراس في أنتينا 2.

«مع شخص ساخط، والراحة، والكر، والصدر البارد، وصدر الماضي؛ أو شيء جديد، جيد، مع توقعات، دم جديد، محترفين جادين، عليك أن تفوز بنفس الشيء في هاتين المباراتين؛ ليس لديك عذر إذا كنت الشخص الذي يحتاج إلى الفوز. إنه بالفعل أب وهو موجود بالفعل. عليك أن تتغلب على فنزويلا وبوليفيا. أنت لا تستحق معجزة إذا لم تفز بالاثنين الذي تم إقصاؤه في هذه الجولة التأهيلية، وهي الأكثر استقرارًا على الأرض».

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